El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dejó en claro que “hoy no alcanza, no sirve ir a un vecino y contarle que la inflación es del 80 o 90 por ciento. Hay que contarles cómo vamos a salir de eso. Por eso me gusta ir y recorrer la Provincia al menos tres días por mes utilizando los fines de semana”.

Por otra parte, el alcalde señaló que “no es momento de hablar sobre candidaturas personales. Lo que yo decidí es recorrer la Provincia para aprender”.

“Yo estoy trabajando con Mauricio (Macri) hace 40 años, para mí es un referente importantísimo, lo consulto, le hablo, le cuento. También hablo con Patricia (Bullrich) y con Horacio (Rodríguez Larreta)”, añadió el alcalde en declaraciones radiales.

“Hoy necesitamos estar todos juntos, intercambiando información, en un proyecto general. Es lo que pide la gente”, completó Grindetti