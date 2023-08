Son muchas las sombras que, según sus críticos, empañan la gestión de Javier Gastón al frente de la Municipalidad de Chascomús. Le han cuestionado el déficit habitacional del distrito, la utilización de las cámaras del sistema de monitoreo para ver partidos de fútbol y las “falencias del servicio del hospital”, entre otras cosas.

Gustavo López es precandidato a intendente por Juntos por el Cambio (JxC) y se propone realizar una mejor gestión. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, hizo hincapié en el “déficit muy importante” que, según señaló, existe en el sistema de salud, y también en el aumento de la inseguridad.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer, en principio, cómo avanza la campaña en la ciudad de Chascomús, y qué es lo que lo ha motivado a tomar la decisión de participar este año como precandidato a jefe comunal.

Mirá, en este momento estamos haciendo un trabajo territorial, que es la segunda etapa. En la primera hicimos la distribución de un tríptico en la fórmula clásica o tradicional en soporte papel, con dos ejes centrales que nosotros creíamos (y después los corroboramos a través de una encuesta temática) que eran las preocupaciones de los vecinos de Chascomús, que son la seguridad ciudadana y la salud integralmente. Eso lo hicimos casa por casa. Son 18.000 partidas, 18.000 viviendas, y la idea era nutrirnos en esa recorrida también de la opinión, del intercambio, de la escucha con el vecino. Esa etapa la superamos, reforzamos nuestro diagnóstico y hoy estamos ya en esta segunda etapa, cerca de las PASO, también tomando contacto, pero ya con la propuesta definitiva y la boleta.

Y en cuanto a lo que me llevó a presentarme en esta oportunidad, es que creíamos que había que hacer un JxC plural, diverso, que expresara los distintos componentes políticos o partidos que integran JxC que se conocen, es decir la Unión Cí­vica Radical (UCR), a la cual pertenezco; el PRO; Diálogo Político, cuyo referente es Emilio Monzó, pero también el vecinalismo de Juntos por Chascomús, que también está integrado en nuestra propuesta, y eso la hace una opción plural, una opción diversa, distinta de las otras dos que compiten de las tres listas de JxC.

–¿Cómo analiza usted la realidad de la ciudad de Chascomús, la gestión de Javier Gastón, teniendo en cuenta no solamente su visión como ciudadano, como habitante de la ciudad, sino también su experiencia política?

Yo creo que el gobierno municipal tiene una fortaleza, que está en la prestación de los servicios de calle, que es innegable, porque creo que en eso también hay un reconocimiento de los vecinos. Cuando hablo de servicios de calle, en Chascomús es todo estatal, todo el Estado municipal. Estoy hablando de la recolección, del barrido, de la limpieza, el alumbrado público, etc.: lo que pertenece a la órbita de la Secretaría de Servicios.

Y después, creo que tiene un déficit muy importante en lo que te decía al principio: en materia de salud. Hay una problemática muy fuerte de atención al vecino, donde los turnos se dilatan por tiempo inmemorial. Pero, aparte, hay especialidades que se deberían brindar con guardia activa, con mayor atención diaria del vecino que concurre al hospital público, y eso no se da. Después, creo que hay que también fortalecer áreas como el tema de la salud mental, también con el carácter de la guardia activa que te decía antes, y tampoco se cumplen.

Me parece que eso hace que muchos convecinos nuestros tengan que emigrar a hospitales o centros de salud de la región, y ni hablar a La Plata o a Buenos Aires. Es una problemática diaria que nosotros vemos y tomamos de las inquietudes, con datos de los distintos servicios médicos centralmente.

Y después, la seguridad. La seguridad es algo que nos está impactando muy fuertemente. Hay un nivel del delito que ha crecido en la ciudad, fundamentalmente delitos contra la propiedad. Y creo que hace falta un plan integral donde no hay mucho para inventar, porque Chascomús tiene normativas y ordenanzas, pero no se cumplen. Un plan director de seguridad involucra tener cuadrículas, patrulleros destinados a esas cuadrículas, dispositivos en favor de los vecinos, y fundamentalmente una comunicación directa con el vecino. Los patrulleros tienen que estar individualizados con teléfonos que los vecinos sepan en cada cuadrícula qué patrullero está asignado a su sector y puedan tener un canal de ida y vuelta permanente con el vecino. Eso que te relaté no es algo que se nos ocurra a nosotros. Es lo que les transmitimos a los vecinos, les acercamos la propuesta en papel, lo decimos públicamente, pero aparte es una ordenanza vigente, del año 2003, que no se respeta. Por ende, yo siempre, por defección profesional, digo que la principal seguridad es la seguridad jurídica: la certeza de los derechos. Si no se respetan las normas en general en el país, en la provincia y en el municipio, poco le podemos exigir al vecino que cumplimente sus obligaciones. Entonces, el Estado es en este caso el que tiene que empezar a cumplir con esa norma, que es vital.

Después, obviamente, incorporar mayor tecnología, como lectores de patentes, botones antipánico, alarmas vecinales, la instrumentación de corredores seguros... Creo que son otros elementos que dan la tecnología y el servicio, que ayudarían, y mucho.

–Por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Chascomús en el marco de las próximas PASO?

Me parece que hay que participar. La mejor manera de lograr un cambio cuando uno ve situaciones de insatisfacción, apatía, escepticismo, es ir y participar, votar por la propuesta que cree que mejor lo va a representar. Creo que hay que votar por mujeres y hombres que muestran interés, carácter propositivo y compromiso con su ciudad, al margen del partido que sea. Y creo firmemente que en estos espacios plurales hay que hacer un condimento entre dirigentes jóvenes y dirigentes con experiencia. Yo descreo de los que dicen que son de la “nueva política” y han estado ocho años en la función pública y no lo quieren mostrar. Yo puedo hablar de mi historia en la administración y estoy orgulloso de haber sido funcionario municipal, y lo digo en todos lados. Los peores propagadores del escepticismo son los políticos que hablan en general y no les ponen nombre y apellido a las cosas.