En otra ocasión te contábamos sobre las críticas que reciben David Angueira, el actual intendente de Punta Indio, y su antecesor, el ahora funcionario provincial Hernán Y Zurieta, por “doce años de desgobierno” en ese distrito bonaerense.

Entrevistado por GRUPOLAPROVINCIA.COM, Gerardo Landa, concejal y precandidato a intendente por el PRO, señaló la falta de planificación como el principal defecto de la administración de Angueira e Y Zurieta y detalló los problemas que se producen por esta causa, como las demoras en concluir obras de infraestructura y un hospital sin aire acondicionado porque no se previó que haría falta reemplazarlo.

Escuchá la entrevista:

20230322 Gerardo Landa

–Me gustaría conocer, de acuerdo a su experiencia política, pero también como habitante de la ciudad, como vecino de Punta Indio, qué balance puede hacer de la gestión de David Angueira, y también de Hernán Y Zurieta, porque, al fin y al cabo, Angueira es una continuidad de Y Zurieta.

Sí, la gestión es de Hernán Y Zurieta, y la suplencia de Angueira, a cargo de la gestión de Y Zurieta, porque Y Zurieta no renunció, sino que pidió licencia. Por lo tanto, parte del gabinete es el mismo. Algunos cambios hizo el intendente Angueira, pero, más allá de la impronta personal de cada uno de ellos, la gestión es la misma. Ya lleva once años y medio.

Yo siempre la resumo en que es una gestión que improvisa. Improvisa todos los días. Es una improvisación permanente. No hay planificación, no hay un proyecto de qué es lo que se va a hacer a mediados de año, qué es lo que se va a hacer el año que viene, qué es lo que se vino proyectando de años anteriores. Es una gestión que, con todos los gobiernos provinciales y nacionales alineados políticamente, intentó pedir lo que había. Algunas cosas ya se habían pensado previamente, pero en la inmensa mayoría se fue y se trajo lo que se encontró.

–Cuando usted dice que es una gestión “improvisada”, ¿en qué áreas nota esto?

Diría que prácticamente en todas. Porque no hay una planificación para evitar los problemas. Los inconvenientes hay que proyectarlos, hay que preverlos, para evitarlos o estar preparados cuando llegan. En tratamiento y separación de residuos, por ejemplo, desde que asumieron están con el proyecto de la GIRSU (gestión integral de residuos sólidos urbanos) y la separación de residuos y la planta de tratamiento. Y sigue siendo todo una improvisación. La planta, de los cinco camiones que se levantan por día, procesa uno o dos, y el resto se deposita así nomás como llega. En once años y medio de gestión todavía no se ha logrado que la población separe y se recolecte separado. Se está intentando medio a los ponchazos, ahora, en algunas zonas de Verónica, pero no en todo el distrito. Hay vecinos que separan y después viene la Municipalidad y les recolecta todo junto. En su momento se impulsó la conformación de una cooperativa de trabajo para que llevara adelante la separación y terminó fundiéndose la cooperativa, disolviéndose, y algunos pasaron a la planta municipal, otros fueron despedidos o quedaron sin trabajo. Uno va a lo que sería la planta de tratamiento y es un basural a cielo abierto. Ni hablar lo que son los residuos vegetales, como los de la poda. Está todos los días prendido fuego. Totalmente contraproducente contra el ambiente, cuando tenemos un discurso de que preservamos el ambiente.

Te puedo decir eso, te puedo hablar de las obras de infraestructura. La verdad que me cuesta encontrar un área donde haya una planificación y la proyección de qué es lo que se piensa hacer en el año o, al menos, en los próximos tres meses.

–Y en cuanto al sistema de salud local ¿cómo está funcionando?

El martes estuvimos reunidos en el Concejo Deliberante con el subsecretario de Salud y estuvimos intercambiando sus visiones, sus apreciaciones, y la demanda que nosotros vemos de la sociedad, donde también hay cosas que se podían prever un poco mejor. Sabemos que hay dificultades, como conseguir pediatras, por ejemplo; pero el aire acondicionado hace rato que está roto, estamos ahora viendo el presupuesto para repararlo, y ahora cuesta un montón de millones. Creo que se podría haber previsto el año pasado, cuando se rompió, ya que, si hubo que comprar calefactores para el invierno, y era un servicio de frío-calor, o se reemplazaba rápido o había que repararlo. Es un sistema ya con muchos años que se sabe que en algún momento va a dejar de funcionar o va a ser más caro arreglarlo que reemplazarlo. Entonces, en eso tiene que haber una planificación. Ahora, por suerte, han llegado algunas ambulancias nuevas de parte del gobierno nacional y el provincial, que nos han solucionado en parte las necesidades que tenemos, pero estuvimos años, desde que vino la ambulancia del SAME, en 2018, y después hasta el 2021, 2022, no se incorporó un nuevo vehículo: el municipio no pudo comprar un solo vehículo de motu proprio. Acá todo depende de lo que nos mandan, o de lo que logramos conseguir.

–Cuando usted se presenta en los barrios o habla con los vecinos de la ciudad, ¿cuáles son las problemáticas que más les preocupan a los habitantes de Punta Indio? Centrándonos en el ámbito local, municipal...

A nivel local, específicamente, hay un cierto reclamo hacia el sistema de salud. Algunos pueden ser fundados, otros no, pero en términos generales, cuando la población reclama es porque realmente lo necesita. Y no se le está cumpliendo.

Gerardo Landa.

En lo que es servicio público, también. Las obras que se hacen, se hacen con improvisación. Se prepara una calle y está seis meses para terminarse. Se prepara para asfaltar, se prepara para hacer el cordón cuneta, se prepara para el pavimento negro u hormigón, y ha habido obras que han estado seis, siete, ocho meses. Obras que se hacen y se rompen a los noventa o sesenta días, porque no se hicieron los controles correspondientes. Tenemos un barrio periférico, que es el barrio Latorre, donde se logró una financiación para hacer toda una urbanización que entendemos que es positiva, con el cordón cuneta, el asfalto, la vereda, el alumbrado, el arbolado: quedó a mitad de camino. Se arrancó en 2022 y ahora se rescindió, aparentemente, el contrato con la empresa. Se tomaría a una nueva empresa, pero hace meses y meses y meses que se intervinieron las calles y se dejaron a medio terminar. Hay obras que se terminaron, no sé si tienen el final de obra porque es difícil saberlo, hay que andar preguntándoles a los funcionarios porque nunca está en la página web la información como debe estar, hay que andar preguntando y el funcionario da la información si tiene ganas, si no no, obras que están terminadas y ya están rotas. No sé si tienen el final de obra. En mi pueblo, que es Pipinas, se hizo una obra en 2021 de cuatro cuadras de asfalto nuevas, después de creo que casi veinte años que no se asfaltaba una cuadra. Duraron seis meses y se rompieron. Y los asfaltos que tienen quince, veinte años están rotos en su mayoría y no hay ninguna planificación de reparar. En Punta del Indio pasa lo mismo. Aparentemente se inició el proceso licitatorio para el asfaltado del acceso a la localidad, que se anunció allá por 2013, 2014, se volvió a anunciar hace un año y medio y ahora, según nos dijo la subsecretaria de Infraestructura, ya se avanzó en el proceso, se está esperando que lo apruebe Provincia y se licitaría desde el municipio. Pero el vecino de Punta del Indio está virtualmente aislado. Aislado por la mala calidad del mantenimiento de la calle. Verónica tiene problemas de agua potable. La cooperativa que brinda el servicio desde 2012, 2013 que está pidiendo el nuevo pozo. En su momento había venido el dinero. No se sabe qué se hizo con ese dinero. Ahora teóricamente se volvió a presupuestar para 2022, aparentemente pasaría para el ’23, pero este verano, con los calores que hubo y la demanda de agua potable, se estuvo al borde de que se corte el suministro en forma permanente, porque está con lo mínimo. Las poblaciones crecen y los servicios no se adecuan a la demanda y a las necesidades. Por eso digo que hay una improvisación permanente.

–¿Cómo se están preparando desde la oposición, específicamente desde el PRO, para pelear por la intendencia este año?

Nosotros tenemos un equipo muy consolidado, muy armado, al que se sigue sumando gente tdoos los días, con un proyecto claro, que es transparencia, planificación y cercanía con el vecino. Cuando decimos transparencia, es que todo lo que hagamos va a estar en la página web. No van a necesitar golpear la puerta de la Municipalidad para saber lo que hace la Municipalidad y cada funcionario. Todo va a estar colgado. Cada peso que ingresa, cada peso que se gasta, va a estar en la página web. Planificación. Porque la idea es esa, no es un capricho que nosotros le reclamemos planificación a la gestión actual. Porque entendemos que no hay forma de funcionar en un distrito si no se planifica. Y cercanía porque tenemos que estar al lado del vecino todos los días. No puede ser que un vecino pida una audiencia y lo tengan veinte, treinta días para que el intendente lo reciba. Si el intendente, por algún caso excepcional, no lo puede recibir, que lo tiene que recibir, pero supongamos que no lo puede recibir, lo tiene que recibir uno de los secretarios. No puede un vecino estar mendigando y peregrinando para pedir una audiencia. Y al vecino hay que serle claro. No hay que decirle “sí, sí, sí, sí” y después no darle una respuesta. Si es “sí”, se cumple; y si es “no”, se le explica por qué es “no”. Algún vecino se enojará, pero la realidad es que la verdad es la que triunfa siempre. No se le debe mentir, no se debe engañar al vecino creándole una falsa expectativa. Hay que decir la verdadd y, cuando la gestión no puede cumplir una demanda, lo tiene que decir: “No lo puedo hacer”. Esos son los tres ejes de nuestra campaña. Yo encabezo el espacio PRO como precandidato a intendente. El grupo, reitero, está muy consolidado. Venimos con un equipo que se viene preparando desde hace rato para la gestión, que tuvo un gran desafío en el 2021, que fue primero afrontar la primaria de Juntos por el Cambio (JxC) y posteriormente la general, donde tuvo el respaldo en la primaria para encabezar el espacio. No para conducirlo, sino para encabezarlo, porque en JxC la idea es trabajar todos juntos, como siempre lo hemos hecho. Trabajar junto al vecino, como lo hemos hecho hasta acá, con la responsabilidad que nos entregó el vecino hasta ahora. Han sido legislativas, pero estamos convencidos de que este año vamos a tener la responsabilidad ejecutiva a partir de diciembre y la vamos a asumir con todo el compromiso y les vamos a hacer la propuesta para que todos los vecinos nos acompañen. Creemos que la propuesta realmente va a tener un gran acompañamiento en el distrito.