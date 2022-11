El intendente de Adolfo Alsina, Javier Andrés, celebró la adquisición de un tomógrafo para el Hospital San Martín.

“Las comunidades progresan cuando todas sus fuerzas se juntan en un destino querido y compartido. Esto es algo que siento desde que inicie este desafío como Intendente. El Estado no puede solo, las Instituciones no pueden solas, las personas no podemos solas”, señaló el alcalde.

“Por eso me alegra más todavía la noticia de la compra del Tomógrafo para el sistema de salud de Adolfo Alsina, que con la Donación de la familia Balbin, la gestión de la Cooperadora del Hospital, y el trabajo que el municipio va a poner en la construcción de la Sala, vamos a poder inaugurar el año próximo”, subrayó.

“Gracias a todos por soñar un distrito mejor. Gracias a la comunidad por su esfuerzo. Gracias familia Tito y Tita Balbin. Gracias Cooperadora. Juntos, podemos”, completó el jefe comunal