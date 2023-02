El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, estuvo presente en la celebración por el 20º aniversario del Cumen Che. Allí destacó distintos aspectos que distinguen a la comunidad y que permitieron hace 20 años soñar y darle vida a esta institución, y convocó a trabajar en conjunto en un proyecto para concretar la ejecución de un nuevo edificio que lo cobije.

También agradeció a todo el equipo de trabajo de la institución, señalando que “nunca va a ser suficiente reconocer lo que ustedes ponen para que esto siga vigente”.

“Cuando pensaba en el mensaje que iba a dar hoy surgieron tres temas, tres puntos básicamente, en principio en lo que significa esa palabra que se menciona a menudo: el Estado presente y para Trenque Lauquen ese mensaje es casi como innecesario porque el Estado municipal está históricamente presente en nuestra localidad”, señaló.

“El Estado municipal a lo largo del tiempo ha mostrado tener una concepción de lo que significa el Estado presente, y esto tiene que ver con jerarquizar el área de Discapacidad y pensar en cada uno de los segmentos de la sociedad que necesita algún tipo de ayuda, acompañamiento, y contención como las áreas deDiscapacidad, Tercera Edad, Niñez, Educación, donde nosotros vamos pensando por donde circula la sociedad de Trenque Lauquen ahí está el Estado municipal con sus distintos gobiernos”, explicó.

MIRÁ TAMBIÉN Kicillof inauguró el nuevo edificio de la Escuela Agraria N° 1 de Chivilcoy

En este sentido planteó la importancia de “revalorizar esa concepción que tiene Trenque Lauquen de cómo se construye ciudadanía, una sociedad integrada para seguir avanzando”-

“El segundo punto (que apareció cuando pensaba en el mensaje que iba a dar), y que se vio en el video es el rol de la participación ciudadana, otra característica distintiva de Trenque Lauquen, muchísima gente e instituciones encolumnados detrás de un objetivo, de un organismo que puede ser convocante como el Estado pero que necesita la gente atrás para que acompañe, empuje y aliente y enriquezca la propuesta”, dijo el Intendente.

Y agregó: “Esto de la participación ciudadana me parece absolutamente necesario para que el Cumen Che después de 20 años siga vigente”.

Acerca del tercer concepto que resulta clave en este proceso, Fernández apuntó al “tema del largo plazo porque acá se ven cosas que no son habituales en el país, en la provincia y en otros municipios, pero que en Trenque Lauquen son comunes”.

“En este video ustedes vieron a “Carlitos” Font (ex Intendente), al “Gordo” Barracchia (ex Intendente), al “Chueco” Vilbazo, a Miguel Saredi, a Fabiana Zelasqui, a Pedro Llamedo, a Fredi (Angulo) con unos cuantos años menos, todos juntos, sin diferencias, sin distinciones políticas partidarias, todos atrás de un objetivo celebrando algo que había sido un logro comunitario con una visión, y hay que tener en cuenta que la Ordenanza 1816, es del año 1999 y esto se inauguró en el 2003, quiere decir que hubo continuidad, el Gordo ya no estaba pero estuvo en la inauguración”, comentó.

“El largo plazo, las políticas de Estado, la participación, de superar diferencias antagónicas a veces para encolumnarse detrás de un objetivo son los tres ejes, entre otros tantos, que a Trenque Lauquen nos hace diferentes y nos pone orgullosos de lo que construimos”, manifestó.

No obstante, consideró que “el largo plazo también hace que uno repiense algunas cuantas cosas, hoy los objetivos y los desafíos son distintos, así que como hace veinte años alguien soñó esta institución, hoy a nosotros nos toca soñar hacia dónde va el futuro, y los desafíos son distintos porque algo que se ha consolidado merece ser renovado, y en este sentido tenemos que volver a convocar al Consejo de Discapacidad, para volver a enriquecer el proyecto que tenemos por delante”.

“Volvamos a poner el funcionamiento esa comisión con mucha participación para que podamos pensar y proyectar el futuro”, convocó el Intendente.

También dijo que en este proceso que plantea nuevos desafíos y necesidades, Fernández destacó lo realizado por la actual gestión al revalorizar el área de Discapacidad: “Antes antes estaba junto a Tercera Edad, pero un área tan grande y tan compleja es imposible tenerla bajo una sola órbita por eso Cristina Mancini se encarga de Tercera Edad y ha potenciado lo que es la asistencia, y con Ana (Etchepare) ahora y antes con Adriana (Arias) pudimos revalorizar y agrandar la perspectiva del tema de la discapacidad porque además del Cumen Che tenemos el Centro de Día, y otras cuestiones”.

En este marco destacó la articulación con el sistema de Salud remarcando que “tener a Mariel como médica exclusiva del Cumen también nos agrega un valor, toda esa propuesta enriquecedora la hemos ido logrando, pero tenemos nuevos desafíos, y uno de los desafíos fundamentales es el edificio”.

“Este edificio ya cumplió su vida útil, y así como hicimos el nuevo Pequeño Hogar nos vamos a proponer pensar ese futuro edificio, y ahívuelvo al tema del largo plazo, vaya uno a saber quién lo va a ejecutar, eso lo decidirá la gente, pero el proyecto hay que empezarlo ahora, hay que convocar a las personas de la comisión, al equipo técnico que trabaja acá para pensar ese nuevo edificio como pensamos el Pequeño Hogar y una vez que tengamos el proyecto podemos empezar a gestionar a nivel nacional y/o provincial para ver si podemos conseguir recursos para ejecutar ese proyecto”.

“Y el año que viene ya tendremos parte de ese camino desarrollado, independientemente de quien esté a cargo del municipio, eso es pensar en el largo plazo, sin mezquindades y pensando en la grandeza de Trenque Lauquen”, sostuvo.

En este sentido Fernández adelantó que “ya estamos pensando en el lugar, no lo podemos poner en un lugar muy alejado porque los chicos/as necesitan salir al centro, estar cerca de donde está la movida, tenemos que pensar en un lugar municipal que esté cerca del centro, que sea lo suficientemente amplio y que permita darles algo más moderno, más confortable y pensando en un futuro crecimiento, pensando en el largo plazo”.

En este punto Fernández habló de la asignación de recursos para señalar que “cuando la gente se pregunta en que se gastan los recursos, pues vean cuánto asigna la municipalidad para primera Infancia, para Discapacidad, para Tercera Edad, para las víctimas de violencia y eso no tiene prácticamente fondos compensatorios, eso es presupuesto municipal”.

“Cando pensamos en la gente y en el largo plazo, y pensamos entre todos, Trenque Lauquen no tiene techo y por eso los invito a pensar Trenque Lauquen con el mismo entusiasmo y la misma ilusión, que hace 20 años atrás muchos de los que están y de los que hoy no están se atrevieron a soñar”, concluyó.

En otro orden, hace tan solo unos días, el alcalde se reunió con el ministro de Justicia bonaerense y puso el foco en la Ciudad Judicial y obras para la UP N°20. También resaltó que “desde el foro de intendentes radicales llevamos siempre una posición constructiva en el vínculo con Provincia”.