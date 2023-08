No todos los vecinos de Pinamar están conformes con la gestión del intendente Martín Yeza; más bien al contrario, las críticas al jefe comunal vienen arreciando desde hace tiempo, y nosotros, desde GRUPOLAPROVINCIA.COM, te lo venimos informando. Desde sus problemas judiciales hasta los cuestionamientos por su desempeño “ineficiente” al frente del municipio, no son pocos los que lo evalúan negativamente.

Gregorio Estanga, candidato a intendente por Unión por la Patria (UxP), se propone arrebatarle la intendencia a JxC, y los números de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) celebradas el domingo 13 son bastante auspiciosos, ya que la diferencia entre ambos frentes fue mínima.

Estanga dialogó con nosotros sobre el legado de los ocho años de gestión de Yeza. “Es mucho para tan poco”, afirmó; “la gestión actual ha olvidado a la comunidad.”

Escuchá la entrevista:

–UxP ha realizado una muy buena elección en las pasadas PASO. ¿Qué balance puede hacer de los resultados que arrojaron las urnas y que lo tienen a usted como líder, como representante del espacio de cara a las próximas generales?

En principio, una gran alegría de un colectivo de trabajo de hace muchísimo tiempo que viene en nuestra ciudad, Pinamar, abordando el territorio, escuchando a cada ciudadano. Y hoy en día tenemos una ciudad que para todo el que viene a conocerla, el turismo, es hermosa, pero cuando empezás a meterte hacia adentro, infraestructura, todo lo que tiene que que ver con el mantenimiento y servicios, estamos en un momento donde la gestión actual ha olvidado y ha dejado al libre albedrío a la comunidad.

Así que con un resultado histórico para el espacio, para el frente, para los que trabajamos hace mucho tiempo, con una gran posibilidad, y única después de mucho tiempo, de poder ser puestos en estos lugares por la población, en medio de una elección. Así que estamos con mucha alegría, con mucho agradecimiento y por supuesto, estando a la altura de las circunstancias para lo que viene, que es tratar de sostener el resultado con un momento de voto castigo hacia el oficialismo local, hacia la gestión de Martín Yeza, que es de Cambiemos, y tratando de que la gente, la comunidad de Pinamar vea en nosotros un proyecto de ciudad claro, que es el que tiene que tomar nuestra comunidad.

Nosotros decimos: ocho años es mucho para tan poco que ha hecho esta gestión, y si nosotros tenemos la posibilidad de que la comunidad nos ponga en esos lugares después de escuchar nuestras propuestas, vamos a dar vuelta este slogan para ponerlo así: ocho años es poco tiempo para tanto trabajo.

Tenemos que dar vuelta a esta situación y tenemos toda la voluntad política de dar respuesta a la comunidad, toda la convicción y todas las ganas de trabajar 24x7. Así que estamos trabajando muchísimo con esperanza. Y la comunidad nos pide: nos pide dar vuelta esta situación que estamos viviendo.

–¿Cuáles son las principales propuestas del espacio?

Mirá, las propuestas del espacio son las que venimos reclamando, incluso, como ciudadanos. La gestión de la universidad pública. El compromiso de gestión de descentralizar la administración pública. La cultura. El compromiso de gestión de terminar de materializar la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Pinamar necesita una planta de tratamiento de agua potable, para dar calidad de vida, para prevenir enfermedades, sabiendo que el agua que se toma es de buena calidad. Y en eso estamos también articulando con la cooperativa.

Entendemos que un municipio no es una república. No hay municipio sin programa de país. No hay municipio que no articule con el privado, con los inversionistas, trabajadores, pymes, comercios, gastronómicos, hoteleros. La participación ciudadana es importantísima. No creemos en la iluminación propia, como ha sucedido que en el medio de una pandemia, en el momento más complicado del mundo, en Pinamar se ha invertido en una bicisenda en vez de invertir en salud. Entendemos que la escucha es una virtud y entendemos que un gobierno tiene que acompañar a la comunidad, dar respuesta a corto, mediano y largo plazo, y por eso mismo nosotros, con respeto, con humildad, creemos que los funcionarios políticos del intendente tienen que estar a disposición de la comunidad, no hostigando a la comunidad, no parándose arriba de la comunidad.

Se nos pone en estos lugares para dar respuesta. Se nos pone en estos lugares para acompañar y devolverle a la comunidad el respeto que se merece, y devolverle a los trabajadores de planta el respeto que se merece, el ámbito laboral que se merece, y a la comunidad el ámbito de esta ciudad mantenida, sustentable, universitaria, cultural, y que erradique todo tipo de discriminación violenta y violencia.

Nosotros entendemos que la comunidad pide esto y pedimos esto hace mucho tiempo. Yo me involucré hace once años. Hace once años un par de vecinos empezamos a trabajar en esto, y entendemos que la comunidad entera exige esto y no hay desarrollo de ciudad, desarrollo económico, de inversión, inmobiliario, ni desarrollo social, sino que está arraigado en políticas ambientales.

–Ahora, Gregorio, es muy corto el margen que lo separa de Juntos por el Cambio (JxC) en cuanto a números, pensando en las elecciones generales.

Sí, sí y es más corto en realidad, porque, por ejemplo, en una de las mesas en la cual fiscalizamos hubo autoridades de mesa que la verdad que fueron un desastre. Tenemos una mesa de 33 en la cual la fiscal ha tenido una fuerte discusión y han hecho lo que quisieron, pusieron un número que no es el número de recuento de nuestros votos que tuvo la fiscal, entonces vamos a estar más atentos. El número es más corto todavía. Estamos hablando de diez votos más, diez votos menos. Estamos hablando de casi un empate técnico. Estamos hablando de que faltaron 1800 personas en algunos sectores. O sea, un promedio de 120 personas por escuela faltaron a votar.

–Bueno, entonces me imagino que irán por esos votos, por las personas que no fueron a votar, por los votantes que eligieron la opción en blanco. ¿Cuáles serán los principales desafíos de la campaña de ahora a octubre?

Mirá, como nosotros decimos: si la comunidad nos elige, ganamos todos. Porque no hay peor administración en la historia de nuestra comunidad que ésta, la de los ocho años de la gestión de Cambiamos del intendente Martín Yeza. Por la comunidad, por nuestros hijos, por las generaciones venidera, al otro día del resultado electoral empezamos a trabajar y hoy ya estamos hablando con los vecinos. Porque nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con el vecino, de charlar, de empatizar, de contar nuestra propuesta. Y cuando se da eso, lo que ponen es la situación económica por encima de una propuesta. Entonces ya estamos trabajando con los vecinos, ya estamos articulando con todos los referentes que tenemos en cada barrio. Y la verdad que hay mucha gente que viene de trabajar de afuera, que nos va a votar ahora en la generales. Hay muchos que no fueron a votar porque tenían que trabajar. Otros que no fueron a votar porque no les parecía participar en una interna.

Te digo, por lo que escuchamos, hay una gran posibilidad en octubre de que Pinamar vuelva a tener un gobierno que trabaje sin ningún tipo de discriminación ni de violencia para toda la comunidad entera. No importa si nos votan o no nos votan: que haya un gobierno que acompañe con respeto, con humildad, que dé respuesta sin ningún tipo de discriminación ni violencia.