Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Patricio Villegas.

Patricio Villegas

Han denunciado que la Municipalidad de La Plata abandona muchas escuelas a pesar de haber recibido más de 700 millones de pesos para obras de infraestructura.

Es tal cual. Ante los dichos de (Julio) Garro de que en 24 horas solucionaba todos los problemas de gas de las escuelas de la ciudad de La Plata y que no le permitían intervenir las escuelas de la ciudad, decimos que la primera afirmación que hace es la que toma su jefe político que decía que en 24 horas solucionaba el problema de la deuda externa.

Bueno, él en 24 horas soluciona el tema del gas. Y que no tiene injerencia en la escuela pública de la ciudad de La Plata, porque son de la provincia de Buenos Aires, también es mentira. Desde el 2013, la ciudad de La Plata está recibiendo fondos de Financiamiento Educativo que es para inversión en infraestructura escolar, en las escuelas que dependen de la Municipalidad pero también de la Provincia.

Y ahí nos paramos en que desde mayo del 2019 no se constituye la Mesa de seguimiento de los Fondos de Financiamiento Educativo. Es decir que no sabemos, a ciencia cierta, dónde se está invirtiendo el dinero.

Y particularmente del 2021 les quedan obras inconclusas. El Jardín 912 que lo demolió (María Eugenia) Vidal en el 2018, estaba en Fondo de Financiamiento Educativo 2021 y recién en diciembre arrancaron; paró, arrancó, paró y ahora está la primera hilera de ladrillos. El Jardín 946 que se prendió fuego en el 2018, Vidal hizo una compra abierta y lo abandonó, entró en Fondo de Financiamiento Educativo 2021 y todavía no se terminó; tenía final para los primeros días de mayo y sigue en la misma situación. La construcción de la Secundaria 4, que está en los legajos, tiene todo como para iniciar la licitación desde febrero y no ocurrió nada, lo mismo con la Secundaria 91, que es la ampliación de aulas y dependencias, y el Jardín 974, de Arana, que recién inicia.

Y en lo que tiene que ver con los Fondos de Financiamiento 2022, estimamos que están arriba de los 700 millones de pesos, en lo que va del año todavía no se ha invertido un solo peso en las escuelas públicas de la ciudad de La Plata.

Por eso decimos que Garro no está diciendo la verdad ni cuando dice que no le permiten ingresar ni en lo que dice que en 24 horas soluciona todo porque en realidad vemos que hay obras atrasadas del año pasado y no hay obras iniciadas de este año.

¿Por qué consideran que Julio Garro tiene esta actitud frente a la educación?

Uno entiende que él está jugando en política a mostrarse y quiere mostrarse ante la ciudadanía platense como que es capaz de solucionar el tema de la infraestructura escolar.

Nosotros siempre lo que decimos es que tiene que haber mesa de diálogo porque los fondos están para inversión en infraestructura y que tiene que haber un trabajo coordinado entre la provincia de Buenos Aires y el Municipio para la concreción de esos programas.

Pero también tiene que haber un trabajo coordinado entre la Provincia y el Municipio para pensar un plan de obras que tenga en cuenta la ampliación y la construcción de nuevas escuelas, que sea una política de estado, que trascienda a los gobiernos de turno porque eso va a impactar en la mejora de la calidad de vida y la calidad educativa de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de La Plata.

¿Considera que Garro subestima la educación pública y al accionar de los gremios docentes?

No, yo lo que creo es que él hace su juego. Dicen y se muestran como un espacio transparente y de diálogo, y lo que hay es pura pirotecnia verbal. Nosotros estamos esperando esas mesas de trabajo y de diálogo para poder avanzar con los fondos que ya tiene y los que va a recibir.

El año pasado recibió un poquito más de 700 millones de pesos y este año va a recibir cerca de 1400 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo.

Y sumarle a esto los fondos que ha recibido el Consejo Escolar La Plata, que es un órgano que depende de la provincia de Buenos Aires pero que la conducción política está en el mismo espacio político que el intendente, que viene lenta la ejecución de las obras de calefacción.

Bueno, estas últimas dos semanas si uno ha visto lo que ha ocurrido en la ciudad de La Plata, que fue reflejado en muchos medios, vemos que viene lento en cuanto a las necesidades de las escuelas, las necesidades de las familias, de las y los estudiantes, de las y los docentes.

¿Dónde se invirtió la plata que debería haber ido a la infraestructura de las escuelas que dependen de la Municipalidad?

Es una pregunta que no puedo responder yo, la tiene que responder Garro. No solo no hubo ejecución del Fondo de Financiamiento Educativo, tampoco en otras áreas. Cuando se miró la ejecución del presupuesto 2021, por ejemplo, en el área de Niñez hubo una subejecución alarmante.

Es una respuesta que tiene que dar el intendente, pero la tiene que dar de cara a la comunidad que lo ha elegido para que conduzca los destinos políticos de la ciudad y gestione los fondos que llegan por la recaudación local, provincial y nacional a la ciudad de La Plata