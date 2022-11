El intendente del partido bonaerense de Maipú, el radical Matías Rappallini, saltó a los titulares de los medios nacionales el año pasado, en medio de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, cuando viajó al exterior a pesar de las restricciones, se contagió, volvió al país y retomó sus tareas como si nada hubiera pasado, sin cumplir el aislamiento obligatorio en esos casos. Este año volvió a ser noticia, cuando el juez Alejo Ramos Padilla procesó a siete personas por supuestas maniobras de fraude electoral en los comicios en que resultó reelecto, por sólo 49 votos de diferencia.

El concejal del Frente de Todos Facundo Coudannes, que fue candidato a intendente y que denunció ese supuesto fraude en contra de su lista, criticó al jefe comunal por abandonar temporalmente la gestión para viajar a Qatar para ver la Copa del Mundo. Pero también cuestionó, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la falta de un proyecto de ciudad para Maipú y de políticas locales de vivienda y empleo.

–¿Qué análisis puede hacer de la gestión de Matías Rappallini en la ciudad?

Lo que decimos siempre es que no hay un proyecto de ciudad. Además, no hay compromiso de gestión. Lo resumo con un hecho objetivo que habla por sí solo: el intendente se fue al Mundial. Está bien, sacó licencia sin goce de sueldo, lo que está permitido, pero hablo del grado de compromiso con su gente, que lo votó (entre comillas, porque recordemos que él fue reelegido tras un escándalo electoral en 2019, proceso judicial que sigue en marcha y donde hoy en día hay procesados, incluso algunos de ellos funcionarios actuales). El intendente no tiene un compromiso social con la gente de Maipú. Tiene el título de intendente, pero en el día a día no se preocupa como debería preocuparse un intendente.

Para marcar su gestión, debo decir, como presidente del bloque opositor, es que notamos una falta de compromiso ante todos, sin dejar de mencionar el escándalo por el cual fue reelegido, cuando ganó por 49 votos y más de 150 personas no pudieron votar por tener el documento retenido. Esa causa hoy está vigente. Nosotros escuchamos hablar al intendente, que es radical y está dentro de Juntos, y hablan de valores, hablan de república, pero a la hora de tener un funcionario procesado no tiene siquiera la dignidad de correrlo, de que se tome licencia hasta que se resuelva su situación judicial.

–Me pregunto cómo toman los vecinos todas estas cuestiones polémicas. Usted señalaba el procesamiento de funcionarios por fraude electoral; el intendente que se fue en plena pandemia a Estados Unidos, volvió con COVID y rompió el aislamiento; ahora viaja al Mundial. ¿Qué dicen los vecinos?

Maipú está en la doble vara. La principal radio de Maipú, la AM, es de propiedad de su familia. Si lo que sucede en Maipú hoy lo hiciésemos nosotros desde el Frente de Todos, sería un escándalo: estaría todo el día en la radio, todo el día se hablaría públicamente de eso. Pero como el medio es de su propiedad, no se habla. Incluso a veces tratan de instalar que es una chicana nuestra, que lloramos, que es una excusa. Y la verdad es que es un escándalo.

Nosotros creemos que hay falta de legitimidad en este gobierno. Dicho esto, te digo lo de la doble vara: si lo que sucede en Maipú lo hiciese un gobierno del FdT, o quien habla, sería un escándalo.

En los medios nacionales hablan de los “barones del conurbano” que tienen dinero en plazo fijo, ¿no? Bueno, Maipú tiene millones y millones en plazo fijo, y especulan con los intereses que reditúa. Ahí también está la doble vara de marcar siempre lo que sucede con el peronismo, en este caso con el FdT, y no así con JxC o con el radicalismo. Y yo al radical siempre lo he separado, porque a mí desde un principio, cuando sucedió lo de 2019, muchos radicales me han llamado. Yo por una cuestión de respeto, y porque sé cómo se maneja el intendente, nunca mencioné a esas personas que se solidarizaron con lo que sucedió.

El domingo pasado hubo internas en la UCR. Muchos referentes radicales de Maipú que han salido en los medios y en las redes a cuestionar que funcionarios públicos actuales iban a buscar a los pibes a votar, llevándoles mercaderías, llevándoles cosas. Así se maneja el intendente Rappallini en Maipú, ya hoy con una interna mucho más agravada, porque la verdad es que las políticas que lleva a cabo no representan al radical histórico. Entiendo eso por lo que he visto en estos días, luego de las internas del domingo: se han hecho públicas algunas críticas importantes.

–¿Cuáles son las quejas frecuentes que expresan los vecinos?

Maipú no escapa a la lógica que tiene la Provincia en la falta de vivienda y la falta de empleo. Este año, desde el bloque, acercamos al municipio un plan de 77 viviendas desde la Provincia, un convenio que fue firmado y que llevamos al Concejo Deliberante para que el intendente lo pueda firmar con el ministro Agustín Simone, y todavía no se empezó a ejecutar. Hay una falta de empatía por parte de los funcionarios, fundamentalmente del intendente, en solucionar temas que hacen al día a día.

Y reitero: está en su derecho de tomarse una licencia para ir a Qatar. Ahora, yo me pregunto: ¿Para eso quiere ser intendente? ¿Para eso hizo todo lo que hizo en 2019, involucrando a muchas otras personas que están procesadas? ¿Para irse? Ese no es el compromiso de un funcioario público de la talla de un intendente. Insisto, está en todo su derecho, porque incluso no va a percibir su salario. Pero yo hablo de una cuestión ética, hablo de una cuestión de compromiso de quien debe llevar las políticas públicas del distrito para que los vecinos puedan vivir mejor.

Pero insisto: los problemas son estructurales. La falta de vivienda es un tema importante, de la mano de la falta de trabajo. Ahora, no hay ninguna política local. Se inició ahora una intención para hacer por administración treinta viviendas, pero esto es de larga data. Maipú no construye viviendas. No es de ahora.

Bueno, creo que estos son los dos factores más importantes que no solamente Maipú, sino toda la región están viviendo en estos tiempos.

–¿Cómo se prepara el FdT para disputarle la intendencia a Rappallini en 2023?

Nosotros venimos trabajando muy bien. La unidad está asegurada. Nunca hubo problemas en la unidad en Maipú. Por supuesto que tenemos algunas miradas diferentes, y creo que hasta nos enriquece, porque si todos pensáramos igual no nos nutriríamos unos de otros, ¿no? Están todas las expresiones del peronismo dentro de la unidad y tenemos mucha expectativa.

Nosotros somos conscientes de que hay un gran desgaste por parte del intendente Rappallini, mucho más por lo que comentaba de las últimas elecciones, y vamos a seguir trabajando por un modelo de ciudad distinto, que tenga como eje la inclusión de todos. En ese sentido estamos orgullosos de formar parte del FdT, sabiendo que es un momento difícil, pero que se está saliendo, que hay indicadores económicos que son positivos, y tenemos expectativa de que la gente pueda tener mejor poder adquisitivo, que pueda tener mejor estabilidad.

Creo que el programa Precios Justos que acaba de lanzar el ministro Massa es interesante a la hora de traer previsibilidad de acá a marzo y que los productos esenciales no tengan incremento económico y que los otros no puedan subir más del 4%. Tenemos expectativas de que eso sea el puntapié inicial para darle previsibilidad a la gente, insisto, luego de dos años difíciles. Creo que nadie sabía lo que iba a pasar, asumiendo un gobierno, tener una pandemia y luego una guerra que afecta al comercio internacional y a nosotros también nos afecta. Creo que es un desafío importante. Argentina después de cada crisis mundial ha sabido potenciarse, así que tenemos expectativas de que eso sea un puntapié inicial y podamos empezar el año electoral, el 2023, con mejores expectativas.

Pero insisto: con la unidad asegurada, trabajando muy bien con todos los grupos que conformamos el Frente de Todos. Así que las expectativas son siempre las mejores: poder darle una oferta electoral al vecino para poder cambiar esta historia y que el Frente de Todos pueda gobernar en Maipú