En el 112º aniversario de su natalicio, el Municipio de Trenque Lauquen realizó un acto homenaje al ex Intendente Juan Jaime Ciglia, en la Plaza que lleva su nombre, en Paredes Oeste nº 1300.

El Intendente Miguel Fernández encabezó el acto que contó con la presencia del Presidente del Consejo Escolar, David Siles Torrico; y consejeros escolares; del presidente del Partido Justicialista, Pablo Lambert, y de Agustina Martino, impulsora de la idea, funcionarios del equipo de gobierno, representantes de partidos políticos y de instituciones comunitarias, y vecinos/as.

Miguel Fernández hizo hincapié en la figura destacada del ex Intendente Ciglia para explicar que “quizás algunos se sorprendan que un intendente radical, un 17 de octubre, esté brindando un homenaje a un ex intendente como Don Jaime Ciglia, pero quienes ya me conocen saben que no deberían sorprenderse demasiado porque venimos trabajando incansablemente por esta cuestión de que nuestro país lo que necesita hoy y ha necesitado siempre, es deponer ciertas actitudes antagónicas para la construcción de esa unidad nacional que muchas veces se declama pero no se concreta como anhelamos”.

“Don Jaime nos lleva a esa historia trágica de la Argentina, una persona que fue electo por el voto popular, que fue echado por los militares, que fue proscripto, que fue echado de su trabajo por ser peronista, lo cual es un atropello, un disparate, pero eso pasó y seguramente todos coincidimos en que nunca más debería pasar una cosa de ese tipo”.

En ese marco, el alcalde enfatizó: “No se puede discriminar a alguien, o separar de algo legítimo por su ideología política, como si sobrara alguien en este país, como si pretendiéramos que todos pensáramos igual, sería muy aburrido y además no podríamos construir esto de la unión nacional”.

“Por donde anduvo Ciglia, nosotros también anduvimos después; porque eso justamente es parte de esa historia de Trenque Lauquen porque si bien hay que hacer cosas nuevas, lo más importante es que estén vigentes las que se hicieron, que soñaron otros, por eso es que Trenque Lauquen tiene algo distintivo: no venimos los intendentes a inventar nada nuevo, sino a mantener el legado”, cerró