20230508 Guillermo Britos

–En las últimas horas ha manifestado que está “excluido” de la contienda electoral. Me llamó la atención esta frase. ¿Qué quiso decir con esto?

Yo ya lo he dicho varias veces. Nosotros, la última semana antes de que cierren las listas, vamos a decir, como espacio Primero Chivilcoy, qué vamos a hacer y quiénes nos van a representar, pero la idea es que el candidato no sea yo.

–Hoy usted está abocado a la gestión local; esto lo ha manifestado en más de una oportunidad y se puede palpar igualmente. ¿No está pensando en los comicios?

No, tal cual. Yo creo que los políticos tenemos que, de una vez por todas, gobernar y ocuparnos de las necesidades de la gente y no de nuestras propias necesidades. Si vivimos pensando permanentemente en qué cargo vamos a ocupar o cuándo vamos a estar presentando listas y demás, dejamos lo importante, que es lo que la gente espera de nosotros: que gestionemos y cumplamos los compromisos. Hoy tenemos varias obras en ejecución. Estamos gestionando otras. Tenemos mucho por delante todavía. Después, cuando llegue el momento electoral, diremos qué es lo que vamos a hacer. El vecinalismo siempre tiene la posibilidad de integrar cualquier frente o de competir solo. Nosotros estamos habilitados para competir solos, como ya lo hicimos en 2021 y ganamos las elecciones con Primero Chivilcoy. Pero eso lo decidiremos llegado el momento, cerca del 24 de junio.

–Entonces, la estrategia electoral de Primero Chivilcoy aún no está definida.

No, no la tenemos definida. Ni siquiera tampoco nos hemos reunido. En el vecinalismo, los candidatos se designan en asamblea. Llegado el momento, haremos una reunión y decidiremos cuál es la mejor estrategia y quiénes pueden llegar a ser nuestros candidatos.

–¿Por qué en este momento no tiene la intención de volver a ser reelecto?

Yo creo que los cargos no son de nadie. Uno tiene que entender que los cargos son de los vecinos. Quienes deciden quiénes tienen que conducir cada municipio, cada provincia y la presidencia de la Nación son los vecinos, y cuando nos creemos que los cargos son nuestros empiezan las malas gestiones, ¿no? Y me parece que ocho años es un tiempo suficiente para gobernar un municipio. De hecho, ésta sería la última vez que podríamos estar más de ocho años, porque ya después, de ahí para adelante, los mandatos tienen que ser dos y no hay posibilidad de que sean más de dos, por ley. Yo voy a intentar de que alguien de mi espacio pueda ser mi reemplazante y continuación. Y si la gente decide otra cosa, siempre hay que respetar la voluntad popular, ¿no? El voto es inapelable y hay que respetarlo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Hablando estrictamente del vecinalismo, a mitad de abril se reunieron intendentes del espacio con Fernando “Chino” Navarro para analizar la realidad de los distritos gobernados por el vecinalismo en la provincia. ¿Qué análisis puede hacer de esta reunión?

Fue una reunión de gestión, fundamentalmente. Yo estoy entregando en Chivilcoy los primeros microemprendimientos de la CONAMI, Comisión Nacional de Microemprendimientos, que es un área que maneja justamente el Movimiento Evita dentro de Desarrollo Social de Nacón. La semana pasada recibimos un subsidio importante del Instituto Nacional de Asociativismo y Economí­a Social (Inaes), que también es un área que maneja el Movimiento Evita. La reunión no fue política, sino que fue fundamentalmente para gestionar para nuestros municipios, y se ha concretado, porque ya hay varios temas que hemos resuelto. Me parece que cuando gobernamos, como te decía antes, tenemos que pensar no solamente en reuniones políticas, sino fundamentalmente en reuniones de gestión, ¿no?

–¿Cómo es la actualidad, hoy, de los municipios vecinalistas en la provincia de Buenos Aires?

Mirá, yo te hablo por el mío, porque no son todos iguales. Chivilcoy hoy está con una clara discriminación de la Provincia, porque hemos sido de los muy poquitos municipios que no han tenido la compensación que tuvieron todos los demás por los aumentos de las obras, por la quita de la coparticipación. Ya lo he dicho varias veces esto. Y la verdad es que con todo demorado lo que tiene que venir de Provincia. Hoy tenemos una deuda de más de cuarenta millones de pesos del Plan Sumar, más de treinta millones de IOMA. A nuestra empresa de transporte, que es municipal, le deben más de 45 millones de pesos del subsidio de transportes. O sea, la verdad que la Provincia intenta perjudicarnos de cualquier forma. Desconozco si es lo mismo que les pasa al resto de los municipios vecinalistas. Entiendo que a Villarino, por lo menos, sí, porque lo he leído al intendente Bevilacqua muy enojado con respecto a eso. Pero nosotros seguimos gobernando. El municipio está ordenado. Tenemos una caja que la hemos cuidado y hemos sido muy austeros y muy responsables y muy transparentes en el manejo de los fondos. Y bueno, seguiremos gestionando hasta el 10 de diciembre. Este intento que hace la Provincia permanentemente por perjudicarnos, hasta ahora no lo ha conseguido y haremos un esfuerzo para que no lo consiga en el futuro.

–Por último, y hablando estrictamente de la gestión municipal, ha firmado un convenio para desarrollar un centro comercial a cielo abierto en la ciudad, una iniciativa más que importante para fortalecer a las pymes locales.

Sí, nosotros trabajamos siempre, tanto con el parque industrial de Chivilcoy, que es modelo, que es ejemplo, donde se realizan siempre las reuniones de todo el corredor de la ruta 5, desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, y también con el Centro de Comercio, Industria y Servicios, que es con quien estamos gestionando, junto con CAME, con FEBA, con distintas cámaras empresariales nacionales y regionales, este centro comercial a cielo abierto, que es muy necesario, que en los lugares donde funciona está funcionando muy bien y ha sido muy importante. Así que aspiramos a que pronto esté también funcionando en Chivilcoy.