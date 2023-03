Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230322 Gustavo Perie

–Intendente, usted ha sido uno de los jefes comunales que participaron del encuentro provincial del PRO la semana pasada. No han podido acordar una estrategia electoral conjunta; volverían a reunirse en los próximos días. ¿Qué lectura hace usted de la interna del espacio rumbo a los comicios?

Nos juntamos la semana pasada. Éramos varios jefes comunales. Se abordaron en primera instancia distintas propuestas, porque cada municipio tiene una problemática distinta, y cómo llegar a un escenario electoral donde se ponen en juego muchas cosas, y fundamentalmente solucionarle el problema a la gente, que es la que la está pasando mal. Y en ese sentido, claramente, depende un poco, dentro del PRO, de la línea interna que se viene llevando adelante, tanto con Horacio (Rodríguez Larreta), con Patricia (Bullrich), con María Eugenia (Vidal). Y la idea que surgió en ese momento es hablar con cada uno de ellos, si es posible, y empezar a esclarecer un poco la situación de cara a los comicios, y no llegar de forma tan dividida a la elección. Porque creo que se divide mucho el voto en nuestro espacio político y cualquier otro espacio que vaya por dentro de la coalición puede quedarse con alguno de los municipios.

–La idea del encuentro, o al menos lo que trascendió, fue que, como usted señala, los principales líderes puedan mediar de alguna manera para tratar de arribar a una estrategia electoral conjunta.

Claro. Fundamentalmente son ellos los que tienen que acordar alguna estrategia electoral, porque a veces, en la discusión o en la libre posibilidad de que las expresiones las defina en una interna el vecino, cuando hay muchas expresiones del mismo espacio político que forme parte de la coalición, en este caso el radicalismo o la Coalición Cívica, con una sola línea dentro de esa interna puede quedarse con la interna y con el mando del espacio o de la localidad. Lo que nosotros le estamos pidiendo a nuestro partido político es que acordemos una estrategia electoral que nos sirva a todos.

–En el ámbito particular de la gestión municipal, semanas atrás abrió las sesiones en el Honorable Concejo Deliberante y ha hecho foco en su discurso, principalmente, en el avance de las obras, pero también en la optimización de los recursos, dos ejes, en mi consideración, fundamentales para avanzar en la gestión.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En estas semanas se están abriendo las licitaciones de distintas obras públicas que vamos a llevar adelante para la gente de Ramallo: el acceso de calle Savio, varias cuadras de pavimento y cordón cuneta en calle Buenos Aires, estamos avanzando con la obra del polo educativo, donde se van a llevar adelante distintas carreras ya sea terciarias o universitarias o cursos para capacitar a nuestros vecinos, se está avanzando en el Instituo Técnico Superior 236, donde se están haciendo los laboratorios. Tenemos varias obras en marcha y eso lo venimos siguiendo en el día a día. Pero también es cierto que hicimos mucho hincapié, en este año en particular, en cuidar el recurso, atado a la inflación, que nos azota a todos. Sabemos que lo que uno presupuesta hoy para el mes que viene tiene otro valor, dentro de dos meses tiene otro valor, y entonces uno tiene una situación con los proveedores. Como así también contarte que nosotros estamos ya desde hace unos días en una paritaria continua, o sea, la paritaria no se cierra, porque cada aumento salarial que les damos a nuestros empleados a los pocos días vuelve a ser insuficiente. Entonces, bueno, estamos en una situación muy complicada y creo que va a ser un año muy complicado también. Estamos en una zona donde la sequía nos golpeó muchísimo, así que todo ese recurso que iba a ingresar seguramente no lo vamos a tener. Es un cuadro complejo que lo estamos llevando adelante.

–Pensando en los próximos meses en la gestión municipal ¿cuáles son las metas de cara al futuro?

Terminar estas obras que tenemos encaminadas, trabajar un poco también en lo que hace a la atención y el servicio de cada uno de los barrios. Tenemos una obra de cloacas que está en la localidad de Paraíso que estamos tratando de evaluarla para continuarla, que también está a arrancar. Tenemos situaciones de gestión que las ponemos por sobre todo, ¿no?, pero claramente hoy lo que vemos también es que la asistencia en alimentos empieza a aumentar, o sea, tenemos mayor demanda. Eso claramente significa que la gente no llega a fin de mes. Y al menos mi política, o lo que uno trata de comunicar al vecino, es que a veces preferimos hacer una cuadra menos de pavimento y el recurso propio que tengamos lo podamos destinar a solventar o darle una mano al vecino que a veces no llega con alimento a fin de mes.