Estuvieron en Vedia el Jefe de Asesores del Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, y el Director del Consejo Universitario Juan Brardinelli. La ocasión ameritaba su presencia. Luego de un encuentro con el intendente Carlos Ferraris en su despacho, la actividad se trasladó al Centro Universitario.

Allí recorrieron las instalaciones, explicaron detalladamente en qué consiste el Proyecto Puentes, y por supuesto, dejaron su palabra. Brardinelli por su lado, señaló: “Cada distrito tiene su propia fisonomía, sus propios rasgos, es una alegría enorme recorrer la provincia y poder conocer cada rincón”

“Como hijos de la educación pública, y orgullosos de venir de allí, no consideramos -como dijeron en otros tiempos- “haber caído en la educación pública”; la reivindicamos como centro de formación de excelencia educativa. Tenemos 25 universidades con asiento en la provincia de Buenos Aires con altísima calidad, que demostró durante la pandemia que el sistema científico y universitario de la Provincia de Buenos Aires tiene unos estándares muy altos”

En tanto, Carlos Bianco precisó: “Este es un programa que ideó el Gobernador en el marco de las iniciativas del Plan 6x6, con la idea de recuperar todo lo perdido por la Provincia y por el pueblo bonaerense durante los 4 años de macrismo y vidalismo, más los 2 años con las dificultades de la pandemia. Este Plan Puentes tiene como objetivo llevar la educación universitaria a todos los distritos de la provincia. En general, en las grandes ciudades ya existen centros universitarios, pero hay pueblos y ciudades de menor tamaño donde no los hay, o ya existen, como este precioso Centro Universitario, pero donde se puede reforzar en infraestructura, mobiliario, financiamiento de nuevas carreras. Para mí, personalmente, es como cerrar un ciclo. Yo soy egresado de la Universidad de Quilmes, que es una universidad pública, y tener hoy en día la posibilidad de ir devolviendo a través de la gestión la posibilidad de que otros chicos y chicas estudien en distintos lugares de la provincia es un orgullo muy grande. Y le agradezco al Gobernador Kicillof que nos da la posibilidad de trabajar con mucha libertad y comodidad y disposición de todos los recursos necesarios”.

“Estamos trabajando con múltiples ofertas educativas, con diplomaturas, tecnicaturas, en algunos casos licenciaturas, ofrecidas por universidades nacionales con asiento en la provincia o universidades provinciales. Hay una línea que posibilita estas firmas de convenios entre los municipios, la provincia y las universidades para que pongan a disposición las distintas carreras, en muchos casos tienen una salida laboral rápida, con dignidad, buenos salarios y una educación de calidad”, añadió.

“Sigo ejerciendo como docente. La pandemia llevó ciertamente a que se profundice el dictado de materias y carreras de manera virtual. Ahora incluso existen las aulas híbridas, que combinan presencialidad y virtualidad haciendo una síntesis de lo mejor de cada formato. Más allá de lo que nos tocó vivir, tenemos que poner en valor esa posibilidad de optimizar y hacer crecer la educación que nos dio esa experiencia”, subrayó.

Por su parte, Ferraris manifestó: “Para nosotros es un placer enorme que estén Carlos y Juan aquí en el distrito. Me sumo a lo que decían ellos, yo también vengo de la educación pública, y me siento orgulloso de eso. Y hoy, desde el lugar de la política, me considero honrado de poder tomar y acompañar decisiones como esta del Proyecto Puentes. Puedo decir con certeza que el Gobernador Kicillof trabaja para todos los distritos, los 135. Aquí el que no recibe es porque no gestiona; cuando uno gestiona, los programas llegan, la provincia está presente, hay un apoyo permanente”.

“Este Plan Puentes nos permite sumar $ 15.000.000 de aporte, que capitalizaremos en insumos y ofertas que usaremos para que este querido Centro Universitario siga acercando educación de excelencia a los vecinos de nuestros pueblos. Antes la única opción era viajar a Junín o más lejos aún. Hoy el Estado nos acerca la educación universitaria a todos, y podemos capacitarnos y formarnos aquí”, remarcó.

“Esto no es un anuncio de campaña. Es una decisión política que se pensó, se lanzó y ya lo estamos transformando en realidad. No somos todos iguales, algunos –como gran acción política- traen una notera de TN al pueblo. Nosotros traemos quince millones de pesos para invertir en educación”, completó