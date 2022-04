Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Marcelo Latorre.

Marcelo Latorre

En su carácter de activista ambiental, me gustaría saber si han podido resolver la dramática situación que se vive con respecto a la planta de residuos urbanos que contamina el arroyo Tapalqué en la ciudad.

Indudablemente se ha complicado, a pesar de que nuestros concejales han solicitado pedidos de informes y algunos proyectos de resolución en el Concejo Deliberante.

Una vez más hemos tenido problemas con la planta depuradora, donde van todas las descargas, todos los líquidos negros de la ciudad de Olavarría, que prácticamente en días de lluvia colapsa.

Inclusive estos líquidos cloacales van al arroyo Tapalqué sin ningún tipo de tratamiento, se ha roto la planta primaria donde está esa rueda grande que hace girar todo los líquidos y también se encuentra el percolador roto.

Están tratando de dibujar la situación. La están haciendo funcionar igual, por miedo que venga algún tipo de inspección de la Provincia, como ha pasado hace unos días con la planta de residuos sólidos urbanos, donde estuvo presente un grupo de inspectores del ADA (Autoridad del Agua) que hicieron algunas actas.

Este tipo de maquillaje pasa por una carencia de elementos y un colapso. La planta ha recibido mucho dinero los últimos años, y no ha habido inversión concreta. Tenemos un informe donde durante el 2021 ha habido una pérdida de 33.000.000 de pesos. En el 2020, la cifra fue mucho mayor, 76.000.000 de pesos.

Se está entregando un dinero por parte del municipio, está funcionando en un mal estado y está contaminando todas las aguas del arroyo Tapalqué.

Es por eso que nosotros le pedimos a los jóvenes pescadores que por favor dejen de pescar porque están sacando carpas de 19 a 25 kilos. Hace unos días estuvimos donde desemboca toda la parte de tratamientos y ahí es donde se produce una gran invasión de carpas, comiendo todas las excretas que van a parar al arroyo y esto se hace insostenible.

Ante el cuidado que tenemos que tener y la situación que tenemos en el arroyo, le pedimos a los pescadores que no se acerquen a la zona de la planta depuradora ni tampoco a la parte donde están tirando los lixiviados porque obviamente que estamos teniendo peces en muy malas condiciones y contaminados.

De acuerdo a lo que usted cuenta, es evidente que no hay una política ambiental por parte de la gestión de Ezequiel Galli.

No, no, para nada. Es todo un movimiento progresista que se quiere hacer ver a los ciudadanos de Olavarría como que se está haciendo algo a favor del ambiente, cuando es todo lo contrario. Las intenciones las pueden tener, pero la acción no se concreta. Y hay una falta de control del Ejecutivo y del cumplimiento de los distintos contratos que no los revisan.

Por ejemplo, ahora estamos teniendo problemas muy serios con la recolección de la basura en distintos barrios de Olavarría. En su momento se firmó un convenio con la Fundación McKinsey, que también ha provocado problemas en la ciudad de Buenos Aires, que dependía de una consultora acusada de varios ilícitos de corrupción.

Y nosotros en Olavarría la contratamos, cuando acá hay una cooperativa que se llama Viento en contra que hace muchos años que está haciendo el trabajo de clasificación de la basura.

"Olavarría está en un colapso en todo el tema ambiental y lo que más nos preocupa es la contaminación de las aguas del arroyo Tapalqué"

Hoy lo que estamos teniendo es una reducción del paso de los camiones de residuos por determinados barrios, hay un recorte. Y no se está haciendo nada en la planta de separación, estuvimos hace unos días. El plástico está todo contaminado con otra basura. No hay personal, está permanentemente cerrado y nos vienen engañando con que esto es un proyecto totalmente progresista y moderno que se quiere implementar en Olavarría.

Hoy por hoy, Olavarría está en un colapso en todo el tema ambiental y lo que más nos preocupa es la contaminación de las aguas del arroyo Tapalqué y su humificación en el ecosistema y la diversidad acuática que tanto nosotros protegemos.

Por supuesto que aquí hay una gran cantidad de agrupaciones ecologistas que vienen tratando y preocupándose por esta problemática. De repente se encuentra dentro del arroyo como un río en movimiento con toda la materia fecal cambiando de color. Esto va a perjudicar a otros pueblos aguas abajo de Tapalqué