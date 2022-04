Mirá la entrevista exclusiva con Facundo Diz.

Hace poco que ha tomado el cargo, casi saliendo de la pandemia, lo que ha resultado con cierto alivio, pero con muchas responsabilidades. ¿Cómo se está instalando en el Gobierno municipal?

Con alegría ya de poder transitar la finalización de la pandemia que generó muchísimo desgaste a la gestión, a la sociedad, con la pérdida de muchas personas, con inconvenientes diarios, pero contento de que estamos con números muy bajos.

Tuvimos que resolver algunos temas sanitarios. Iniciamos un hospital respiratorio que hizo que contenga a toda la población de Navarro y también hemos recibido a ciudadanos de otros lugares, pero fue un año muy difícil, un año y medio de pandemia que nos tenía al borde del precipicio porque cualquier cuestión estaba vinculada con la salud y era primordial cuidar a los ciudadanos.

Recordemos que asume tras la salida de Santiago Magiotti a Nación. ¿Cómo observa este tramo que queda hasta fines del 2023? ¿Con deseos de concretar qué cosas para su ciudad?

Primero, como hace a nivel nacional y provincial nuestro Gobierno, poder gestionar una mayor producción para nuestro pueblo, tratar de acaparar la mayor cantidad de turismo, que nuestros jóvenes se puedan desarrollar académicamente.

Estamos gestionando convenios con varias universidades, porque la distancia acota la posibilidad de muchos estudiantes de poder llegar a la universidad, generar puestos de trabajo y hacer un Municipio mucho más ordenado, vistoso y que siga siendo uno de los principales receptores turísticos de la zona.

¿En qué está el tren? Otro tema que está en carpeta.

Los transportes siempre fueron una dificultad para nuestro pueblo. No teníamos terminal, así que al poco tiempo de estar en la gestión pudimos inaugurar la terminal de tren, poder constituir convenios con algunas empresas de transporte y volver a tener transporte para Capital, para La Plata y para el interior del país.

"Queremos que el tren pueda nuevamente tener conexión con nuestras localidades del interior, que muchas veces se ven abnegadas por el tema climático"

Seguimos gestionando porque se generan dificultades con otras ciudades a las que no tenemos llegada. La llegada del tren sería otro medio alternativo de transporte, laboral, educativo y turístico. Estamos muy cerca de que el tren esté en Navarro, seguramente este año, pero tenemos que refaccionar la estación que se llamó a una nueva licitación y queremos que ese tren pueda nuevamente tener conexión con nuestras localidades del interior, que muchas veces se ven abnegadas por el tema climático, como es La Mariana, Moll y Almeyra,

Habíamos tenido el compromiso del ministro (Mario) Meoni y ahora tenemos el compromiso de Martín Marinucci que va a acompañar para poder descentralizar la producción y para nuevamente poder potenciar los pueblos del interior, que tengan medios de transporte, y eso va a ser de gran utilidad para nuestro pueblo.

Me imagino que también de recorrida por los pasillos de Provincia y de Nación en búsqueda de gestionar. Para presentarse ante aquellos que todavía no lo han podido conocer, les decimos que en Navarro se van a encontrar con un intendente ¿con qué cualidades?

Primero, quiero cuidar siempre a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía. Estoy al servicio del pueblo, así que en todo lo que sea gestión me van a encontrar muchas veces asistiendo a los Ministerios a golpear las puertas para que cada problema nuestro podamos solucionarlo.

También contarles que he tenido una recepción muy buena, porque al no tener experiencia como intendente muchas veces se dificulta. Sin embargo, tanto en la Provincia, en el Ministerio de Salud, Seguridad, Infraestructura, el mismo Gobernador, el jefe de Gabinete, me han recepcionado de muy buena manera, me han acompañado en las gestiones, me han asesorado y, gracias a eso, hemos tenido muchas obras, muchos requerimientos han sido cumplidos.

Lo mismo en Nación. El Presidente, el jefe de Gabinete, en muchos de los Ministerios hemos tenido recepción, y no solamente la atención sino también la ayuda y muchas de esas obras hoy se están plasmando, se han plasmado durante el año pasado y este año también.

Tenemos gran cantidad de obras que es no es nada más que tratar de generarle calidad de vida a nuestros ciudadanos, obras que durante muchos años han sigo gestionadas, pero no se han podido llevar a cabo.

"Estamos en una posibilidad única porque tenemos un Gobierno nacional y provincial acompañando a un distrito que es muy chico y que se fija en solucionarle los problemas"

Estamos en una posibilidad única porque tenemos un Gobierno nacional y provincial que está acompañando a un distrito que es muy chico y que no se fija en su capacidad electoral sino en solucionarle los problemas.

Así que contentos de la recepción, también del presidente de la Cámara de Senadores, Sergio Massa, que nos recibió dándonos una mano. Entonces, se hacen mucho más fácil estas gestiones porque rápidamente tenemos una resolución.

A veces el “no” no significa que no se pueda sino que se pospone y que en cada uno de los lugares he tenido una respuesta positiva, se está gestionando y se siguen priorizando obras que para Navarro son de una envergadura gigante, que duplican el presupuesto anual de nuestro Municipio y que sin esa ayuda no lo podríamos llevar a cabo.

¿Cómo ve a la política en general en estos tiempos de grietas, de rupturas internas?

Seguimos con un pensamiento muy abstracto y egocéntrico, donde las peleas internas o las peleas de ideas hacen que las soluciones no lleguen a la gente.

Creí que con la pandemia y que después de una crisis, nos iba a mejorar como ciudadanos y eso iba a repercutir en la política, pero no fue así. Seguimos pensando en problemáticas, pero no en atacar el problema.

La sociedad está demandando que podamos trabajar en conjunto, que tengamos diálogos los distintos partidos políticos, los distintos ministros, el presidente, los intendentes, que podamos llegar a un acuerdo porque necesitamos sacar el país adelante.

Hemos recibido el país con una crisis económica, luego una pandemia aceleró muchísimo esta crisis, hoy hay una guerra que también trae problemas geopolíticos, pero internamente necesitamos poner el paño frío en muchas situaciones y darle la frente a la gente, no la espalda, y tratar de solucionar el tema de fondo que es llevar al pan de cada día a los hogares de nuestros vecinos, generar trabajo, generar producción, pagar una deuda.

Después del cacerolazo, del que se vayan todos y no se fue nadie, después de la pandemia, parece que las cosas no alcanzan para producir ese cambio deseado por muchos. ¿Es para bajar los brazos o es para seguir insistiendo?

Hay que seguir, hay que involucrarse, hay que luchar, porque tenemos un país rico, tenemos personas muy inteligentes, personas ricas, pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que unir y trabajar para poder desarrollarnos y salir adelante.

"Hay que seguir, hay que involucrarse, hay que luchar. Necesitamos marcar un horizonte y trabajar para que se llegue"

No va a ser de un día para el otro, va a llevar quizás una década de desarrollo, pero sí con un horizonte, con políticas de Estado que perduren en el tiempo y que no haya zarandeo de egocentrismos particulares o de partidos políticos. En ese zarandeo está la gente, está la comunidad y son los números que hoy estamos manejando: 6 de cada 10 chicos están en la pobreza, hay una tasa de desempleo muy alta, Argentina produce pero sin embargo estamos teniendo un déficit fiscal.

Entonces, tenemos que tomar medidas, políticas de Estado a largo tiempo y que sean vinculantes para cualquier gobierno porque necesitamos marcar un horizonte y trabajar para que se llegue porque es para el beneficio de toda la sociedad.

Quien conoce su historia sabe que viene del deporte. Me imagino que teniendo la herramienta del Municipio va a querer generar nuevas políticas para su ciudad. ¿Por dónde pasan esas ideas que lleva por dentro?

Me he caracterizado, porque vengo del deporte, en el trabajo en equipo. Familiarmente también, porque si no trabajábamos en equipo por ahí no comíamos. Esa es la realidad que me marcó de por vida y este trabajo en equipo también lo quiero vincular a la política.

Debemos trabajar en equipo internamente en un Municipio chico y a la vez expansivo, pero a la vez con la oposición, con ideas nuevas, sin generar egocentrismos ni realidades solamente unipersonales.

Más allá de que la del intendente es una tarea unipersonal, si no trabaja en equipo es muy difícil llevar adelante cualquier idea. Yo quiero para Navarro un desarrollo industrial, laboral, educativo, turístico, que son las condiciones básicas para que una ciudad pueda progresar.

Cuando hablamos de trabajo es llevar dignidad a cada uno de los hogares, que pueda ser independiente cada uno de los ciudadanos, y ahí si va a poder elegir cualquier tipo de gobierno, de política, porque va a tener su realidad contemplada y satisfecha.

Pero mientras estemos discutiendo ideas y no se den soluciones, se va a generar este descontento en la sociedad con la política, que la política no son más que ciudadanos que ocupan un cargo. Si cada uno de nosotros que ocupamos un cargo tenemos bien en claro lo que queremos hacer para la ciudad, para la provincia o para la nación va a ser mucho más fácil