El intendente de Suipacha, Alejandro Federico, encabezó la inauguración de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Sobre el inicio de su discurso, Federico insistió con la necesidad de “establecer una visión más prolongada en el tiempo, creyendo y trabajando para un Suipacha 2030, que nos lleve a habitar una ciudad más avanzada”.

En relación a la obra pública, el alcalde señaló -entre otras cuestiones- que se generaron “más de 50 cuadras pavimentadas entre asfalto de hormigón y asfalto negro, repavimentación con bacheo en calles urbanas, ampliación de la red cloacal, gas natural, y agua potable en barrios periféricos, construcción de veredas y dársenas de estacionamiento, mejoras en más de 60 cuadras de calles suburbanas en 2022”.

Además, anticipó la finalización de obras en el nuevo sector de PyMES, contó que siguen las gestiones para obtener un plan de vivienda con terrenos municipales, pero sin respuesta positiva del gobierno. También prometió seguir gestionando las escrituras para viviendas sociales, y deslizó una crítica a quienes hacen uso político de esta necesidad: “Esta es una responsabilidad del gobierno provincial con el aporte municipal, no de aquellos que buscan intervenir para sacar un redito político”.

En cuanto a la seguridad, valoró el aporte de la Guardia Urbana, y puso énfasis en la inversión municipal destinada a apoyar el trabajo de las fuerzas locales de seguridad. “Para 2023 el importe destinado para seguir invirtiendo en seguridad de parte de la Provincia, asciende a la cifra de más de 16 millones de pesos”, detalló.

Por otra parte, anunció que está detrás de la instalación de una Ayudantía Fiscal para Suipacha: “La Justicia es parte fundamental del éxito de una gestión que busca bridar seguridad. No hace falta que hable sobre la realidad que significa tener leyes que son blandas con los delincuentes; Lo que sí tenemos que hacer es colaborar para que la justicia sea más activa, y al respecto tomamos la iniciativa de solicitar una ayudantía fiscal. Esto, ya habiéndoselo planteado al Procurador Julio Conte Grand, es una de nuestras propuestas pensando en ese Suipacha 2030 del que les vengo contando a lo largo de este discurso. Suipacha debe mirar hacia adelante, no debe retroceder aceptando políticas ideológicas, o que se traten de implantar para evitar resoluciones judiciales. La justicia es una, y como tal, hay que respetarla”.

Además, el mandatario comunal resaltó que “durante el último año, entre los acuerdos con la provincia de Bs. As. y el aporte con el uso del fondo educativo, pudimos realizar una inversión en educación que supera los 106 millones de pesos”, contó Federico. En esa línea anticipó el pronto inicio de obras de puesta en valor de la escuela primaria 1, con una inversión de 48 millones de pesos, que ya se encuentra en proceso de licitación para su ejecución en el corriente año.

Entre lo que se viene, también destaca la construcción de un Playón Deportivo para la secundaria 2, la construcción de baños y dependencias para el Playón Deportivo de Gral. Rivas, la construcción de una dársena de estacionamiento en la Escuela de Educación Especial 501, y tareas de ampliación del patio en la Escuela secundaria 1.

También se está trabajando, junto a la Dirección Gral. De Cultura y Educación en una importante ampliación de la Escuela Técnica 1.“Cabe destacar, además, que mediante una decisión de esta gestión de gobierno, consensuada con los integrantes del Sector Industrial, pusimos a disposición un lote de terreno para la construcción del nuevo edificio de la mencionada escuela. Esto se encuentra en proceso de análisis por parte de la Dirección”, contó el intendente.

Sobre la salud, Federico acudió a los datos para retrucar algunos argumentos de la oposición cuando se votaba el presupuesto para este año: “Como se dice habitualmente que el dato mata al relato, voy a expresar lo siguiente: La cifra de lo presupuestado en salud, de parte de la gestión anterior desde el año 2009 al año 2015, sufrió un aumento del 326%, alcanzando a 54 millones de pesos. Lo ejecutado, en ese mismo periodo fue de 68 millones, o sea un 27% más. En nuestro caso los números presupuestados y ejecutados son mayores, ya que entre el año 2016 y 2022, de esta actual gestión, el aumento fue de 1523%, alcanzando la cifra 863 millones, cuando la ejecutada fue de 1.144 millones, o sea un 33% más contra el 27% de la gestión anterior”, afirmó, antes de arremeter de manera más directa: “Cabe recordar que parte de la desaprobación del presupuesto 2023 por parte de algunas manos opositoras de este honorable cuerpo, se concretó aduciendo que el aumento en salud no se correspondía con el marco inflacionario. A través de estos datos queda en claro que eso no es así, ya que ese 1523% de aumento durante nuestra gestión hay que compararlo contra el 1493% de aumento inflacionario que expresé antes, o sea 30 puntos porcentuales más. Este reclamo de parte de la oposición no se vio contemplado durante el final de la gestión anterior, ya que ese aumento en salud fue del 326%, contra el 401% de inflación, o sea 75 puntos porcentuales menos”.

Pasando a los anuncios, destacó la inminente finalización del CAPS Renacimiento, “gracias a la aprobación y construcción por parte del Gobierno de la Provincia, a partir de un proyecto presentado por nuestra gestión”. En ese sentido, remarcó que “haremos respetar el convenio firmado al efecto, sobre el trabajo en conjunto entre el Municipio y el Ministerio de Salud para brindar servicio sanitario. No permitiremos que este Centro se utilice para otras actividades relacionadas con la gestión provincial, y muchos menos que se lo utilice para hacer política”

Sobre el cierre, Federico tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, aunque también hizo mención a su voluntad de ir por un último mandato: “Desde el año 2016 estamos al frente de esta gestión de gobierno. Este es el último de la segunda gestión y, en este marco no estaría diciendo nada que no corresponda si afirmo que pretendemos seguir conduciendo los destinos de Suipacha. Les quiero agradecer a los que están a mi lado en la actualidad y a los que estuvieron durante el principio. Algunos dejaron el cargo, pero todos dejaron lo suyo sin aprovecharse nunca del cargo. Todos pertenecemos a espacios políticos, pero todos se dedicaron a aquello para lo que habían sido convocado. Y en el concejo deliberante, sé que cada uno de los que pasó por las bancas de nuestro espacio lo hizo de la misma manera, sin pensar en otra cosa. Se debían sólo a la disposición que había tenido cada uno de ellos de parte del electorado de Suipacha, elección tras elección. Y eso lo quiero destacar este año, que es muy particular. Es un año especial, y me ha tocado hablar de algunas de las cosas que hemos hecho durante estos casi dos periodos. Quiero Resaltar muy especialmente la tarea en General Rivas. Haber recuperado una delegación que no existía, estar al lado del vecino de Rivas constantemente. Haber pasado por distintas vicisitudes de todo tipo y haber estado ahí, al lado de Rivas para solucionarlas. Se han generado nuevas estructuras con personal que ha crecido, y eso demuestra el interés que pusieron siempre para estar al frente de una gestión municipal, con ningún otro interés que no sea el de trabajar solamente por esta querida comunidad”.