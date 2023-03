A Osvaldo Dinápoli ya se le han señalado diversas falencias en su gestión al frente del municipio de General Belgrano, que gobierna desde 2015. Empleados municipales con magros sueldos y pocas carreras para los jóvenes son dos ejemplos.

La concejal Mabel Reimundo, del Frente de Todos (FdT), conversó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre lo que calificó como una “chata” gestión de Dinápoli. Dijo que el municipio “no tiene rumbo” y que Belgrano creció menos que otros distritos de la región porque la gestión es “muy pobre” y por eso el partido “se ha estancado”.

Escuchá la entrevista:

–De acuerdo a su experiencia política, pero también como vecina de la ciudad, ¿cómo puede calificar la gestión de Osvaldo Dinápoli al frente del Ejecutivo local?

La gestión de Osvaldo, que ya lleva ocho años, a mi criterio es chata. Es chata porque es carente de ideas, no hay una planificación, no tiene un rumbo, con un alto nivel de excusas producto de la falta de respuestas y la falta de gestión que ellos tienen. Es un gobierno que, por ejemplo, las cuestiones triviales las convierte en extraordinarias. Por ejemplo, suben a las redes lo que hacen los empleados del corralón municipal: barren una calle, arreglan un zanjón o ponen un cartel. Que son cosas de todos los días. Es lo mismo que subir todos los días que un empleado administrativo hace una orden de compra. Sobre todo en época de campaña, tienen la capacidad de tomar las cosas triviales y transformarlas en extraordinarias. En casi ocho años, está claro que no deja un rumbo en la ciudad, no se ve que haya un rumbo. Ellos hablan de “Belgrano une”: asfaltan una calle por distintos barrios, como para decir “estamos en todos los barrios”, una calle. En ocho años re pocas calles han asfaltado. No hay un criterio. No hay planeamiento urbano. General Belgrano ha crecido muchísimo, los últimos censos lo corroboran, y no hubo planeamiento urbano. Muchos se preguntan por qué hace ocho años que está en el poder. ¿Cuál es la respuesta? A mi criterio, radica en la desunión del peronismo.

–¿Usted cree que esto es causado directamente por la oposición local?

Exactamente. Esa desunión que hubo en el peronismo, donde se armaron diferentes sectores, algunos fueron por afuera, otros se apartaron y demás, hizo que hoy gobierne Osvaldo estos ocho años.

–En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el exintendente Jorge “Piru” Eijo señaló que General Belgrano está “estancado”. ¿Por qué motivo, entonces, debería estar gobernando a partir del próximo año el FdT a nivel local?

La falta de gestión. Hoy hay una decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires de trabajar con los 135 municipios. Ha invertido muchísima plata en educación, muchísima plata en infraestructura, muchísima plata en salud, y comparativamente con otros distritos se ve que la gestión de Dinápoli es muy pobre. Para ellos gestionar es mandar un mail, mandar una nota y demás. Le han llovido por derrame las cuestiones.

–Cuando usted recorre los barrios de la ciudad y habla con los vecinos, ¿con qué problemáticas se encuentra por resolver con urgencia?

Una de las mayores problemáticas que los vecinos reclaman es la asistencia en el hospital. Asfalto en determinadas calles principales, por ejemplo; avenidas, entradas y salidas de los pueblos. Un mayor planeamiento urbano. Hoy tenemos un grave problema que es el basural a cielo abierto. Voy a hacer un poquito de historia en esto. En la gestión de Germán (Cestona) fuimos pioneros en la creación de la primera planta de reciclaje que hubo, y se desterró el basural a cielo abierto. Pero con el correr del resto de las gestiones, cuando el “Piru” asumió, era muy difícil conseguir los repuestos si se rompía una máquina y demás. Cada vez más se fue deteriorando. En estos ocho años que está gobernando Dinápoli, más allá de hacer una capacitación o hacer alguna campaña de concientización de la separación de residuos, no se sabía qué hacer con la basura. Y hoy tenemos, porque se han tomado imágenes con drones, ese basural a cielo abierto que constantemente vive prendiéndose fuego de tanta basura que hay.

–De acuerdo a este análisis que usted hace de la realidad política y social de Belgrano, ¿cómo se está preparando el FdT para disputar la intendencia este año?

Hace ya más de un año y medio, cuando se perdió la última elección, empezamos a trabajar con la unidad de lo que tiene que ser el FdT. Esa desunión que te decía antes era la fortaleza de Osvaldo Dinápoli, de Juntos. Entonces empezamos a trabajar, desde distintos ámbitos, la unión. Esta unión del peronismo hoy está concretada. Y ahora la estmos concretando en acciones. Si bien cada sector tiene sus trabajos individuales, después está el trabajo conjunto de esa unión. Ahora hay que borrar todos los personalismos, las ambiciones individuales, para concretar una ambición colectiva, que es poder ganar la intendencia para así poder trabajar sobre ese plan que tenemos, que necesita, a nuestro criterio, General Belgrano. Que tiene que ver con el desarrollo industrial: el Parque Industrial se compró antes de la asunción de Osvaldo, en el gobierno de “Piru” Eijo; había que seguirlo trabajando para dar trabajo genuino, también. Otro sector es la educación: en educación acá también fuimos pioneros en la creación del CIU, el centro interuniversitario, que si bien hoy sigue funcionando no tiene una sede que aglomere y aglutine a los estudiantes como se merecen, con calidad y demás, con carreras universitarias, y más en estos tiempos, donde el arraigo es un factor fundamental. Los que tuvimos que salir a estudiar a otros lados, porque no pudimos quedarnos en nuestro territorio, sabemos lo que significa. Más allá de lo económico, lo emocional. ¿Qué mejor que estar cerca de tus amigos, de tus familiares, poder desarrollarte vos como persona, como profesional? Y además, porque consideramos que tiene que haber una planificación: la educación no puede ser una cosa transversal que no tenga que ver con el territorio que uno habita. Porque tiene que tener salida laboral. Porque si generamos 100.000 abogados y después no hay salida laboral... Entonces, las carreras que se traigan al territorio tienen que tener una visión mucho más amplia, que después se pueda desarrollar y aplicar para que General Belgrano crezca y pueda dar trabajo y así sucesivamente, se arme el círculo de trabajo y la economía.

Eso por un lado. Por el otro lado, en salud, en ocho años recién ahora vemos que han cambiado los directivos del hospital, pero tenía tres directores que en ese momento, la verdad, se estancó el hospital. Pandemia de por medio, tuvieron la oportunidad de gestionar, porque se hicieron hospitales nuevos, se mejoraron un montón de cuestiones, pero bueno, quedó ahí.

No hay un rumbo de hacia dónde vamos. En estos ocho años Belgrano se estancó. Teníamos un hospital que era modelo en la región; hoy se hacen las derivaciones hacia Monte, hacia Ranchos. Antes se hacían mucho más a Belgrano. Lo mismo pasa en lo que es aparatología.

Obras públicas, todo lo que tiene que ver con producción, está estancado. Lamentablemente no se pudo aprovechar todos estos años. El intendente de General Paz, que tiene los ocho años igual, cuatro años de Macri y cuatro años de Alberto Fernández, gobernaron igual, y sin embargo Ranchos en estos ocho años ha crecido tres veces más que lo que creció General Belgrano. Así Pila, así Castelli. Acá nos conformamos con 38 casas contra 300 que tienen otros municipios. Ellos tienen el FOMUVI, que venden terrenos, que ha sido un negocio inmobiliario, para que después la gente se haga su casa, pero tenés que tener determinado poder adquisitivo para poder hacerlo, no es para todos.

O sea, no hay una planificación estratégica con vistas a un futuro de progreso. General Belgrano está estratégicamente excelentemente ubicado: está cerca de las grandes urbes. Hay que tener en cuenta todo esto: qué Belgrano se quiere. Para eso, el FdT está trabajando en la unidad y trabajando en función de eso. Asesorándonos, capacitándonos. En eso estamos. Logramos la unidad, ahora estamos trabajando en la planificación y hacia qué rumbo queremos ir.