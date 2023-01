Gustavo Notararigo accedió a la intendencia del partido bonaerense de Saavedra gracias a una campaña basada en el tema ambiental. Sin embargo, en tres años la situación no cambió y los espacios públicos están cada vez más deteriorados, tal como te informábamos desde este medio.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal del Frente de Todos (FdT) Nicolás Urtizberea atribuyó la falta de soluciones (y de obras) a que Notararigo lleva adelante una gestión “escueta”, con problemas irresueltos en el área de salud y especialmente en lo que tiene que ver con los residuos.

Mirá la entrevista:

–Me gustaría conocer su experiencia, no sólo como vecino sino también como edil de la ciudad, y el balance que hace de la gestión de Gustavo Notararigo al frente del Ejecutivo local. ¿Qué análisis puede hacer de estos años de gestión del intendente?

La realidad es que la gestión de Gustavo se puede definir como escueta. Lo manifestó ya desde su primera apertura de sesiones: que no iba a hacer anuncios, que lo que les preocupaba era hacer una gestión ordenada. Y básicamente lo que pasó fue eso: fue una gestión medianamente ordenada, con algunos problemas financieros durante gran parte de su gestión, y cumpliendo lo que prometió, o sea, poco anuncio y pocas obras.

–¿Cuáles son las necesidades urgentes o aquellos pedidos que se encuentra por parte de los vecinos cuando recorre la ciudad?

Las principales problemáticas tienen que ver con el estado de los espacios públicos, con cuestiones del área de salud, con cuestiones del área de inspección, que no tiene el personal suficiente como para llevar a cabo su labor, con problemas del área de bromatología, donde tenemos el mismo problema que tienen la mayoría de los municipios del interior, con la problemática de los perros sueltos en la calle, que generan problemas a los vecinos, mordeduras, accidentes, y no se puede controlar, al menos de momento, esta situación. Tenemos solicitudes que tienen que ver con el área de ambiente, sobre todo con lo que tiene que ver con la basura. Si bien se empezó a trabajar en la recolección separada de residuos, para poder procesarlos y venderlos, la realidad es que los basureros están colapsados, con problemas de difusión de basura para los vecinos y también de incendios constantes. Era parte de la crítica que se hacía a la gestión anterior y parte de la campaña, que iban a cambiar eso, pero evidentemente no han podido darle los recursos necesarios para poder hacerlo. Después tenemos solicitudes de parte de los vecinos de que se los atienda mejor en las áreas que tienen que ver con la producción y el turismo. Los efectores de turismo se enojan bastante con muchas situaciones que se dan en el área.

Nicolás Urtizberea.

También los productores y emprendedores locales manifiestan su descontento con el área de producción, que no se utiliza como debiera ser. Sabemos que es un área que tiene escasísimos recursos, sobre todo financieros: es el área con menor presupuesto de todo el municipio. Pero tampoco se coordina ni se aplican todos los programas que vienen de Nación y de Provincia, que son muchos. Con el tema de los espacios públicos, tenemos el área de espacios verdes, que desde el municipio se desmanteló. Ya venía con poco personal de antes; no se incorporó personal y cada persona que se va no se reincorpora. Se trabaja tercerizando gran parte del trabajo y yendo detrás de los problemas. La mayoría de las cosas que van resolviendo son porque presentamos proyectos para mostrarles y evidenciar que hay una falencia. Es algo poco lógico que desde la oposición seamos los que gestionamos el corte de pasto de un lugar, pero bueno, es lo que pasa.

–¿Cómo es la relación entre la oposición y el Ejecutivo local?

Tenemos un vínculo normal de una oposición con un oficialismo. Formal, podemos dialogar. No llegamos demasiado a nuestros objetivos. El oficialismo tiene mayoría simple en el Concejo; en realidad tiene la mitad, pero tiene la presidencia, así que pasa lo que quieren que pase, básicamente, por el Concejo. Con el Ejecutivo tenemos una relación cordial. No coincidimos en un montón de aspectos, pero la relación es normal. Se puede dialogar.

–En comparación con otras lugares de la región ¿nota que Saavedra ha quedado quizás relegada, sin avances?

Lo que se ve en comparación con los distritos vecinos es que la obra pública está muy por debajo. Muy por debajo de distritos que además, en la mayoría de los casos, son oposición también al gobierno de la Provincia, lo que nos demuestra que hay una falta de gestión por parte de nuestro intendente respecto de estas cuestiones. Las obras más importantes son unas viviendas, de las cuales gran parte se entregó este año y una parte el año anterior. Pero esas viviendas se habían iniciado durante la gestión de Hugo Corvatta. Estaban en un 70% de avance cuando dejó la gestión y las terminaron ahora. Y todavía quedan casas por terminar, después de cuatro años. Claramente es algo que se podría haber mejorado. Son casas que tienen un acuerdo, ya vienen con un convenio por parte de Provincia, y lo que había que hacer era gestionar para solucionarlo. Ahora se firmó un convenio nuevo para hacer más casas, más o menos la misma cantidad de casas que se hicieron la vez anterior, pero recién arrancan ahora. O sea que poco se va a ver en lo que queda de gestión del actual intendente.

Después, otra obra importante son las obras de cloacas en todos los pueblos del distrito, que es la única obra que puede decirse que se ha hecho en lo que va de gestión. Después, sí, cuestiones puntuales: un cordón en una esquina, un bacheo en un lugar. Pero no una obra única, como las que estábamos acostumbrados en las dos gestiones anteriores.

Nicolás Urtizberea.

–¿Cómo se prepara el FdT a nivel local para volver a la intendencia? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo se está reorganizando el espacio?

Nosotros nos preparamos como hacemos habitualmente: primero y principal, estando en la calle y tratando de resolverle los problemas a la gente, al vecino, desde el Concejo y desde los espacios que tenemos todavía en la sección y a nivel nacional. Lo que buscamos siempre es resolverle al vecino los problemas que tiene de la mejor manera posible.

Nos preparamos para encarar una campaña difícil desde el punto de vista de las condiciones económicas, que por suerte están mejorando, pero seguimos estando en una situación económica que no es la mejor. Eso lo tenemos claro, no es que negamos la realidad. Pero estamos iniciando un año que en los números macroeconómicos viene generando muchas expectativas, y creemos que para el momento en el que toque jugarse el pellejo en las elecciones vamos a estar en una buena condición.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Saavedra y de Pigüé?

Que tengan esperanza, que vamos a volver. Que vamos a hacer una gran gestión en el próximo mandato