Del intendente del partido bonaerense de General Viamonte, Franco Flexas, se ha dicho que no le da importancia a la construcción de viviendas, que ha ignorado las reglas de funcionamiento del municipio, que no ha sabido contener a los comercios afectados por la crisis económica e incluso que no tiene un contacto cara a cara con los vecinos del distrito. De todas estas cosas te fue informando oportunamente GRUPOLAPROVINCIA.COM.

Para Lucía Villarreal, presidenta del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante viamontense, la falta de solución a problemas como la carencia de viviendas “es una cuestión puramente ideológica” y revela que el intendente Flexas elige gobernar “solamente para quienes tienen los derechos y las necesidades básicas cubiertas”.

Escuchá la entrevista:

–La última vez que hablamos, usted señaló que hay vecinos y vecinas que tienen necesidades urgentes que no son atendidas por la gestión de Franco Flexas. ¿Esto ha cambiado a lo largo de los meses o, lamentablemente, la situación para los vecinos y las vecinas sigue igual?

Lamentablemente, hace casi un año que hablamos del tema y esta situación no ha cambiado; en muchos casos se ha complicado. Creo que en ese momento lo hablábamos en función de una inundación que había habido en Los Toldos. Ahora nos encontramos frente a situaciones de personas que están siendo desalojadas de sus viviendas y que en muchos casos acuden al municipio para solicitar una ayuda para poder solucionar esta situación y, lamentablemente, no tienen respuestas. Desde el bloque recibimos constantemente consultas, pedidos, solicitudes de ayuda de vecinos y vecinas que se acercan al área de Desarrollo Social del municipio pero no tienen ningún tipo de respuesta por parte del intendente o de los funcionarios a cargo.

–Una de las problemáticas centrales en la ciudad es la crisis habitacional, que también se da en otros distritos. Usted había señalado que hacía prácticamente seis años no se construía ninguna vivienda en la ciudad. ¿Por qué motivo no gestiona Flexas la construcción de viviendas, teniendo en cuenta este contexto habitacional?

En el partido de General Viamonte tenemos un déficit aproximado, que yo creo que hoy por hoy es mayor, de unas 1200 viviendas. Pensemos en unas 1200 familias que necesitan acceder, por medio de viviendas sociales, por medio de programas de acceso al suelo y a la vivienda, a contar con su casa propia. Bueno, ya casi vamos para ocho años sin viviendas en el distrito. El intendente Flexas no sólo no gestionó las viviendas necesarias para los vecinos y vecinas de General Viamonte (no sólo de Los Toldos sino de todas las localidades), sino que además no generó suelo urbano. Cuando finalizó la gestión de Mauricio Martín en el área de Tierras y Vivienda, allá por 2014, se había generado un fondo a partir del programa Procrear, de Nación. El municipio había intervenido en la compra y venta de terrenos y había generado un fondo propio para la compra de suelos. En ese momento ese fondo que quedaba en el municipio alcanzaba para comprar muchos terrenos. Al día de hoy ese fondo se diluyó, el intendente no hizo la compra de terrenos correspondiente, y sólo se cuenta con terrenos para construir catorce viviendas, que son las que gestionamos nosotros (la diputada provincial Viviana Guzzo, el compañero Mauricio Martín y yo) ante el Ministerio de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, del ministro Agustín Simone. Allí gestionamos las viviendas para Los Toldos. Allí se nos aseguró desde la Provincia que había una disponibilidad de no menos de cien viviendas para General Viamonte. Y lamentablemente ese número tan auspicioso de cien vivendas terminó bajando a 14, que son los terrenos con los que cuenta hoy el municipio, porque no se ha invertido y no se ha pensado en generar suelo urbano municipal.

Vos me preguntabas por qué. Si lo pensamos fríamente, yo creo que es una cuestión puramente ideológica, ¿no? Es saber para qué sectores se elige gobernar: si se elige gobernar para todos y todas o solamente para quienes tienen los derechos y las necesidades básicas cubiertas.

–En este sentido, ¿cuáles son las necesidades urgentes que tienen los vecinos más allá de la crisis habitacional? ¿Con qué otras problemáticas se encuentra con frecuencia?

Hay una problemática central, que es la falta de trabajo genuino, de puestos de trabajo estables, que tengan que ver con la producción, con el crecimiento del distrito. Trabajo para los jóvenes, para las jóvenes. La realidad es que hay una deserción muy grande de jóvenes en Los Toldos, en General Viamonte, porque, salvo dentro del Estado, en lo que tiene que ver con seguridad, educación, salud, o mismo dentro del municipio, no hay oportunidades reales de empleo, genuino, en blanco, con derechos asegurados, con salarios mínimos asegurados. La falta de trabajo es terrible y afecta fundamentalmente a jóvenes y a mujeres. Es un tema que hay que mirarlo no sólo con una perspectiva fuerte desde la juventud, sino también con una perspectiva de género, porque, como sabemos, en estos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, del interior productivo, agropecuario, quizás para los hombres es más fácil encontrar ubicación en lo que tiene que ver con la cadena productiva. Que después analizamos si esos trabajos cumplen o no con los presupuestos básicos del trabajo en blanco, pero en general les es más accesible a los hombres acceder a este tipo de trabajos. La verdad es que jóvenes y mujeres se encuentran en situaciones delicadas al ‍momento de pasar al ámbito laboral. Uno puede ver acá en Los Toldos la cantidad de chicas y chicos jóvenes que todo el tiempo están buscando trabajo, están buscando avanzar, crecer, pero hoy por hoy no contamos con esas posibilidades. Y creo que el municipio debe tener un rol activo en la generación de puestos de trabajo genuino, en el establecimiento de unidades productivas que permitan contratar gente por fuera del sistema público.

Otra cuestións que está siendo delicada a nivel local es la de la seguridad. Hay una cuestión muy grave respecto de la seguridad, no sólo de los barrios de la localidad cabecera, sino de otras localidades, como son Baigorrita, San Emilio, Zavalía. Es un tema en el que se está haciendo agua por todos lados y en el que las respuestas muchas veces son ingenuas, ¿no? Si uno le pregunta al funcionario de Seguridad o a algún funcionario a cargo, las respuestas no dan soluciones pero tampoco dan idea de una política pública de seguridad para los vecinos y vecinas de General Viamonte.

–En este contexto, y pensando ya en el 2023, ¿cómo se posiciona, cómo se fortalece el FdT a nivel local para disputarle la intendencia a Franco Flexas?

Nosotros sabemos que disputar una intendencia después de tantos años es muy difícil. No somos ingenuos al respecto. Sabemos que hoy el intendente cuenta con un superávit de más de 170 millones. Entendemos y sabemos desde la práctica política que los años pares se ahorra y los años impares se gasta. Uno lo puede ver, eso surge en las rendiciones de cuentas de cada año. Los años pares, incluso durante la pandemia, el municipio contó con superávit, y los años impares, como hay elecciones, entre los meses de junio y octubre siempre hay un gasto extra en el municipio. Sabemos que ahí de repente hay plata para todo.

Sabemos también que el intendente viene de un desgaste a partir de estas dos gestiones seguidas. Y nos preparamos trabajando. Nosotros creemos que la única forma de demostrar que podemos hacer una gestión mejor, que tenemos con qué hacer una gestión mejor y que tenemos cómo llegar y cómo sostener una intendencia que piense y trabaje para todos los vecinos y vecinas de General Viamonte, es trabajando, gestionando. Venimos de gestionar este año muchísimas obras ante la Provincia de Buenos Aires. Demostramos que la ciudad de La Plata no está tan lejos como el intendente quiere hacer creer y no nos tiembla el pulso al momento de tener que viajar dos, tres, diez veces por semana para gestionar obras que beneficien a los vecinos y vecinas. Eso es lo que hacemos, eso es lo que estamos sosteniendo. No sólo sostener la posición ideológica del espacio del FdT, sino también trabajar, gestionar y demostrar que podemos hacer una gestión mejor y que no hay ningún vecino ni vecina que se vaya de hablar con cualquiera de nosotros sin una respuesta