La escuela primaria No. 16 “General José de San Martín” fue el escenario del acto oficial en conmemoración de 172º aniversario de su fallecimiento. La ceremonia contó con la presencia del Intendente Municipal Javier Martínez, autoridades educativas, funcionarios municipales y el presidente de la Asociación Sanmartiniana de Rancagua, profesor Miguel Benestante; además del acompañamiento de las banderas de ceremonia del jardín de Infantes No. 904, las escuelas secundarias nuestra Señora del Huerto, Instituto Comercial Rancagua y el ISFD No. 121.

“San Martín tenía un discurso muy claro, una meta muy definida y una postura de vida llena de valores”, recalcó la directora de la EPB No. 16, María Elisa Duna. Libertad y enumeró: “Amistad, compañerismo, tolerancia y respeto”.

Luego el Intendente Municipal destacó la visión del general San Martín en su contexto marcado “por un país que estaba formándose en aquel momento y su visión fue ponernos de acuerdo y buscar una ruta de trabajo en común. Seguramente habrán sido muchas las discusiones en ese momento, pero cuando se pusieron de acuerdo sobre lo mejor para el país, para el bien común; fueron hacia ese lugar sin titubear”.

Asimismo, Martínez afirmó que “los argentinos necesitamos ponernos de acuerdo, sentarnos en una mesa, buscar los puntos en común, saber lo que necesita nuestra gente para alcanzar un desarrollo con inclusión y nosotros tenemos la obligación de lograrlo, de salir de esta dicotomía y ponernos de acuerdo sobre las cosas que la gente necesita”.

Más adelante, rescatando las máximas sanmartinianas, recordó que todos los próceres hicieron foco en la educación como un valor fundamental: “Para tener esa Patria libre que quería San Martín tenemos que educar y preparar a nuestros jóvenes para que puedan vivirla. Tenemos todo para hacerlo, solamente nos falta volver al principio, encontrar una hoja de ruta y hacerlo”.

Finalmente, y previo al cierre a la participación de los escolares de primero, segundo y tercer grado, Miguel Benestante, presidente de la Asociación Sanmartiniana y ex alumno de la institución, entregó un tradicional reconocimiento a los estudiantes de la EPB No. 16