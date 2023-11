El intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverría y presidente del PJ local, Fernando Gray, insistió hoy en reclamar la renuncia del jefe de Estado Alberto Fernández a la presidencia del Consejo nacional del Partido Justicialista (PJ) y del diputado Máximo Kirchner a la titularidad de esa fuerza en provincia de Buenos Aires, y planteó que tras la derrota electoral de Unión por la Patria (UxP), el peronismo "debe hacer autocrítica para poder proyectar a futuro”.

Gray, quien se encuentra en litigio en la Corte Suprema con la conducción actual del PJ bonaerense por su elección en 2021, señaló que “han pasado cosas muy graves en el partido, en el espacio y en el país” y “hay responsabilidades y quienes la tienen ahora en el PJ, deben renunciar después del resultado electoral”.

MIRÁ TAMBIÉN En Saladillo, Salomón supervisó la construcción del nuevo playón multideportivo

Alberto Fernández y Máximo Kirchner

En declaraciones a Radio 10, el jefe comunal añadió: “Todos tenemos responsabilidades, pero algunos dirigentes tienen mayor responsabilidad. En el caso del presidente Alberto Fernández, se vaya o no a España, debe renunciar a la presidencia del Partido Justicialista nacional porque el PJ debe comenzar un proceso de autocrítica, replanteo y proyección a futuro”.

“En el 2019 nos costó muchísimo ganar luego de sufrir mucho tiempo con el gobierno macrista, pero logramos ganar en 18 provincias con un triunfo contundente en primera vuelta. Ahora, ganamos solo en Formosa, Santiago del Estero, Chaco, por poco, y en la provincia de Buenos Aires solo ganamos por un punto”, detalló.

Javier Milei

Respecto al rol del PJ frente al futuro gobierno de La Libertad Avanza, encabezado por el presidente electo Javier Milei, Gray consideró que “hay que estar muy atento a lo que va a hacer el Gobierno”.

En ese sentido, estimó: “Me preocupa mucho las cosas que dicen desde el gobierno que todavía no asumió, que además no saben ni como lo van a aplicar ni con quien”.

Sobre el PJ de la provincia de Buenos Aires, el intendente de Esteban Echeverría recordó que “es de público conocimiento mi disputa con La Cámpora, que estuvo todo el tiempo tensionando con el Gobierno nacional, que nos terminó perjudicando a la gestión y al espacio porque hoy perdimos contra nadie, perdimos contra nosotros mismos”.

Fernando Gray.

“El peronismo de la provincia de Buenos Aires no tiene discusión interna, no se convoca a ningún debate y las autoridades fueron elegidas irregularmente. Eso lo denuncié y lo vengo sosteniendo. Las máximas autoridades del PJ bonaerense no fueron elegidas por nadie, por ningún afiliado en procesos democráticos”, remarcó.

A la hora de fundamentar su pedido de renuncia de las autoridades, recordó que el expresidente Néstor Kirchner en 2009, tras perder con el empresario Francisco De Narváez, “presentó la renuncia, pero nosotros fuimos a pedirle que por favor no renuncie”.

Nestor Kirchner

Al respecto, Gray destacó que “ahora es todo al revés porque pasó una semana de la derrota electoral y nadie se hace cargo. No dicen nada y se hacen los distraídos, sin asumir las responsabilidades”.

El peronismo ganó en las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires, pero perdió en el balotaje a nivel nacional con una cantidad de votos inesperada.

Previo a las elecciones, Máximo Kirchner adelantó en una reunión con dirigentes e intendentes peronistas que "más allá de los resultados", iba a convocar a elecciones partidarias a principio de 2024. (Télam)