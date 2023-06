De Hernán Bertellys, el intendente de Azul, se han dicho muchas cosas, y muchas de ellas no son elogiosas. Que “le toma el pelo a la gente”; que su gestión hace agua; que “está de joda”; Y otras críticas de las que GRUPOLAPROVINCIA.COM te viene informando hace tiempo.

En esta ocasión, Nelson Sombra, precandidato a intendente del distrito por Unión por la Patria (UxP), pone el foco en la “falta de desarrollo muy básico” que hace que el distrito se haya “estancado muchísimo”.

“Bertellys es intendente hace ocho años. Hay decisiones que hay que tomar, y hasta ahora no se ha visto”, disparó Sombra.

Escuchá la entrevista:

20230630 Nelson Sombra

–Finalmente, ha decidido presentarse nuevamente para pelear por la intendencia de la ciudad. ¿Cuáles serán los ejes fundamentales de la campaña que les acercará a los vecinos?

Sí, ayer se oficializaron las listas. Vamos tres listas a competir en la primera instancia, en las PASO del 13 de agosto. La verdad que estamos contentos también con quienes se presentan, porque entendemos que es una muy buena manera de acumular todo el voto que representa nuestra fuerza para llegar con mejor robustez a las elecciones de octubre.

Cada vez que me preguntan por las propuestas, en Azul se me hace más fácil responder, porque casi siempre son las mismas. Porque, lamentablemente, tenemos una ciudad que se ha estancado muchísimo en el tiempo. Y los problemas siguen siendo los mismos. La falta de energía que tiene la ciudad para que se puedan instalar distintos emprendimientos, desde industrias hasta pymes: al no poder desarrollarse en materia industrial, nuestras juventudes se siguen yendo, como yo me fui cuando tenía 18. Hoy tengo 50 y la realidad es la misma. Ese es un tema fundamental para nosotros, porque entendemos que sin energía no hay desarrollo.

Y después hay algo que trabajar en conjunto y que es muy idiosincrático, cultural: es que nuestra localidad necesita definir una identidad, un perfil de ciudad. Uno ve que alrededor los distintos distritos están muy enfocados en un objetivo en común, que gane quien gane tendrá distintos matices y distintos avances o retrocesos, pero va hacia el mismo lugar. Azul, lamentablemente, no lo va a poder definir. Y eso también explica el estancamiento general que tiene la ciudad.

Es una ciudad muy bonita. Quien la conoce sabe que es una ciudad con características geográficas inigualables. Tenemos vientos tales que permiten la instalación de un parque eólico y no tenemos energía. Esas contradicciones pasan en Azul. Tenemos las mejores producciones de cereales y ganaderas y no tenemos manera de ponerle valor agregado a la materia prima. O sea, seguimos pagando el alimento que producimos nosotros de materia prima a precios siderales cuando sale de acá una gran parte.

Tenemos unas sierras que son las más antiguas del planeta y no se ha logrado desarrollar turísticamente. Que también podría ser parte de una identidad: una hermosa villa turística, que empezaría a cambiar la lógica de formación de nuestras juventudes porque empezaría a cambiar el modelo. Ahí necesitarías más personas que se capaciten en hotelería, en gastronomía, en turismo; bueno, empieza a girar un andamiaje o una rueda virtuosa que es la que necesitamos. Bueno, nada.

Nelson Sombra.

Está la Boca de la Sierra, ahí como siempre, sin un transporte público que al menos a los azuleños y a las azuleñas les facilite la accesibilidad a un lugar tan hermoso. Entonces falta un montón de desarrollo muy básico, pero que lamentablemente es lo que sucede en Azul.

Así que estamos convencidos además que tenemos un potencial enorme y de que hay que desarrollarlo, de que Azul tranquilamente se puede integrar en la región, en la provincia, y destacarse en la nación. Estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, surcados por la ruta 3, la 51 y la 96; o sea, es un polo logístico que no está explotado.

–Para lograr estos avances es necesario un cambio de gestión, un cambio de rumbo. El actual intendente, Hernán Bertellys, señaló que lo que se necesita es una renovación de la política local y él lo está intentando expresar de nuevo con la lista que presentó recientemente. Desde la mirada de la oposición, me imagino que con esto no alcanza, que es necesario un cambio de color político en la conducción del municipio.

De eso no tenemos duda. Yo insistiría también en un cambio de voluntad política. Que quienes puedan acceder al Ejecutivo tengan la voluntad política de transformar. Acá lo que han naturalizado a la sociedad es que nunca se puede, que nunca se alcanza, que somos dependientes de la Provincia, de la Nación.

Este intendente, que hace ocho años que es intendente, va por un tercer mandato. Mirá que tuvo tiempo, más allá de que cambie la lista de concejales. Sabemos que en el Concejo Deliberante las discusiones son limitadas o son legislativas, que se puede llegar a acompañar a un Ejecutivo, pero las decisiones de qué tipo de ciudad, de cómo es tu esquema tributario para solventar esa visión, esa idea o esa idea de desarrollo, están en el Ejecutivo.

Hasta ahora no se ha visto, y no se ha visto con este intendente ni tampoco con los 12 años que el radicalismo estuvo gobernando la ciudad. Pareciera ser un dèja vu. Lo que sí creemos, para no plantearlo en términos necesariamente ideológicos, sino de personas, es que Azul tiene todo para hacer, pero que hay que tener la capacidad y la voluntad política y dar las discusiones lógicas que se dan cuando se alteran intereses. Y nosotros estamos comprometidos en hacerlo y tenemos la voluntad y la capacidad política.

Y más: cuando uno va mirando el mapa de la provincia, por ejemplo, la ciudadanía puede ser peronista, no peronista, pero no tengo dudas de que la gestión de Axel todos la ven como una gestión sumamente positiva. Identidad Bonaerense, desarrollo local... A Azul lo ha ayudado muchísimo este gobierno provincial, hasta para pagar sueldos. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de acceder a la intendencia de Azul, sería casi un sueño cumplido, porque al ser intendente, con un gobernador como Axel Kicillof, se resuelven muchísimo más fácil las cosas.