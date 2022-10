El intendente del municipio de Trenque Lauquen y presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel Fernández, salió a defender al diputado nacional y probable precandidato a presidente por la UCR Facundo Manes ante lo que consideró una “respuesta corporativa” del PRO, el partido que es socio del radicalismo en el frente Juntos por el Cambio (JxC).

“Le salieron a comer la yugular a Facundo Manes”, dijo Fernández.

MIRÁ TAMBIÉN Chivilcoy presentó su protocolo antiviolencia

Ocurre que el diputado nacional había acusado a Mauricio Macri de profesar un “populismo institucional” y le había señalado su responsabilidad en maniobras de espionaje ilegal durante su gobierno. Esto lo hizo ante una consulta del periodista Luis Majul, que le había transmitido una crítica de Macri en el sentido de que “algunos en el radicalismo son neopopulistas”. De ahí la respuesta de Manes sobre el presunto “populismo institucional” macrista.

“El radicalismo no está como acompañante” del PRO, enfatizó el jefe comunal de Trenque Lauquen. “Pudo haber tenido ese rol en 2015; no es el que pretendemos hoy y no lo tenemos. Justamente, esto se da porque hay un rol de protagonismo, con candidatos que van a desafiar la hegemonía del PRO.”

Fernández llamó también a “desdramatizar” la cuestión por entender que se ha “recortado y magnificado” lo que dijo Manes. Además, señaló que Macri atacó otras veces al radicalismo: “Recordamos el debate cuando dijo que Yrigoyen era populista, o que las ideas de Alfonsín habían caído en desuso”, remarcó.

Por eso, el alcalde de Trenque Lauquen ironizó: “No seamos ingenuos, porque acá no hay Cenicientas”