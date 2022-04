El secretario de Gobierno, Facundo Guerrero, la directora de Promoción Social, Noelia Carcedo y el jefe de Gabinete. Lic Cristian Haag recibieron la visita de las técnicas Lic. Andrea Iriondo y Viviana Martinez del Ministerio de Desarrollo Social.

Este encuentro se dio en el marco del cierre y rendición de los dos proyectos presentados ante su Ministerio, por un lado el Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social, subsidio no reintegrable de $4.985.758,85 del cual fueron beneficiarias 88 personas de todas las localidades del distrito, donde se presentaron proyectos de diferentes rubros como gastronomía, albañilería, carpintería, mantenimiento de espacios verdes, cervecería, peluquería, audiovisuales, huerta, metalúrgica, costura, etc. y el proyecto estratégico subsidio no reintegrable por $9.987.000 mediante el cual se adquirió todo el equipamiento y maquinaria para el Frigorífico de ovinos y porcinos.

Luego de la reunión se realizó una visita de diferentes emprendedores beneficiarios del banco de maquinarias y también de las instalaciones del frigorífico de ovinos y porcinos de Bordenave