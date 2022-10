GRUPOLAPROVINCIA.COM se puso en contacto con Vanesa Bustos, madre de un alumno de la Escuela Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM), para dialogar sobre la situación de cientos de familias que se vieron afectadas por intereses cruzados entre el gobierno de la intendenta Mariel Fernández y la gestión universitaria tras el anuncio de que la ESPUNM no continuaría su actividad como politécnica y pasaría a funcionar como un ciclo básico de tres años.

La ESPUNM se encuentra funcionando provisoriamente en una pequeña instalación dentro del predio de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), sin capacidad para abrir una nueva inscripción. El lugar que tiene asignado para su edificación es un predio lindero a la Universidad. Sobre este predio corresponde la potestad de la UNM según el aval de varios acuerdos provinciales y nacionales firmados con el Ministerio de Educación, con el fin de construir el Instituto Tecnológico que necesita la ESPUNM para desarrollar sus cursos. El gobierno municipal desconoce estos acuerdos y reclama los terrenos para construir un “Polo Educativo” para el cual empezó el proceso de licitación.

- ¿Cuándo se enteraron ustedes de la decisión del Ejecutivo municipal de cerrar el establecimiento educativo?

Primero que nada, en marzo vi una faja que me llamó la atención y dije qué está pasando acá. Sabía que las madres tenían un grupo y venían trabajando con la intendenta y el rectorado. La intendencia sabía que las tierras pertenecen a la Universidad.

El lugar que tiene que ser para los chicos de la ESPUNM está siendo utilizado por la Escuela N°37. No estamos pidiendo que los echen, no queremos eso. Queremos tener nuestro lugar y que ellos también lo tengan. La intendenta también está dejando desprotegida a las Escuela N°37 y en ese momento cuando tenía que firmar el convenio no asistió a la firma. Son 144 chicos afectados en este momento.

En marzo nos encontramos con la primera faja de paralización de obra y en agosto la segunda. En septiembre nos llegó una nota del Consejo Superior notificando que nuestra escuela se iba a convertir en una Escuela Secundaria Básica. El viernes fue la primera marcha contra la Universidad y el municipio.

Se consiguió una mesa de diálogo el día 21 de septiembre en la cual asistió el rector, pero la señora intendenta no asistió. Terminó estallando todo cuando un concejal que responde al bloque de Mariel Fernández dijo: “¿y por qué no hacen en esa canchita de futbol un huequito para su escuelita?”

-¿Considerás que toda esta situación deviene por un capricho de la jefa comunal con la intención de cerrar esta escuela?

Como mamá y como ciudadana de Moreno hace 37 años te digo que sí, es un capricho de ella. No sé cuál habrá sido la molestia.

-En un momento un grupo de padres y madres se cruzó a la intendenta. ¿Estabas presente en ese momento? ¿Qué han podido hablar con ella?

En ese momento no estaba presente. Estaba un grupo de madres y otro grupo de padres estaba dando una nota. No nos animábamos a dar notas, no sé si era miedo, vergüenza o el anhelo de esperar que ellos solucionen, pero no están solucionando nada.

Ella en una nota decía que no tenía nada que ver. Nosotros pensábamos: “si no tenés nada que ver, decile a tu gente de infraestructura, porque ahí dice Moreno, que saque la faja y que podamos iniciar los trámites para poder iniciar la obra”.

-La intendenta no se sentó a la mesa de diálogo y desde ese momento no tienen ningún tipo de respuesta por parte de ella.

No, desde el 21 de septiembre que fue esa mesa de diálogo ella no se acercó, jamás mandó un mensaje, un comunicado. Nada de nada. No tuvimos respuesta de ella.

-¿Cómo viven los chicos esta situación?

Ellos están muy enojados. Santiago, mi hijo, dice: “si nosotros tenemos nuestro lugar, ¿por qué no podemos ir?”. Con su lugar se refiere a donde es la Escuela N°37. Entonces yo le explico que esos niños también merecen su lugar y él lo entiende mejor que un adulto.

-¿Cuáles son los pasos a seguir?

El día jueves vamos a ir a visitar a los concejales nuevamente. Y estamos tratando de ver cómo vamos a hacer la siguiente marcha que sería la semana siguiente. Pero de parte de la intendencia no hay ninguna respuesta.