A dos meses del 2023, año electoral, Juntos comenzó a calentar la interna rumbo a los comicios. En ese marco, el intendente de Trenque Lauquen y presidente del Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical, Miguel Fernández, comentó "Hay más tensión dentro del PRO que dentro del radicalismo”.

En ese sentido, dijo “Preferiría que no existiera, pero tampoco me preocupa demasiado esta pirotecnia verbal en este momento”. No obstante, recomendó "no pelearse demasiado” porque aún “falta mucho"