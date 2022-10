No hace mucho, te contábamos sobre las críticas que recibe el intendente del partido bonaerense de Guaminí, José Nobre Ferreira, por sus “falsas promesas” y lo poco productivo de su administración.

Ahora, en diálogo con Grupo La Provincia, el concejal José Pompermayer, de Juntos, hace notar que la gestión de Nobre Ferreira se caracteriza por la “falta de escucha hacia la gente” y por no tener “un horizonte adonde ir”.

Escuchá la entrevista:

–Usted siempre ha sido muy crítico con la gestión de José Augusto Nobre Ferreira. ¿Cuáles considera que son los puntos débiles del gobierno local?

He sido crítico en la medida en que las cosas no funcionan como deberían funcionar. Lo que siempre le achacamos es la falta de escucha hacia la gente de Guaminí, que tiene sus necesidades, como pasa en cualquier otro distrito de la Provincia.

Se habla mucho en esta administración de gestión, pero las obras van llegando muy a cuentagotas y hoy en día, con la cuestión inflacionaria, si bien las licitaciones no se han caído, las obras se han paralizado bastante, porque a las empresas ganadoras de esas licitaciones no les dan los números, y entonces se han detenido. Ese es uno de los grandes inconvenientes que tenemos hoy por hoy.

–Usted sostiene que el intendente no escucha a la gente. Imagino que entonces los vecinos vuelcan sus reclamos en la oposición, en este caso ustedes. ¿Cuáles son las necesidades urgentes de los vecinos de Guaminí?

Sí, yo recibo muchos reclamos a diario. Los pedidos más urgentes, lógicamente, tienen que ver con el trabajo, el tema habitacional, la infraestructura y la obra pública, que viene retrasada hace muchos años. Uno es consciente de que las cosas no se pueden hacer de un día para el otro, pero acá van muchos años de demora, de atraso en lo que es obra pública. Y ni hablar del tema vivienda, del trabajo, de las inversiones privadas, de tener un parque industrial para que vengan empresas a instalarse.

Por suerte se terminó la obra de gas, pero esto no concluye con la terminación de la obra de gas, sino que hay que darle impulso a esa inmensa rotonda que tenemos, donde convergen varias rutas. Hay un gran movimiento de gente y no tenemos todavía inversiones, que es lo que necesitamos para generar trabajo genuino.

Fernando Pompermayer, concejal de Juntos - Guaminí

–¿Cómo es el vínculo que mantiene el intendente con los concejales opositores? ¿Hay un ida y vuelta?

Nosotros tenemos buen diálogo. Ahora estoy esperando la contestación para otra audiencia. Desde el bloque le pedimos audiencias bastante seguido, por distintos temas que van surgiendo. Tenemos un diálogo, y nos da las explicaciones. Ahora, muchas veces esas explicaciones después falta concretarlas.

Nosotros no somos oposición por el solo hecho de poner palos en la rueda. Tratamos de sumar. De hecho, en el Concejo Deliberante tratamos de sacar todo consensuado, discutir en comisiones, arreglar las cosas que tenemos que arreglar ahí para que las sesiones sean fructíferas y no de discusiones estériles que no llevan a ningún lado.

–Pensando en 2023, ¿por qué considera que es necesario un cambio de color político en la ciudad?

Mirá, nosotros hace rato que consideramos que necesitamos cambiar la mirada política del distrito, ver hacia dónde queremos ir y armar proyectos a largo plazo sin importarnos quién venga después. Acá faltan políticas a futuro. Hoy estamos pensando en la realidad diaria del ciudadano, de la persona común de la calle. Todavía tenemos un buen tiempo por delante para determinar quiénes van a ser los candidatos que representen a Juntos.

De hecho, acá en el distrito, tenemos una muy buena relación con la Coalición Cívica y todos los partidos que conforman la coalición. Así que trabajamos en el día a día. Todavía no pensamos en el 2023, porque sería una falta de respeto al ciudadano que nos votó para trabajar a su lado y escucharlo.

–Si pudiera definir en dos palabras la gestión de Nobre Ferreira, ¿cuáles serían?

Ha sido dubitativa. No ha tenido un rumbo, un horizonte adonde ir.