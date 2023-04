Dicho Plan demandará una inversión de 16.800.000 pesos, financiados en forma conjunta por la Provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Desarrollo Agrario -hará un aporte de 10 millones de pesos- y la municipalidad de Trenque Lauquen -completará el monto con recursos propios-.

El objetivo es elaborar un plan que sirva como hoja de ruta para la toma de decisiones, mediante la identificación y georreferenciación de la red vial, visualizando las problemáticas mediante estudios de suelos e hídricos.

Durante la reunión, el Ingeniero Fariña explicó que el programa será llevado a cabo por el equipo del Departamento de Ingeniería Civil del área de Hidráulica y Vías de Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, y dijo que el Plan Director tiene seis (6) ejes centrales: En primera instancia se plantea elaborar un documento único de manejo colectivo donde quienes intervengan puedan referenciarse rápidamente y conocer las ubicaciones. Este trabajo está en marcha.

Segundo: El trabajo incluye realizar un estudio hidráulico para planificar qué hacer con los excedentes hídricos. En tercer lugar, el pan también contempla un estudio de suelos para plantear alternativas de estabilización o mejora del suelo para decidir estrategias de inversión y planificación.

. Habrá una etapa denominada “Metro a Metro” que implica recorrer con el equipo -que está conformado por ocho profesionales de la Ingeniería y estudiantes- los caminos rurales para visualizar la problemática y tomar contacto con los vecinos/as que tienen la realidad cotidiana.

Cuarto ítem: Otra etapa del programa está vinculada con el tema Gestión y aquí se abordarán aspectos relacionados con el presupuesto, personal, valores de tasas, con el objetivo de proponer estructuras de manejo en base a la experiencia. Y, el punto final, será la redacción y presentación del Plan Rector.

El objetivo final es que el Municipio pueda contar con un sistema de geo- referenciación digital de modo tal que toda la información de lo que suceda en términos de mantenimiento u obra en la vialidad rural pueda quedar registrado en ese sistema GIS.

La propuesta incluye la instalación de los sistemas de geo referenciación en los equipos que indique el Municipio y la capacitación del personal.

El trabajo comenzó el 1º de abril con las tareas preliminares y la expectativa es terminar para el 30 de septiembre.

Después de las palabras introductorias del Jefe comunal, se compartió un mensaje grabado del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, quien destacó esta posibilidad “de estar acompañando y financiando este plan integral de caminos rurales para Trenque Lauquen” y adelantó que la Provincia ha lanzado una tercera etapa de mejora de los caminos rurales, incorporando financiamiento, obras y otros componentes como la capacitación al personal de los municipios que tienen que ver con los caminos rurales.

“Este plan es muy significativo y muy importante para nosotros, estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí con mis funcionarios”, dijo el Intendente Fernández, quien remarcó que “desde que asumimos venimos trabajando en el tema caminos rurales, entendiendo que es una problemática trascendente para nuestro distrito, un distrito productivo donde la mayoría de su riqueza transita por los caminos de tierra: la leche, los granos, las vacas, los Feedlots, caminos que son municipales en alguna parte y provinciales en otra”.

En este marco señaló que “había muy poca información y muchos planos distintos” para destacar el trabajo desarrollado por Alberto Rodríguez Mera al frente del área -en su etapa como director de Caminos Rurales- y que consistió básicamente “en mapear todo el distrito”.

También dijo que a partir de ese trabajo se detectaron otras necesidades como tipologías de caminos, hitos y geo-referenciaciones con el fin de avanzar en un plan director para “no estar siempre corriendo detrás de la urgencia”, sostuvo Fernández.

“Con la pandemia de Covid-19 tuvimos la oportunidad de recorrer los caminos, tratando de geo referenciar, pero algo muy de entrecasa y en ese momento Francisco Recoulat me acercó o un paper (documento) donde se publicaba la experiencia de Olavarría con un plan director y que tenía dos condimentos: un trabajo muy serio y que había suido continuado por otro intendente; una política de Estado”, manifestó.

Tras recordar que con un grupo de técnicos y funcionarios, visitó el distrito de Olavarría para conocer la experiencia que llevaron adelante, Fernández señaló que “en aquel momento me quedó claro que no podemos resolver el tema de los caminos rurales si no abordamos el tema hidráulico”.

“Con esa idea en la cabeza empezamos a pensar en un plan director copiando el modelo de trabajo de Olavarría, y se nos ocurrió invitar al Ministerio de Asuntos Agrarios, y al ministro Javier Rodríguez, a que se involucre en este proceso y trabajar de manera conjunta entre la Provincia, el Municipio y la UNICEN”, señaló.

“La Provincia se involucró desde el primer día, y logramos el objetivo de trabajar en el tema”, señaló Fernández, quien explicó que se eligió trabajar con la UNICEN, para que “nos ayude a hacer un plan director que va a servir para este gobierno, pero fundamentalmente para los gobiernos que vienen atrás”.

Fernández remarcó la importancia de que Trenque Lauquen tenga planes directores y puso como ejemplo el Plan Director para el Hospital Municipal de Trenque Lauquen que ya se encuentra en marcha.

Por su parte el Ingeniero Civil Orfel Fariña, de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, destacó que “la unión entre la academia, la sociedad y el Estado para mejorar la calidad de vida de la gente, le dan sentido al trabajo que la academia viene haciendo”.

“Este Plan Rector tiene como objetivo convertirse en una herramienta que le de soporte a las decisiones que el Estado municipal tome respecto de la vialidad rural”, manifestó Fariña para agregar que también permitirá anticipar y planificar el futuro, y además valoró “el entusiasmo colectivo” que suelen aportar este tipo de trabajos.

Luego, el Intendente Fernández estimó que “serían unos 1.996 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 422 son caminos provinciales” remarcando la necesidad de apoyo económico por parte de la Provincia para poder reparar y mantener estos caminos. También planteó la importancia de mejorar la transitabilidad en el sector rural