El municipio realizará un nuevo acto de sorteo de terrenos en beneficio de familias de Lezama. Será el próximo viernes 2 de diciembre, a las 12 del mediodía, en el Complejo Cultural General San Martín (Av. Cobo 241).

Hasta el miércoles 30 de noviembre inclusive, estará abierto el registro de oposición. La persona que se oponga a la inclusión de algún nombre en el listado deberá presentar documentación, con el fin de respaldar su objeción, en Mesa de Entradas de la municipalidad hasta el 30/11, de 7.30 a 12.30 horas.

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Al respecto e, intendente Arnaldo Harispe expresó: “Seguimos trabajando para que más familias de nuestra comunidad tengan su terreno y puedan proyectar la vivenda propia”.

LISTADO COMPLETO GRUPOS FAMILIARES

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ACHA CRISTINA LUJAN / BIGOT LEONARDO

ACHA MARIA MERCEDES

ANDRADE CAMILA

ARBIA NESTOR EDUARDO

ARBIA RUBEN DARIO-DIAZ ROMINA

ARDU CELINA NOEMI - SANCHEZ JOEL

ARDU MARTA MARIEL-CORREDOIRA JUAN FERNANDO

ARDU PAULA LORENA

ARES SOFIA LORENA-JUAREZ MAURO

ARROYO TEODORO ROLANDO-CANEZZA MARIA DEL ROSARIO

BALZER JAVIER ADRIAN-DUPLAA GRACIELA

BARBOSA PABLO ADALBERTO-MARGELISCH NADIA

BARCELO LUCAS NAHUEL-JIMENEZ AGUSTINA

BARRAGAN MARIA LAURA - POBLETE DANIEL LEANDRO

BASTIT PABLO GABRIEL-ANTONIAZZI ANABELLA

BEHOTEGUI CELESTE DOLORES

BELARDINELLI MILAGROS - MALASPINA DANIEL

BENITEZ ELIANA - VILLALBA GERMAN

BIOCCA MONICA CECILIA-LAURO AROLDO

BIOCCA PERLA NOEMI

BIOCCA VICTOR DANIEL-MASILDO SILVIA

BLANCO JUAN CARLOS-BUSQUED SILVIA

BORDAZHAR MAGDALENA

BOSQUET RUBEN / BONNA FERNANDA

BOURRAS BRENDA TAIS - ZABALA ESTEBAN

BUFILL WANDA ROSARIO/FRADE DANIEL

BULETTI OLGA BEATRIZ

CARUGATTI ALESIA LUJAN-PEÑALVA HECTOR

CASINGHINO MARIA VERONICA

CHIRIZOLA JULIO IGNACIO

DE BERTI BERNARDO ALFONSO - PIÑERO AYELEN

DE NIGRIS LUCAS - BARBOSA SILVIA LIBERTAD

DE OAR CAROLINA

DE OAR JOANA MACARENA - SARENA JORDAN ARIEL

DEL RIO DAVID- MOUNET JAQUELINE NAHIR

DESIAS LILIANA ADELA-RUIZ JULIO

DIAZ EVANGELINA GISELA

DIAZ SELENE-ZABALA MAXIMILIANO

DORADO CRISTIAN MARIO-DEL VALLE YADIA

ETCHECHOURY ARACELI AYLEN

EXPOSITO MICAELA YAQUELINE / ROLDAN OSCAR

FERNANDEZ SOFIA NOEMI

FERREYRA IGNACIO MARTIN-ROJAS BELEN

FINOLLETTI CAMILA DENISE - CAMARA GUSTAVO ISMAEL

FINOLLETTI NATALIA BELEN

FLEYTES MÓNICA / AGUILAR CLAUDIO

GARAY MARIA DE LOS MILAGROS - SAN MARTIN CRISTIAN

GARCIA JOHANA - PAREDES GONZALEZ ANIBAL

GARCIA MARIA SOL - LANDRIEL HERROZ JOSÉ FERNANDO

GARRIGO VERONICA NOEMI / DRYSDALE ENRIQUE

GODOY ANTONELLA SOLEDAD / ARDU NICOLAS EZEQUIEL

GONZALEZ COHENE ANA CRISTINA-LUGO JARA VICTOR

GONZALEZ EZEQUIEL / BOVATI DEBORA AZUL

GONZALEZ MOURIZ FERNANDA GISEL

GONZALEZ STELLA MARIS-RUIZ JUAN ANDRES

GONZALIA NATALIA

GONZALIA SANDRA MARINA

GRAMAJO LUGO RAMONA MARILYN/ORTIZ CRISTIAN

GRASA BARBARA ALEXANDRA-GUERRA NICOLAS

GRASA BRAULIO MACARIO - GUTIERREZ JENIFER

GUTIERREZ MARIA EUGENIA

GUTIERREZ MARIA LUJAN-SIVES JUAN MANUEL

GUTIERREZ NADIA - MARTINEZ CRISTIAN

IRIZAR MARIA DE LOS ANGELES

JAURENA ERNESTO FRANCISCO / BLANCO MARIA LAS MERCEDES

KOLKOWSKI FABIAN ESTANISLAO/BASTIT TALIA CECILIA

LAZARTE LARA

LAZZO SOCA MARIA LAURA

LOPEZ LORENA IRUPE - ALBARRACIN JONATHAN MAXIMILIANO

LUNA MARÍA FLORENCIA

MACHICOTE NICOLAS-RUIZ GABRIELA

MACIEL JONATHAN RODRIGO / NEWTON BRENDA LUJAN

MARQUEZ MALVINA SOLEDAD

MARRUEDO EDITH PAMELA-TACO CARABAJAL EVELYN

MARRUEDO LEANDRO MIGUEL

MARSULA HILDA ESTER-MONTENEGRO EDUARDO DAVID

MARTINEZ ANGELA DANIELA

MARTINEZ JUAN EDUARDO- ORONO MILAGROS

MARTINEZ YESICA VICTORIA-ROST CRISTIAN

MAZZOLENI SANTIAGO/GRASSI ABRIL

MEDINA SANDRA INÉS - EPELE MARCOS ALBERTO

MILIVINTI MARIA SOLEDAD-ZARANTONELLO JORGE

MORALES MARIA CELESTE-ARDU CLAUDIO GERMAN

MOROT MAGALI / GARCIA HORACIO ISMAEL

MOYANO CINTIA GRACIELA / CORREA JONATAN ERNESTO

MOYANO CLAUDIA DANIELA / MAISONNAVE MARIANO MARTIN

NEGRIN JULIA TERESA

NUÑEZ, MARÍA SOL

OROÑO MAYRA LILIAN

PAEZ STELLA MARIS

PAREDES MIRANDA NICOLE

PIBOULEAU MARIA ALEJANDRA-ECHEVERRIA GUILLERMO

PISTONE MARÍA EUGENIA

PISTONE MARISOL

PROCIDA ALEJANDRA SOLANGE

PROPATTO NICOLAS AMADEO-ALMADA LUJAN ELIZABET

REBORA CARLOS JOSE - BULETTI CARINA

RIVERO LUIS OSCAR / DE LA CANAL PAULINA DIONISIA

ROBLEDO YESICA

ROCHA VICTOR ARIEL-TORRES MARIA

RODRIGUEZ GABRIELA ANDREA-CIGNOLI ANTONIO

ROJAS LEONARDO MANUEL - BALO DELFINA FERNANDA

ROMANO MARIA EUGENIA

ROST NATALIA

ROST NELIDA ROSANA

RUIZ JUAN ANTONIO/SANCHEZ CANDELA

SAN MARTIN LORENA

SANCHEZ ANTONELLA ELISABETH

SANCHEZ CAMILA MAYLEN

SERAFINO BERENISE IVON - HAACKER ALAN VALTER

SOLIS DIEGO ALBERTO-SAMANIEGO GRISELDA

SOSA VICTORIA-MANDES LUCAS

SPERONI AMANDA ROMINA

SPERONI CARLOS RODOLFO - ALVARENGA KAREN

TAMBURINI MARIELA ELIZABET

TARGIANO PAOLA GABRIELA-DIAZ RUBEN

TORRES PATRICIA SANDRA-LALLI JUAN DOMINGO

WILHELM NATALIA PAOLA - ETCHEPARE MAURO

ZABALA LOANA MARISOL- MARTINEZ EMANUEL

ZANGA YESICA ELIZABET

ZAPATA FLORENCIA

ZARATE FEDERICO EZEQUIEL- LALLI AGUSTINA

ZARATE MARÍA LUCRECIA

ZUNINO MACHADO PASTORA- GOMEZ DANIEL