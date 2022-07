Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Yanina Lamberti.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Yanina Lamberti

Ha presentado un proyecto que busca jerarquizar el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de La Plata. ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Surge de poder evaluar junto con varios referentes y referentas de las niñeces y adolescencias de la ciudad de La Plata, y como parte del Concejo local que aborda las situaciones que vamos viendo en el municipio, que las niñeces están abandonadas por el intendente en varios sentidos.

En primer lugar, el presupuesto todavía no está definido para el área de niñez, a pesar de estar en julio. Veníamos denunciando hace varios años subejecuciones presupuestarias, pero este año ni siquiera tienen un presupuesto asignado, con lo cual es aún más preocupante.

Por otro lado, todo lo que es el sistema de promoción y protección de niñas, niñas y adolescentes, hoy en el municipio contamos con cinco programas que están conveniados con la provincia de Buenos Aires, y la Provincia gira fondos para su ejecución que obviamente tienen que ser complementados con fondos municipales.

MIRÁ TAMBIÉN San Fernando: Andreotti presentó el renovado sector de Kinesiología del Hospital

Presidenta del bloque del Frente de Todos de La Plata, Yanina Lamberti

Esa complementación no está. el municipio no pone un peso, pero además el dinero que entra de Provincia y que tiene que servir para esos programas y también como parte del pago del sueldo de los trabajadores y trabajadoras de estos programas, tampoco se está utilizando en su totalidad, lo cual repercute claramente en que los podamos seguir desarrollando.

"Los servicios locales hoy están trabajando con la mitad del personal, porque los sueldos son tan bajos y las condiciones son tan paupérrimas que terminan renunciando"

Después tenemos todo lo que tiene que ver con protección de derechos. Cuando un niño o una niña tienen un derecho vulnerado, ya sea por situaciones de violencia, de abuso, que no puede estudiar, ¿a dónde se recurre? Se recurre a los servicios locales. Los servicios locales son organismos que tienen que trabajar cuando sucede una situación de vulneración de derechos y establecer medidas para revertir esta situación.

Esos servicios locales hoy están trabajando con la mitad del personal, porque los sueldos son tan bajos y las condiciones son tan paupérrimas que terminan renunciando. Esto también habla de un sistema que se está vaciando. Por eso este proyecto tiene que ver con atacar lo mínimo: jerarquizar el sistema de protección, que haya un presupuesto específico para los servicios locales y los programas, además de una equiparación salarial con la remuneración de Provincia.

La situación es delicada. ¿Por qué el intendente mira para otro lado y decide vaciar esta área fundamental?

Lamentablemente, yo creo que considera que no tiene una consecuencia política tan grande. Como sociedad nos debemos jerarquizar esta temática.

Lo hemos logrado mucho con género. Género es una temática que hoy está jerarquizada, en el sentido de que hay una conciencia colectiva de que como sociedad tenemos que invertir en políticas públicas, de que no es lo mismo mirar para otro lado, y de que hay muchas cosas que tenemos que mejorar.

Niñez no tiene todavía esa misma visibilización. Por lo tanto, cuando no hay interés, también le sale gratuito políticamente, desviar fondos, subejecutar.

¿Se estima cuántos niños y niñas viven en situación de calle y extrema vulnerabilidad en la ciudad de La Plata?

El año pasado hubo un informe del mismo municipio sobre la niñez vulnerada y hablaban de, en la zona del centro, unos 150 niños y niñas en situación de calle. Esto significa que están la mayor parte del día en la calle, que trabajan en la calle y muchas veces no es que no tienen una familia, lo que pasa es que durante el día deambulan y eso genera, por ejemplo, que no puedan ir a la escuela.

Ningún chico tiene que trabajar, obviamente; estamos trabajando también en la erradicación del trabajo infantil. Es una situación de vulnerabilidad extrema. Es la punta del iceberg de una problemática muy compleja.

"Estamos hablando de que en la ciudad de La Plata más del 50 por ciento de los pibes son pobres"

Si se identifican 150 en la zona del casco y del centro, imagínate si se abre el abanico. Estamos hablando de que en la ciudad de La Plata más del 50 por ciento de los pibes son pobres.

La situación es grave, y necesitamos trabajar coordinadamente como estado para garantizar los derechos. Estado nacional, provincial y municipal.

Nosotros estamos en el Concejo Deliberante y lo que vemos es que hay un vaciamiento en este momento en el estado municipal de las políticas de niñez. Y lo vamos a denunciar todas las veces que sea necesario