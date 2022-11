El intendente de Leandro Alem, Carlos Ferraris, encabezó el acto por el 104 aniversario del distrito. Al tomar la palabra, el alcalde realizó un repaso por las obras emprendidas en toda la comuna.

El discurso completo:

“Primero que nada, gracias a los que nos acompañan. No es fácil juntarnos las 6 localidades, así que les reconozco el esfuerzo realizado para que todos estemos aquí.

Quiero honrar al fundador del distrito, Leandro N. Alem. Esta semana tenemos emociones entrelazadas. Ayer compartíamos un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del ex Presidente de los argentinos Néstor Kirchner, hoy es el aniversario de la creación del distrito en la figura de quien también fuera el fundador de la Unión Cívica Radical. Y el domingo se cumplen 39 años del regreso a la democracia en el marco de un pacto social ejemplar. Son fechas que generan sentimientos importantes, y es bueno que se compartan.

Me gustaría recordar a aquellos antepasados que tomaron la decisión de independizarse y formar una comunidad autónoma con respecto al distrito de Lincoln, de quien dependían hasta ese momento. Su esfuerzo y su coraje han dado frutos, y nosotros somos la prueba disfrutando nuestra independencia. Alem sostenía que la libertad debía ser un anhelo que se tenía que reflejar en el pueblo, oponiéndose a la mirada conservadora y extranjerizante que había en ese momento. Es importante traer a la actualidad esos pensamientos.

Desde nuestro lugar, tenemos el placer de enorgullecernos de este recorrido que venimos haciendo desde hace 23 años, con todo el esfuerzo puesto en mejorar día a día la calidad de vida de nuestros vecinos. Hoy nos hermanamos todos como integrantes del distrito. Me emocionan tantas banderas de todas las localidades. Cada uno está presente hoy desde su lugar, donde habita, donde transcurre su vida social y familiar y laboral. No es un dato menor que pongan sobre su sentir local la pertenencia a este distrito, que nos hermana a todos. Y lo resalto porque como alberdino que soy, me ha tocado en algún momento sentir y sufrir que se fomentara la división entre las localidades. Y eso no es lo que nos impulsa hoy al trabajo diario. Nosotros alentamos el sentimiento de que somos parte de una gran comunidad que es el distrito, y cada decisión que se toma es con ese objetivo comunitario. Como ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, no hay pueblo chico ni pueblo grande.

En materia educativa, hemos entregado libros de estudio, netbooks y tablets a todos los alumnos de los distintos niveles. Se ha podido recuperar el programa Conectar Igualdad, que permitirá que no haya un alumno en secundaria que no tenga su dispositivo. También ha habido inversiones millonarias en infraestructura escolar, reparación de techos, ampliación de edificios o edificios totalmente nuevos. Recibimos y apoyamos también muchas salidas educativas, ya sea de conocimiento de otros lugares o de participación en distintas competencias y olimpíadas educativas o ferias de ciencias. Nos llena de orgullo cuando desde distintos lugares, los visitantes se sorprenden y admiran del esfuerzo y mejoramiento educativo de nuestro distrito. La vivienda, aspiración máxima de cualquier familia trabajadora, ya tiene en marcha las 127 viviendas aprobadas para el distrito, y se gestionarán otras para otras localidades.

Estamos próximos a concretar un anhelo de hace más o menos veinte años, el de dotar a la ciudad de Vedia del 100% de agua corriente. En materia de red cloacal otras localidades están superando el 90%. Por un lado lo trabajamos con la DIPAC - Dirección Provincial de Acción Cooperativa- y por otro con ENOHSA –Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento- para concretar estas obras millonarias. También hemos logrado una Planta Potabilizadora de Agua para la ciudad de Vedia, otra necesidad que venía de años. Y lo mismo sucede con la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, una inversión de más de 400 millones de pesos. Son obras que por ahí pasan desapercibidas para el vecino, pero que tienen una importancia vital en la calidad de vida.

Hay además por otro lado obras que han sido muy pedidas por la gente y que ya están en marcha, como el mejorado del Camino de las Luces que une Colonia con Alberdi, que hemos gestionado y concretado desde el sentimiento más profundo. Como el acceso a Fortín Acha, diez kilómetros y medio de estabilizado para poder entrar y salir, pero no sólo a los habitantes de Fortín, sino también a los cientos de camiones que lo usan y que trabajan con la estancia que hay detrás. Eso lo planteamos en su momento en Vialidad, que no era lo mismo un camino rural para una población pequeña que uno que soportara ese tránsito de camiones. Bien, la obra se hizo y en poco tiempo empezaron a notarse los problemas que habíamos anunciado. Fuimos otra vez a gestionar, ahora con un nuevo Director de Vialidad, porque la empresa adjudicataria de entonces no cumplió con el mantenimiento previsto. No les damos ni le daremos la espalda jamás a los problemas, tenemos incluso a nuestro Secretario de Gobierno que vive allí y si no me equivoco ayer rompió una cubierta en el acceso. Bien, se presentaron problemas legales por los que hay que esperar el vencimiento del contrato con la empresa que hizo el mejorado, así que tomamos la decisión de hacer la obra con fondos municipales ni bien se termine el Camino de las Luces. Pondremos en condiciones el acceso a Fortín Acha, como corresponde y se lo merecen sus pobladores.

Hay muchísimo más para contar. Lo importante son los avances que vamos teniendo. Ya estamos en un porcentaje muy alto de obra del CAPS –Centro de Atención Primaria de la Salud- que se ubica en el Barrio San Carlos y es un ejemplo de atención y contención ante las necesidades de la salud del sector. Estamos también avanzando con el entubado de la calle Mariano Rosas, 600 m de hormigón que nos permitirán seguir con los cordones cuneta faltantes en ese barrio.

Se está terminando la nueva cocina del Hospital y el Asilo, que fue discutida cuando se efectuó la primera etapa licitatoria porque consideraban que era un costo muy alto ‘para una cocina’ sin entender que se trata de una estructura que tiene toda la tecnología que no poseen ni los hoteles más caros, es de lujo y así funcionará porque tendrá que ver con la alimentación de la gente mayor del asilo y los pacientes del Hospital.

En el emplazamiento donde estarán las nuevas viviendas se está proyectando también un Centro de Desarrollo Infantil –CDI- que atenderá y cuidará a los niños que vayan a vivir al nuevo barrio que se alzará allí, con un sentido moderno y abarcador de la enorme responsabilidad que significa hacerse cargo de los chicos de la primerísima infancia, a cargo de profesionales especializados. Hemos suscripto un convenio importante por una suma altísima dentro del marco del programa Municipios de Pie del Ministerio del Interior –gracias a la gestión incansable de nuestro diputado Conocchiari- que emplearemos por un lado en renovar un poco el parque automotor municipal y su maquinaria, con la compra de un camión, un tractor y una camioneta 0km, pero también equiparemos un servicio importante para la salud de la población como lo es la atención oftalmológica en nuestro servicio de salud.

No descuidamos como ven ninguna área, en cuanto a educación hemos incorporado nuevas carreras que funcionarán en el Centro Universitario a través del Programa Puentes de la Provincia. Atendemos la educación y el medio ambiente, pero también la producción, dos claves para el futuro cercano de nuestros residentes. Sé que semejante enumeración se hace larga, pero entendemos necesario aprovechar estas oportunidades para comunicar a la gente lo que estamos haciendo, que no paramos, que buscamos fondos, que cerramos convenios, licitamos, recibimos inquietudes, soñamos proyectos, ponemos obras en marcha, nos preocupamos por la seguridad, la salud, la educación, la obra pública…Siempre tratando de trabajar para los vecinos, desde el lugar en que nos pusieron, haciéndonos cargo de nuestra inmensa responsabilidad, escuchando todas las voces y accionando por todos”.