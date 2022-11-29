El municipio realizará un nuevo acto de sorteo de terrenos en beneficio de familias de Lezama. Será el próximo viernes 2 de diciembre, a las 12 del mediodía, en el Complejo Cultural General San Martín (Av. Cobo 241).
Hasta el miércoles 30 de noviembre inclusive, estará abierto el registro de oposición. La persona que se oponga a la inclusión de algún nombre en el listado deberá presentar documentación, con el fin de respaldar su objeción, en Mesa de Entradas de la municipalidad hasta el 30/11, de 7.30 a 12.30 horas.
Al respecto e, intendente Arnaldo Harispe expresó: “Seguimos trabajando para que más familias de nuestra comunidad tengan su terreno y puedan proyectar la vivenda propia”.
LISTADO COMPLETO GRUPOS FAMILIARES
ACHA CRISTINA LUJAN / BIGOT LEONARDO
ACHA MARIA MERCEDES
ANDRADE CAMILA
ARBIA NESTOR EDUARDO
ARBIA RUBEN DARIO-DIAZ ROMINA
ARDU CELINA NOEMI - SANCHEZ JOEL
ARDU MARTA MARIEL-CORREDOIRA JUAN FERNANDO
ARDU PAULA LORENA
ARES SOFIA LORENA-JUAREZ MAURO
ARROYO TEODORO ROLANDO-CANEZZA MARIA DEL ROSARIO
BALZER JAVIER ADRIAN-DUPLAA GRACIELA
BARBOSA PABLO ADALBERTO-MARGELISCH NADIA
BARCELO LUCAS NAHUEL-JIMENEZ AGUSTINA
BARRAGAN MARIA LAURA - POBLETE DANIEL LEANDRO
BASTIT PABLO GABRIEL-ANTONIAZZI ANABELLA
BEHOTEGUI CELESTE DOLORES
BELARDINELLI MILAGROS - MALASPINA DANIEL
BENITEZ ELIANA - VILLALBA GERMAN
BIOCCA MONICA CECILIA-LAURO AROLDO
BIOCCA PERLA NOEMI
BIOCCA VICTOR DANIEL-MASILDO SILVIA
BLANCO JUAN CARLOS-BUSQUED SILVIA
BORDAZHAR MAGDALENA
BOSQUET RUBEN / BONNA FERNANDA
BOURRAS BRENDA TAIS - ZABALA ESTEBAN
BUFILL WANDA ROSARIO/FRADE DANIEL
BULETTI OLGA BEATRIZ
CARUGATTI ALESIA LUJAN-PEÑALVA HECTOR
CASINGHINO MARIA VERONICA
CHIRIZOLA JULIO IGNACIO
DE BERTI BERNARDO ALFONSO - PIÑERO AYELEN
DE NIGRIS LUCAS - BARBOSA SILVIA LIBERTAD
DE OAR CAROLINA
DE OAR JOANA MACARENA - SARENA JORDAN ARIEL
DEL RIO DAVID- MOUNET JAQUELINE NAHIR
DESIAS LILIANA ADELA-RUIZ JULIO
DIAZ EVANGELINA GISELA
DIAZ SELENE-ZABALA MAXIMILIANO
DORADO CRISTIAN MARIO-DEL VALLE YADIA
ETCHECHOURY ARACELI AYLEN
EXPOSITO MICAELA YAQUELINE / ROLDAN OSCAR
FERNANDEZ SOFIA NOEMI
FERREYRA IGNACIO MARTIN-ROJAS BELEN
FINOLLETTI CAMILA DENISE - CAMARA GUSTAVO ISMAEL
FINOLLETTI NATALIA BELEN
FLEYTES MÓNICA / AGUILAR CLAUDIO
GARAY MARIA DE LOS MILAGROS - SAN MARTIN CRISTIAN
GARCIA JOHANA - PAREDES GONZALEZ ANIBAL
GARCIA MARIA SOL - LANDRIEL HERROZ JOSÉ FERNANDO
GARRIGO VERONICA NOEMI / DRYSDALE ENRIQUE
GODOY ANTONELLA SOLEDAD / ARDU NICOLAS EZEQUIEL
GONZALEZ COHENE ANA CRISTINA-LUGO JARA VICTOR
GONZALEZ EZEQUIEL / BOVATI DEBORA AZUL
GONZALEZ MOURIZ FERNANDA GISEL
GONZALEZ STELLA MARIS-RUIZ JUAN ANDRES
GONZALIA NATALIA
GONZALIA SANDRA MARINA
GRAMAJO LUGO RAMONA MARILYN/ORTIZ CRISTIAN
GRASA BARBARA ALEXANDRA-GUERRA NICOLAS
GRASA BRAULIO MACARIO - GUTIERREZ JENIFER
GUTIERREZ MARIA EUGENIA
GUTIERREZ MARIA LUJAN-SIVES JUAN MANUEL
GUTIERREZ NADIA - MARTINEZ CRISTIAN
IRIZAR MARIA DE LOS ANGELES
JAURENA ERNESTO FRANCISCO / BLANCO MARIA LAS MERCEDES
KOLKOWSKI FABIAN ESTANISLAO/BASTIT TALIA CECILIA
LAZARTE LARA
LAZZO SOCA MARIA LAURA
LOPEZ LORENA IRUPE - ALBARRACIN JONATHAN MAXIMILIANO
LUNA MARÍA FLORENCIA
MACHICOTE NICOLAS-RUIZ GABRIELA
MACIEL JONATHAN RODRIGO / NEWTON BRENDA LUJAN
MARQUEZ MALVINA SOLEDAD
MARRUEDO EDITH PAMELA-TACO CARABAJAL EVELYN
MARRUEDO LEANDRO MIGUEL
MARSULA HILDA ESTER-MONTENEGRO EDUARDO DAVID
MARTINEZ ANGELA DANIELA
MARTINEZ JUAN EDUARDO- ORONO MILAGROS
MARTINEZ YESICA VICTORIA-ROST CRISTIAN
MAZZOLENI SANTIAGO/GRASSI ABRIL
MEDINA SANDRA INÉS - EPELE MARCOS ALBERTO
MILIVINTI MARIA SOLEDAD-ZARANTONELLO JORGE
MORALES MARIA CELESTE-ARDU CLAUDIO GERMAN
MOROT MAGALI / GARCIA HORACIO ISMAEL
MOYANO CINTIA GRACIELA / CORREA JONATAN ERNESTO
MOYANO CLAUDIA DANIELA / MAISONNAVE MARIANO MARTIN
NEGRIN JULIA TERESA
NUÑEZ, MARÍA SOL
OROÑO MAYRA LILIAN
PAEZ STELLA MARIS
PAREDES MIRANDA NICOLE
PIBOULEAU MARIA ALEJANDRA-ECHEVERRIA GUILLERMO
PISTONE MARÍA EUGENIA
PISTONE MARISOL
PROCIDA ALEJANDRA SOLANGE
PROPATTO NICOLAS AMADEO-ALMADA LUJAN ELIZABET
REBORA CARLOS JOSE - BULETTI CARINA
RIVERO LUIS OSCAR / DE LA CANAL PAULINA DIONISIA
ROBLEDO YESICA
ROCHA VICTOR ARIEL-TORRES MARIA
RODRIGUEZ GABRIELA ANDREA-CIGNOLI ANTONIO
ROJAS LEONARDO MANUEL - BALO DELFINA FERNANDA
ROMANO MARIA EUGENIA
ROST NATALIA
ROST NELIDA ROSANA
RUIZ JUAN ANTONIO/SANCHEZ CANDELA
SAN MARTIN LORENA
SANCHEZ ANTONELLA ELISABETH
SANCHEZ CAMILA MAYLEN
SERAFINO BERENISE IVON - HAACKER ALAN VALTER
SOLIS DIEGO ALBERTO-SAMANIEGO GRISELDA
SOSA VICTORIA-MANDES LUCAS
SPERONI AMANDA ROMINA
SPERONI CARLOS RODOLFO - ALVARENGA KAREN
TAMBURINI MARIELA ELIZABET
TARGIANO PAOLA GABRIELA-DIAZ RUBEN
TORRES PATRICIA SANDRA-LALLI JUAN DOMINGO
WILHELM NATALIA PAOLA - ETCHEPARE MAURO
ZABALA LOANA MARISOL- MARTINEZ EMANUEL
ZANGA YESICA ELIZABET
ZAPATA FLORENCIA
ZARATE FEDERICO EZEQUIEL- LALLI AGUSTINA
ZARATE MARÍA LUCRECIA
ZUNINO MACHADO PASTORA- GOMEZ DANIEL