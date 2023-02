Juan Manuel Álvarez asumió como intendente de General Paz (con Ranchos como cabecera) en 2015, en forma interina, y luego fue confirmado en su cargo en las elecciones de 2019. Lamentablemente, en su gestión no todo son rosas.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal radical María Cecilia Cabral, que integra el bloque de Juntos por el Cambio (JxC), desgranó las principales críticas hacia la gestión de Álvarez, entre ellas, la “falta de transparencia” en el otorgamiento de recursos y la ausencia de incentivos para que se instalen empresas y haya trabajo.

–¿Qué balance puede hacer usted, como concejal, pero también como vecina de la ciudad, de la gestión de Juan Manuel Álvarez al frente del Ejecutivo local?

Primero como vecinos, ¿no?, porque la función que tenemos como concejales es estar en diálogo directo y permanente con el vecino. Yo puedo hablarte principalmente de tres ejes que son los que más me preocupan y también al grupo de concejales de mi bloque.

Primero, la producción, que es un problema acá en General Paz, ni hablar de Villanueva y Loma Verde. Yo vivo en Ranchos, que es la ciudad cabecera. El tema del trabajo es un tema muy preocupante. No tenemos trabajo. Acá la mayoría son empleados municipales. No hay mayores empresas, no hay posibilidades para que las empresas se instalen tampoco. Entonces los adolescentes tienen que rebuscársela y conformarse o irse de la ciudad. Es una ciudad que tiene muy pocos jóvenes, porque, precisamente, no tenemos trabajo.

Después, por ejemplo, el tema habitacional. A fines de 2021 y 2022 han pasado por el Concejo Deliberante varios planes de vivienda. Lo que falla es el tema de la transparencia. El vecino se queja, por ejemplo, de que Fulanito hace poco que está acá y ya le dieron una casa y hay personas que hace treinta años que están inscriptas en el registro y aún están esperando por su vivienda. En la gestión de Vidal se escuchaba mucho la frase “el cemento no se come”. Hoy en día, con la inflación que hay y con todo lo que estamos pasando los argentinos, no solamente los rancheros o los vecinos de General Paz, creo que podríamos pensar también en otro tipo de cuestiones. Porque, por ejemplo, en Loma Verde hay tres planes de vivienda y no sé a quién se los van a dar porque no hay tanta gente, los mismos vecinos de Loma Verde lo dicen. Hay un registro que fue creado por una diputada nuestra, Corita Pesqueira, y ese registro está desaparecido, el registro que se tiene es otro. Tenés que ir a Acción Social a anotarte, pero después no sabés de qué manera se depura. De hecho, yo conozco gente que ya me ha dicho: “a mí me dieron una casa, de las de al lado de la Escuela 4, de las que van a hacer en Villa Ramallo”, y nosotros en el Concejo Deliberante no estamos al tanto. Entonces, remarco la transparencia en el otorgamiento. Si es legal, si cumplen con todos los requisitos, perfecto, que se dé casa a todo el mundo. Esa es la idea.

Después, por ejemplo, con respecto al turismo. Se ha enfocado, ha puesto énfasis Álvarez en el turismo. De hecho, tenemos hermosa la laguna, eso hay que reconocerlo. Yo lo digo todos los días. Vivo a media cuadra de la laguna y veo la vida que le dio el asfalto; realmente fue increíble. Pero tenemos gente que viene y no encuentra un lugar adonde ir a comer; no encuentra una oferta cultural, algo para hacer, un lugar adonde pueda ir la gente grande. Incluso el vecino de Ranchos también se queja de que no tiene lugares para ir, o atracciones para divertirse, aunque sea el fin de semana. Ni te digo ahora que estamos de vacaciones.

Yo soy docente antes que concejal; trabajo en la escuela más importante del distrito. Y siempre insisto con el tema del Fondo Educativo. Es una suma que se recibe en el presupuesto y eso está destinado exclusivamente a las instituciones, a la infraestructura. Y si bien se han visto obras, por ejemplo, se inauguró este año el Jardín 905, que debemos decir que está hermoso, yo conozco otros intendentes, por ejemplo, el intendente de Lezama, que reparte un sobre a todas las instituciones del distrito por igual con ese Fondo Educativo que se recibe. Y quizás ahí esté la transparencia también, ¿no?, en decir: “Esto es para cada uno y que cada uno vea su necesidad, su urgencia o en qué lo quiere invertir”.

María Cecilia Cabral.

--Usted remarca mucho la palabra “transparencia”. En otras áreas, más allá de la educación o el hábitat, ¿también le falta transparencia a la gestión de Álvarez?

Yo te estaba hablando de donde más notamos el déficit. En el área de salud, por ejemplo, faltan muchos insumos. Uno no puede criticar la atención en el hospital Campomar, porque es excelente: sobre todo los empleados administrativos, los empleados de planta, el servicio de mucamas, el servicio de enfermería. Es gente que uno conoce y que cruza todos los días y que trabaja, pero a veces no tienen los insumos. Me han llamado vecinos para decirme que en el hospital no había, por ejemplo, una Gotita para pegar. Viste que a veces no se sutura, sino que se pega. Bueno, no tenían La Gotita. Y los sueldos bajos, por supuesto, ni hablar. Uno nota en eso un cierto destrato hacia el empleado municipal, con todo lo que hacen. Los sueldos están un poco bajos, si uno los compara con otras localidades.

–Si usted pudiera definir en una o dos palabras la gestión de Álvarez, ¿cuáles serían?

Yo diría que en este momento la preocupación principal está puesta en la próxima campaña, por eso la llegada de tantas obras este año. Si la tengo que calificar como docente, le tengo que poner regular.

–En este contexto, me imagino que en Juntos se están preparando para la carrera por la intendencia este año. ¿Cómo viene esta preparación? ¿Cuáles son las expectativas desde el espacio opositor?

A nivel local Juntos está conformado por tres fuerzas, que son el PRO, la UCR y Defensa Comunal, que es vecinalista. Sentarnos a dialogar exclusivamente pensando en las elecciones, no nos hemos sentado, te tengo que ser completamente sincera. Sí estamos los seis concejales todo el tiempo trabajando, en contacto con el resto de las personas de cada uno de nuestros espacios. Pero sentarnos a pensar, todavía no. Las primeras reuniones están programadas para fines de febrero. Se dan en una mesa chica. Por supuesto que desde la UCR, que es el espacio al que yo represento, ya tenemos el lanzamiento de nuestro candidato a gobernador, que es Maxi Abad, y en esa línea estamos fuertemente trabajando, por supuesto acompañando, decididos a que, si bien esto es un sistema verticalista, esperando las decisiones a nivel nacional y provincial que nos van a dar una bajada de línea a nosotros, decir que tenemos una gran oportunidad de decir que el radicalismo sea una gran propuesta de gobierno este 2023. Pero siempre en el marco del diálogo, del consenso, tratando de conformar una lista única, cosa que no te puedo garantizar al día de hoy, porque no nos hemos sentado todavía. Candidatos firmes en el distrito aún no tenemos ninguno. Se dicen muchos nombres, pero certezas no tenemos.