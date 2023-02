El intendente del partido bonaerense de Laprida, Pablo Torres, no escapa a las críticas por falencias en su gestión, desde que asumió en el cargo en reemplazo del hoy senador provincial Alfredo Fisher. Desde aquí te informábamos, por ejemplo, sobre los cuestionamientos que se le hacen por la falta de viviendas y de un “criterio lógico” para dar prioridad a las obras que se realizan.

El concejal de Juntos por el Cambio (JxC) Mauro Estrabeau charló con GRUPOLAPROVINCIA.COM y subrayó la idea de que hay un “fin de ciclo” de la gestión Torres porque “no resuelve los problemas importantes” que aquejan a los vecinos, entre los que enumeró la falta de una política de seguridad.

Escuchá la entrevista:

–En principio, me gustaría conocer qué análisis puede hacer de la gestión local de Pablo Torres.

Lo que ocurre en Laprida es algo similar a lo que está ocurriendo en Nación y en Provincia: se están viendo las señales de un fin de ciclo. Esas señales de fin de ciclo que se ven a nivel nacional y provincial también se están viendo acá en Laprida. Hay un gobierno que no está cerca de los vecinos. “Laprida, tu gobierno cerca” es un slogan pero no es una realidad en los vecinos de Laprida sino que los vecinos ven que cada vez hay más presión impositiva, más aumento de tasas, pero no hay resolución de los problemas reales que tienen los vecinos. No quiere decir que la gestión no haga cosas, sino que no resuelve los problemas importantes que se vienen dando en la ciudad desde hace tiempo y que se siguen sosteniendo, como, por ejemplo, la falta de trabajo. En Laprida no hay buena oferta de trabajo de calidad; hay mucha precariedad laboral, y esa precariedad muchas veces está en el mismo municipio. O sea, el mismo municipio es dador de empleo precario en Laprida.

–En este sentido, me gustaría conocer cuáles son otras de las preocupaciones que usted se encuentra con frecuencia cuando recorre los barrios de la ciudad. Hoy en día ¿qué es lo que más sienten los vecinos?

Relacionado con esto del trabajo, también, llegar a fin de mes. Cuando nosotros hablamos de las problemáticas locales, no están desacopladas de la situación nacional y provincial, sino que somos parte de una sociedad en la que a la mayoría de los argentinos les cuesta llegar a fin de mes. Eso es algo que también ocurre en Laprida, y cuando hablamos de trabajo de bajos ingresos estamos hablando de muchas familias que tienen un trabajo pero les cuesta llegar a fin de mes. Y eso se nota en la calle, se nota en el comercio también, en las ventas. Y esta es una situación, por supuesto, que excede a Laprida y que en cualquier localidad ocurre, por la situación de la inflación, que es altísima y que nos pega a todos. Pero puntualmente en Laprida también hay un problema de vivienda. Si bien hay 51 viviendas adjudicadas, que se hicieron en estos casi cuatro años de gestión, más de la mitad todavía está sin terminar. La vivienda no es solamente una cuestión de que todos puedan tener su vivienda propia, que sería lo ideal, sino que también puedan acceder, aunque sea en alquiler, a una vivienda. Y hay situaciones en las que ni siquiera alquilando se puede conseguir vivienda.

–¿Usted nota, en estas recorridas barriales que hace en forma constante por Laprida, que hay quizás barrios más postergados que otros, en cuanto al acceso a los servicios como agua, cloacas, gas? ¿Cómo está la situación en el distrito?

En cuanto al acceso a los servicios, Laprida siempre ha ido extendiendo los servicios y es algo positivo. Durante años, en distintas gestiones, Laprida ha ido ampliando servicios y eso es un dato positivo. Lo que no quiere decir que no haya vecinos que todavía no tienen acceso. Hay vecinos que no tienen acceso a agua y lo están reclamando desde hace tiempo. Para esos vecinos es una problemática muy importante. Lo que no quiere decir que en general Laprida tenga un problema de acceso a servicios, porque en general Laprida ha ido avanzando en lo que es infraestructura. También, por supuesto, hay que tratar de aspirar a más y llegar al 100% de los vecinos con agua potable. Ese es un objetivo que es viable, que es posible, porque no es mucho lo que falta para completar. Por supuesto, en gas falta un poco más, pero en lo que es agua y cloacas estamos muy cerca de completar la totalidad de la planta urbana con el servicio.

Siguiendo un poquito con las problemáticas de Laprida, hay una cuestión que es la seguridad, que es muy importante en todos los distritos, en todo el país. Y nosotros tuvimos la particularidad de que este año, en la memoria descriptiva del presupuesto, no apareció la descripción de la política de seguridad. Algo que nos llamó mucho la atención como concejales de la oposición: que el departamento ejecutivo no hiciera una descripción de la política de seguridad para este año 2023. Siempre en los presupuestos aparece la descripción de las políticas. Después se puede discutir si ese enfoque es correcto o no, y sería por ahí para otra entrevista, pero lo que nos llamó poderosamente la atención es que en este año 2023 no hay una descripción de la política de seguridad. Si bien hay presupuesto asignado al área, no está la descripción de la política pública, como está en las otras áreas. En las distintas áreas de gobierno está descripto lo que va a hacer el Ejecutivo; no está descripto lo que va a hacer en seguridad para el año 2023 y es un área muy sensible. Si bien somos una ciudad pequeña y nuestra realidad es distinta de lo que puede ocurrir en una gran ciudad, no por eso deja de ser importante la política de seguridad y decirle al vecino claramente qué es lo que se va a hacer desde el municipio en esa área.

Hay algunas otras cuestiones, como por ejemplo el tema de las calles, que hay varias en mal estado, y algo que venimos planteando desde hace tiempo, que es que no hay un plan de accesibilidad en la ciudad. Si bien ahora se están haciendo dos cuadras y media de veredas en el centro, con el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que por ahí apuntan más a embellecer el centro, no hay un plan de accesibilidad. Si una persona con movilidad reducida quiere transitar por Laprida, hoy no puede hacerlo con las condiciones adecuadas. Faltan rampas, las veredas en general no están en condiciones, y no hay un plan integral para resolver esa problemática de la accesibilidad. Por ahí hay muchas palabras lindas acerca de la inclusión, pero no hay políticas públicas concretas que hagan que en un tiempo razonable se pueda resolver este problema de la accesibilidad. Y yo creo que es algo que, aunque no sea rimbombante en cuanto a una obra que se pueda inaugurar, porque uno no va a inaugurar una rampa, hay que hacerla, porque es algo muy necesario para los vecinos.

Mauro Estrabeau.

Y por último, algo que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo también es el gobierno abierto, un gobierno que esté cerca del vecino. Tenemos una ordenanza presentada para que haya una apertura del gobierno y que sea por ordenanza, pero desde el oficialismo no hay voluntad de avanzar. Hemos trabajando en comisión, pero está ahí frenada, y sabemos que si nos toca gobernar, lo primero que vamos a hacer es abrir el gobierno en la ciudad de Laprida.

Y un tema que está en estos días muy en la calle es el tema de los aumentos de tasas. Las tasas de servicios en general Laprida las trató en la ordenanza fiscal impositiva, que se trata en diciembre. Nosotros como oposición no aprobamos esa ordenanza, porque consideramos que los aumentos eran excesivos. Por ejemplo, todos los años señalamos que la tasa de alumbrado es el 35% del consumo de electricidad en Laprida. Es totalmente distorsiva, porque un vecino que no tiene gas en invierno paga muchísimo más que el resto en tasa de alumbrado público, porque tiene que usar electricidad para calefaccionarse o tener agua caliente. Y este año, en que las tarifas van a aumentar, va a ser un problema para aquel vecino que gasta mucha electricidad tener una tasa de alumbrado que va a ser un 35% de su consumo.

Después, en el agua, que sí es municipal, hay aumentos que van del 100% al 117% de enero a enero. Pero además de ese aumento que votó el oficialismo hay vecinos que les han llegado facturas por el triple, o cuatro o cinco veces más que lo que pagaron el mes anterior, porque Laprida tiene un sistema de escalas: el metro cúbico tiene un valor de acuerdo al consumo. En enero se consume generalmente más agua, entonces al aumento se le suma el cambio de escala, y hay vecinos que han pagado sumas siderales de agua; otros han ido a reclamar, porque las mediciones no son razonables y algunas han dado mal. En un servicio esencial como el agua, ha sido un verdadero tarifazo o tasazo lo que se ha aplicado.

Un puntito más: el jardín maternal, que también es municipal, ha tenido aumentos del 100%, y también es por escala, es por escala de ingresos de la familia que anota a su hijo. Una familia que está en lo que para el INDEC era la línea de pobreza en diciembre, que estaba en $ 139.000, la cuota para esta escala es de $ 10.000. Algo que es excesivo en un servicio como la educación, que debería ser accesible para todos.

–¿Cómo se está preparando JxC para pelear por la intendencia este año?

En esto nosotros venimos trabajando hace años, en equipo. No es que nos juntamos ayer. Desde el Concejo Deliberante hace varios años que venimos trabajando juntos en un interbloque. En esta etapa, cada uno de los partidos que integran la coalición Juntos está fortaleciendo su espacio, fortaleciendo sus equipos. Hay una cuestión nacional y provincial que seguramente se irá definiendo como contexto en las próximas etapas de este año electoral, ya con el armado de listas, candidatos, y ese escenario nacional y provincial nos va a dar a nosotros un contexto para ir avanzando a nivel local en cómo se organiza el espacio de cara a las elecciones. Pero, más allá de esa cuestión, nosotros venimos trabajando por los problemas que tienen los vecinos de Laprida desde hace mucho tiempo. Estamos fortaleciendo cada uno de los partidos políticos con incorporaciones de vecinos que se acercan a participar y estamos trabajando en las problemáticas y en la elaboración de la propuesta que nosotros consideramos que va a ser la propuesta que los vecinos van a elegir. O por lo menos estamos trabajando para eso, aspirando a eso: a que los vecinos elijan nuestra propuesta en las elecciones de este año y que podamos gobernar juntos Laprida para resolver aquellas cosas que no se han resuelto hasta ahora.

–¿Le gustaría volver a presentarse como candidato del espacio?

En lo personal, sí, sigo teniendo esa vocación de resolver los problemas de los vecinos de Laprida, lo que no quiere decir que haya candidaturas lanzadas todavía. No hay oficialmente candidaturas o listas, porque estamos en otra etapa, pero sí es mi vocación trabajar para los vecinos de Laprida y, si las condiciones dan, por supuesto, también ser candidato