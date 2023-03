El intendente de San Martín, Fernando Moreira, inauguró la segunda etapa de remodelación integral del Club Peretz, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, y el subsecretario de Deportes de la Provincia, Leandro Lurati.

Los trabajos incluyeron la puesta en valor completa de la cancha de básquet y vóley, con sus vestuarios, tres nuevos salones para actividades deportivas y culturales, nuevos sanitarios, sala de profesores y áreas administrativas.

Durante la recorrida, el intendente destacó: “Es una alegría muy grande terminar la recuperación de este lugar icónico, que tiene tanta historia y había estado tantos años abandonado. Primero hicimos el Natatorio y ahora completamos la obra en los pisos superiores, para que las vecinas y los vecinos tengan un nuevo espacio deportivo.”

Y agregó: “Era un desafío muy grande de nuestra gestión poder poner en valor este edificio, con mucha calidad y comodidad, para poder brindarle a la comunidad actividades gratuitas, como lo venimos haciendo en todos los barrios de la ciudad”.

Por su parte, Katopodis expresó: “Tenemos la misma emoción que cuando abrimos el Natatorio. Pudimos completar esta obra para que nuestros pibes y pibas se encuentren en el deporte y la actividad social, cumpliendo el sueño de la comunidad de Villa Lynch”.

En la misma línea, Inés Arrondo manifestó: “Es una alegría inmensa estar compartiendo este momento y ver tantas caras de emoción por los recuerdos. Felicitaciones al gobierno municipal por apostar al deporte como política de Estado que mejora la calidad de vida”.

Además de la cancha, se realizó la puesta en valor de la fachada exterior y los balcones, y se colocaron nuevos pisos, completando la recuperación integral de esta histórica institución a través del Plan Estratégico de Obras municipal, con apoyo del Ministerio de Obras Públicas.

De la inauguración también participaron Julio Lamas, ex entrenador de la Selección Argentina; Eduardo Cadillac, ex basquetbolista del Deportivo San Andrés y la Selección; Damián Manusovich, ex futbolista y socio del club; Alejandro Pérez, reconocido periodista deportivo de la Liga Nacional; Débora Kantor, nieta de Wolf Raizman, fundador del club; y la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva de San Martín, Nancy Cappelloni.

El Club Isaac León Peretz fue fundado en 1940 por un grupo de inmigrantes judíos, residentes e industriales textiles, que lo abrieron a toda la comunidad, alcanzando con los años una matrícula de 3 mil socias y socios activos.

“La alegría es doble, porque a partir de una construcción colectiva logramos replicar ese espíritu comunitario y los valores que congregaban a las vecinas y los vecinos de Villa Lynch alrededor de esta institución”, cerró Moreira