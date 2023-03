El intendente de General Rodríguez, Mauro García, encabezó la apertura de sesiones en el Honorable Concejo Deliberante local.

Al hablar de su gestión, el jefe comunal manifestó: “Yo sé que durante los años de Darío (Kubar) y los de Juan Pablo (Anghileri) hicieron inversiones en las escuelas, nosotros todavía tuvimos que seguir cambiando letrinas por inodoros. Y eso es porque hubo un problema estructural y ojalá que los que vengan por delante tengan menos problemas y tengan más cosas resueltas”.

“Nunca me senté acá ni atrás de un micrófono a echar culpas a nadie, yo asumí la gestión el 10 de diciembre del 2019 y soy responsable de las cosas que se hicieron y se dejaron de hacer desde ese momento para acá. Por eso estoy acá, con el valor, con la hombría, de frente, sin mentiras, diciendo lo que tengo que decir. Y como lo hago también tengo que decir que hoy tenemos un Municipio que ha resuelto la situación económica-financiera. Está equilibrado, puede garantizar el pago de sus salarios a trabajadores, puede lograr avanzar en algo que para nosotros es central que es que este Municipio tenga recursos propios para la ejecución de obras, para proyectarse hacia el futuro. En este recinto encontramos mucho acompañamiento para proyectar nuestra ciudad, que aquellos vecinos que se instalan lo hagan como se merecen”, añadió.

Por otro lado, destacó: “Hicimos todo lo que teníamos que hacer con los trabajadores, hemos pagado los salarios en tiempo y forma, aumentos por paritarias como merecen, que las personas que se jubilen alcancen la máxima para que no se mueran de hambre, logramos el adelanto jubilatorio y que este se actualice. Esto solo se hace cuando las cuestiones económicas están ordenadas, los pagos a los proveedores se realizan en el marco de una agenda y tampoco tenemos inconvenientes”. “En ese marco inflacionario y lo complejo de la economía, también hemos visto que como nunca antes en nuestra ciudad se han radicado industrias, un proceso contrario a la crisis que generaba la pandemia. Veíamos la situación de crisis profunda, en nuestra ciudad se instalaban más y más industrias que se preocupaban y se interesaban por geolocalizarse en esta ciudad que les ofrecía la posibilidad por medio de ordenanzas ciertos beneficios por llegar. Eso generó y sigue generando muchos puestos de trabajo que son ocupados por familias de rodriguenses”, agregó.

En otro de los pasajes de su discurso, el jefe comunal indicó: “Hemos sido una gestión humilde en los distintos estamentos, también solidarios porque no hemos generado odio. Somos esto que está aca, quizás si hoy en vez de una remera me pondría un saco estaría acorde al presidente que siempre está impecable. No es mi esencia, es eso, somos esta gestión con virtudes y errores. Con cuestiones para mejorar pero el día que asumimos en 2019 pensamos en aquella transición como pocas veces se hizo. De un gobierno que terminaba su mandato a uno que iniciaba, atendiendo a lo que faltaba hacer, a lo que se había hecho. Quiero agradecer a cada uno de mis funcionarios que durante tres meses renunciaron a su salario para acomodar la situación económica financiera para que los que se iban cobren. A todos les pagamos sus salarios, vacaciones, creemos que tiene que ser así, es la única manera”.

“Considero que tenemos que dar un salto hacia adelante en la política local. Un salto que pide el pueblo y que tiene que ver con el entendimiento, con la capacidad que tengamos para salir adelante. Lógicamente después va a elegir y bienvenido que eso pase. Eso habla de que la recuperación de la democracia no es un verso hermoso ni una canción romántica sino con hechos de la realidad. Soy un agradecido de la vida, hoy quiero agradecerles a ustedes concejales y concejalas por toda la tarea desarrollada este tiempo, también les pido que nos acompañen en estos proyectos que son centrales para la ciudad. Con la mejora en la calidad de vida de los vecinos. Ustedes no me ven escondiéndome, yo pongo la cara. Un compañero siempre te va a decir la verdad y el Estado tiene que asumir esa responsabilidad de resolverlo”, resaltó.

“Quiero decirles que en un mundo como el que estamos atravesando tan castigado por las guerras y el hambre, intereses que concentran el capital y solamente pretenden salvarse de los demás, en un mundo mezquino, lo único que nos salva es el amor. Lo único que nos salva es entender que el otro tiene necesidades y nosotros tenemos una responsabilidad de resolverla. Ustedes tienen un espacio que seguramente muchos desean, haganle honor a eso como yo al que me toca estar desde el año 2019. Muchas gracias, vamos a trabajar juntos y vamos a transformar General Rodríguez”, completó.