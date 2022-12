El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, manifestó que “el 2023 es un año eleccionario, pero a nosotros nos van a encontrar trabajando siempre de la misma manera. No cambiamos de un año político a otro. Tengo un gabinete de lujo y vamos a seguir escuchando a la gente y trabajando”.

Además, señaló: “Que el año que se inicia tengamos esperanza, no todas son pálidas o errores, está tan instalado el tema de la grieta, que, si no empezamos a cambiar la mentalidad de la gente, no la arreglamos más. No todo es un Boca - River o Automoto – Unión”.

“No hay que perder las esperanzas, sobre todos los jóvenes. No todo está perdido, el distrito de Tornquist no tiene techo, tiene un crecimiento exponencial que tenemos que seguir impulsando”, añadió en declaraciones radiales.

“Van a seguir llegando cosas a Tornquist y voy a continuar trabajando hasta el último día que me toque ser intendente de mi distrito. Quiero agradecerle a los empleados municipales, si no tuviera el apoyo de ellos, sería imposible trabajar; a todo mi gabinete que está al pie del cañón; y a toda la gente del distrito, que nos tiene paciencia; y a los que trabajan por las institución, de corazón”, completó