Luis Baldo.

En base a su experiencia de gestión como ex jefe comunal, ¿cómo analiza el gobierno de Gustavo Barrera en la ciudad?

Este tramo de gobierno desde el 2019-2023 se perfila como un fin de ciclo. Ha mermado en su capacidad de relación con la comunidad, que en algún momento la tuvo, que se repite en anuncios de obra pública que no logra concretar ni terminar.

Tenemos infinidad de obras paralizadas que no se terminaron, que se suman a las obras de la anterior gestión kirchnerista también, que tampoco se han terminado. Es el caso de 200 viviendas que no se finalizaron de la otra gestión y que aún están para terminarse; un hospital que se anunció…

Más allá de todos estos anuncios, sufrió una dura derrota electoral en noviembre del año pasado, perdiendo por más de 6 puntos porcentuales, muy por encima de la derrota del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Lo que advertimos ahora es que todos los problemas se han agudizado y que las tareas de maquillaje que lleva adelante el gobierno municipal no pueden ocultar un fin de ciclo que se advierte y que en caso de quienes estamos trabajando en Juntos por el Cambio nos ilusiona para recuperar el gobierno en diciembre del año que viene.

¿Cuáles son los puntos débiles de la gestión? ¿Cuáles son aquellos reclamos vecinales que quizás usted escucha con mayor frecuencia?

El primero es la salud. Más allá de los anuncios del gobierno municipal, del cuidado de la salud, hemos tenido y seguimos teniendo un sistema deficitario de salud.

El gobierno municipal apostó a la construcción de un nuevo hospital que está en la losa nada más, y se siguen haciendo anuncios de un hospital subzonal, la construcción de otros hospital más.

La verdad no alcanza a resolver con el anuncio los problemas cotidianos: profesionales que están mal pagos, que están perseguidos, aquellos que no comulgan con la política oficial cuando hacen los reclamos por falta de insumos, una falta grave de profesionales. Hay uno o dos días que no hay guardia pediátrica en el hospital Arturo Ilia.

No hay un claro rumbo de la política sanitaria. Y cuando esto llega a los oídos del intendente, él lo enmarca en reclamos ligados a la oposición, cuando en realidad la oposición lo único que ha hecho es viabilizar las demandas, como por ejemplo establecer una carrera profesional para todo el sistema de salud. Es un proyecto de ordenanza que no ha sido tratado desde hace dos años en el Concejo Deliberante, que lo que busca es que los cargos de conducción del sistema hospitalario deban elegirse por concurso y lleguen aquellos que tengan mayor capacidad y no aquellos que sean definidos políticamente.

Lo mismo sucede con algo que consideramos que es un atraso injustificado, que es no tener un sistema de historias clínicas electrónicas, portables, que permitan la atención de los pacientes, teniendo en cuenta que cuando hay que cubrir las guardias están viniendo médicos de otras localidades. Si uno tuviera un sistema que ya está desarrollándose en muchos municipios de nuestro país, la historia clínica se cargaría electrónicamente y cualquiera podría acceder.

Estos reclamos se suman a los de la inseguridad, con una característica específica: Villa Gesell tiene dos tasas dentro de las tasas municipales, una para salud y la otra para seguridad. Los vecinos de nuestra comunidad no solo hacen el aporte a sus tasas municipales sino que están aplicando tasas específicas para salud y seguridad, y ese es un déficit claro del gobierno municipal.

¿Aumentó mucho en el último tiempo el delito en la ciudad?

Aumentó. Lo que sucede es que de estas cosas no se habla. Hemos cuestionado la distribución de la pauta publicitaria del presupuesto. A veces cuesta que para los vecinos que tienen que hacer los reclamos sea atendido esto comunitariamente.

Por eso digo que cuando se produjo la evaluación importante que hizo la comunidad votando el año pasado, tanto en las primarias como en las elecciones generales, hubo un claro mensaje que evidentemente el gobierno municipal no ha tomado nota. El gobierno municipal sigue parado en una cuestión muy ideológica, considerando que todo aquello que se le lleva como una crítica es por parte de la oposición.

¿Tiene aspiraciones para ser candidato a intendente el próximo año?

Mi postura es trabajar para que recuperemos el gobierno en el 2023. No es momento de hablar de candidaturas. Es cierto que los tiempos suelen apresurarse. También es cierto que tenemos la certeza, o por lo menos la presunción, de que el intendente va a ir a la reelección después de la habilitación que se produjo el año pasado.

Nosotros estamos trabajando para la unidad del espacio, para fortalecernos y para avanzar en eso. Ya habrá tiempo de analizar futuras candidaturas