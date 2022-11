El intendente del partido bonaerense de Pilar, Federico Achaval, aseguró hoy en el cierre del plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) provicial, del que participa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que "el pueblo no olvida" y que "para los trabajadores el futuro es con vos".

"Nosotros queremos, nosotros bancamos a Cristina", expresó Achaval en medio de los aplausos del microestadio municipal de Pilar, que estaba colmado por trabajadores del sector metalúrgico, delegados, congresales y referentes sindicales.

Del acto también participaban el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés Larroque, entre otros dirigentes del Frente de Todos.

Asimismo, el intendente anfitrión afirmó que "el pueblo no se olvida de los cuatro años de Néstor (Kirchner), ni de tus ocho años como Presidenta y cómo ampliaste derechos".

"Una vez más le pusiste el cuerpo para creer que otra argentina era posible", aseveró dirigiéndose a la exmandataria y presidenta del Senado.

En ese sentido, agregó: "Tuviste un gesto de grandeza en 2019 para volver al Gobierno, vos fuiste la primera que pensó en la Patria Grande".

En su mensaje, el intendente manifestó que quería transmitirle a la Vicepresidenta algo que escucha habitualmente en los barrios y "que seguramente los compañeros intendentes deben escuchar algo similar", agregó en referencia a una frase sobre las elecciones presidenciales de 2023.

"Cristina, no voy a hablar hoy de política, pero sí dejame decirte una cosa muy clara, cosas que escuchamos los que abrazamos la política territorial en nuestros barrios: 'Nosotros queremos a Cristina, nosotros bancamos a Cristina, sentimos por ella un amor enorme', y cuando uno pregunta por qué, tiene que ver con que el pueblo no se olvida de los cuatro años de gobierno de Néstor no se olvida de los ocho años en los que fuiste Presidenta y ampliaste los derechos de las causas de los que más necesitan", remarcó el jefe comunal.

Y completó su discurso con una alusión a la candidatura presidencial del FdT para el año próximo al señalar que "el futuro es con todos pero, fundamentalmente, para los trabajadores el futuro es con vos", tras lo cual recibió una ovación del público. (Télam)