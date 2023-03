Se inició en el Centro Universitario de Leandro Alem la primera carrera universitaria presencial con palabras del intendente Carlos Ferraris: “Estamos decididos a que estudiar sea una opción real, no un sueño imposible”, señaló.

Acceder a un estudio universitario o terciario hasta hace poco era prácticamente inaccesible, porque implicaba necesariamente o un traslado a otro lugar, con los gastos que eso involucraba para el grupo familiar. O para el propio estudiante, porque si no tenía los medios para sostenerse debía trabajar, y eso prolongaba interminablemente el tiempo de la carrera.

Hoy, eso ya es historia pasada. No sólo porque el abanico de ofertas profesionales ha dejado de estar ceñido a cinco o seis carreras tradicionales, como ingeniería, derecho, medicina, contador y algunas pocas más, sino porque han surgido especialidades breves y nuevos horizontes, como las tecnicaturas, las carreras gastronómicas, por no mencionar las innumerables variantes de estudio que trajo el mundo de la informática.

El pasado viernes 3 se inició el curso lectivo de la carrera Licenciatura en Administración Agropecuaria, que se dictará en el Centro Universitario de Vedia de manera presencial, a cargo de la Profesora Nadia Barak. Todo un acontecimiento que fue posible gracias a la gestión del intendente Ferraris y su equipo, que no han dejado jamás de contar a la educación entre sus prioridades máximas.

Así lo expresaba el propio intendente:

“Para nosotros este es realmente un día histórico. Estamos dando el primer paso de la primera carrera universitaria presencial en el distrito. No sé si ustedes dimensionan el salto de calidad que eso representa”

“Fernando (Girón) nos estaba contando recién la trayectoria del Instituto 211, que comenzó siendo parte del Instituto N° 20 de Junín. Luego logró la autonomía que hoy tiene. A eso le sumamos el Centro Universitario, que tiene y sigue haciendo convenios con varias universidades. Pero siempre se trataba de carreras de dictado no presencial, y de universidades privadas”

“Ahora el panorama es más abarcativo todavía. No sólo son carreras presenciales sino también de universidades públicas. Por un lado la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y por otro la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)”

“Esto es un gran logro a futuro. Lógicamente, nosotros no vamos a poder aprovecharlo, pero es un paso enorme para la comunidad. Imagínense, el que vive en Vedia viene caminando, y para el resto del distrito se vuelve absolutamente accesible”

“Tal vez ustedes los alumnos lo ven como algo normal, esto de empezar una carrera, pero como dije, es un enorme avance. Quiero que lo disfruten y lo aprovechen, pero no podía dejar de venir a decirles esto, repito, es un momento histórico”

“En cuanto supimos de este Programa Puentes que lanzó la Provincia de Buenos Aires, levantamos la mano rápidamente y dijimos “lo queremos en Alem”. Nos dieron un financiamiento de quince millones de pesos, y con eso armamos varios proyectos. El equipamiento para esta carrera también salió de allí, todavía está un poco desordenado, pero ya lo tienen para usarlo”

“Todo esto tiene una mirada. Podría haber pasado que Fernando Girón y yo no hubiéramos hecho 400 km para levantar la mano y decir “Queremos”, podría haber pasado que pensáramos que no era importante o no nos interesaba participar. Pero resulta que tenemos ganas de seguir creciendo, de seguir sumando cosas. Y qué mejor que esto”

“Las generaciones anteriores no tuvimos esta posibilidad. Los que estudiamos en Lincoln –quienes ahora tienen un micro que los lleva y los trae gratis- viajábamos a dedo. Y estudiamos igual, como podíamos. Por eso, porque no olvidamos nuestra época de estudiantes, es que pensamos en ustedes, en apoyarlos trayéndoles carreras que se cursen aquí y que tengan aplicación y salida laboral inmediatas. Estamos decididos a que no se repita nuestra historia, a que estudiar sea una opción verdadera, no un sueño imposible”

“O sea, todos los que quieran hacerlo, van a poder estudiar. Podrán optar por las cuatro carreras que ofrece el Instituto 211, otros por las del Centro Universitario virtuales, otros aprovecharán el micro que ponemos para los que estudian en Lincoln, otros cursarán aquí mismo las dos carreras universitarias presenciales que estamos abriendo hoy, y otros podrán estudiar en Junín sin tener que pagar un alquiler, viviendo en la Residencia Estudiantil de Junín”

“La semana que viene estaremos lanzando las becas municipales para acompañar a quienes tienen necesidad de un apoyo económico. Como ven, es una gestión que trabaja mucho para la educación”

“Insisto: hoy es un día de fiesta para todos. Los felicito, los acompañaremos en ese trayecto con toda nuestra voluntad y ganas. Mucha suerte en la carrera”.

