20230405 Facundo Diz

–El gobernador Axel Kicillof visitó la ciudad y junto a Santiago Maggiotti sortearon viviendas para familias de Navarro. ¿Cuántas familias fueron beneficiadas en esta oportunidad?

Implementamos en Navarro un Registro Único de Vivienda, algo innovador y también justo y necesario, que era una anotación particular con una declaración jurada que luego era ratificada. Implementamos el sorteo con un escribano, con autoridades, con concejales de distintos bloques, porque la necesidad es muy grande, es algo que se está atacando y realmente hay una decisión política de construir casas pero ha habido tanta desidia durante años, han abandonado las casas que se habían empezado a construir en 2015, 2015. Hicimos el sorteo de ochenta viviendas. Una felicidad enorme de las familias que participaron del sorteo en vivo. Y además, el condimento de que esto ha hecho cambiar un poco el paradigma de la adjudicación de las casas: las demás familias que asistieron, que son alrededor de 2600 familias en el pueblo que no tienen un hogar, también acompañaron con aplausos, con alegría, porque saben que todos están en similares situaciones, algunas más críticas, otras menos críticas, pero todos con la necesidad y con requisitos básicos, que son vivir en nuestra ciudad, tener un arraigo mínimo de 16 años, sugerimos también algún porcentaje de género, de discapacidad, que lo vamos a ir manejando porque quedan ochenta viviendas más para sortearse. Fue un gran ejemplo de transparentar muchísimas cosas, un derecho que había sido vulnerado, porque en los cuatro anteriores nosotros en nuestro pueblo pudimos terminar sólo 39 casas y con mucha inversión municipal. En cambio, acá, con la inversión de la Provincia, con la inversión de Nación y la decisión y la creación de los ministerios, vamos a entregar en pospandemia y crisis y sequía y un montón de pretextos 230 casas, y ya vamos a empezar a construir 33 casas más con el plan Casa Activa y 184 más de Casa Propia, y sumarle también el Procrear, con alrededor de noventa personas que construyen sus casas mediante otra herramienta que también brinda el Estado. Una justicia total, porque es fundamental para cualquier familia contar con un techo, que sus hijos puedan bañarse con agua caliente. Cosas tan simples que para mucha clase social y política da por entendido que si nacés en un lugar te corresponde y si nacés en otro lugar no, y depende de la condición económica, pero para nuestro gobierno es básico generar esa igualdad, esa equidad, para que realmente podamos ser una ciudadanía libre.

–Kicillof, durante su discurso en el sorteo, habló de “revolución de las viviendas” en Navarro. ¿Coincide con el gobernador en estos términos?

Nosotros veníamos de gestiones del radicalismo y del macrismo en los últimos años y veíamos vulnerado no solamente el tema de la vivienda, que ni siquiera se votaban proyectos y en realidad detuvieron lo que era un plan nacional, que ahora lo volvimos a reconstruir y volvimos a retomar los trabajos, por ejemplo, en Navarro había 104 casas que habían sido abandonadas, pero había mucha vulnerabilidad.

Nosotros vivimos a 120 kilómetros de Capital. No teníamos terminal de colectivos, no teníamos transporte, no teníamos tren. Entregaron el gobierno casi con un 30% nomás de cloacas. Bueno, la Provincia, el gobernador, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, la vicegobernadora y todos los ministros recorren nuestro pueblo como lo hacen con cualquier ciudad que tiene magnitud. Lo multiplican por diez a Navarro. Donde hay una necesidad, ellos han estado, por eso conocen el territorio. Y en el tema de las casas, con los colegios también, el tema del hospital municipal, el tema del asfalto, el cambio de iluminación, los patrulleros, recibimos doce patrulleros en dos años y nosotros anteriormente en ocho años habíamos recibido solamente tres, así que hubo una inversión y un acompañamiento total. Eso está muy bueno, articular entre los tres poderes ejecutivos de Nación, Provincia y municipio, porque para nosotros es insostenible, inalcanzable, la construcción de una vivienda por año. Así que el acompañamiento y la visibilización de esta necesidad, como lo han hecho en este gobierno no ocurrió nunca. Y lo digo sin ser obsecuente, sino con la realidad. Porque debe ser la quinta visita del gobernador, nos visitaron todos los ministros de todas las áreas durante el año, y en los peores momentos, como es ahora la catástrofe, la emergencia agropecuaria, contamos con el apoyo de Javier Rodríguez, en el tema de industria y cultural con Florencia Saintout y con Augusto Costa, con Kreplak, Gollán en su momento en Salud, bueno, con todos los ministros. Tenemos al ministro Ávila, que es de nuestro pueblo y también nos está ayudando, porque también conoce la realidad, pero no conoce la realidad de Navarro, conoce la realidad también del país y de la provincia y están haciendo lo mismo que hizo Ferraresi en su momento, porque hay una decisión y están visibilizando porque caminan el territorio y dan la cara. Y a veces pasa lo que pasó y de paso quiero solidarizarme y repudiar totalmente lo que le ocurrió a uno de los ministros de la provincia de Buenos Aires. Como él lo explicó, hay muchos dirigentes o hubo muchos dirigentes que desde un escritorio digitan o señalan cualquier situación. Nosotros enfrentamos la realidad. A veces es muy triste y decepcionante la realidad, pero tenemos que trabajarla y estar con el vecino y tener esa empatía que por muchos años estuvo olvidada.

–Además, durante la jornada se presentó el sello de producción local de Navarro, una iniciativa más que importante para los productores locales.

Sí, había un programa en Navarro que tenía 37 emprendedores, luego vino la pandemia, justo hubo una transición donde asumí, y en ese momento se reseteó todo lo que era ese programa, no sé si para generar algún inconveniente personal, pero sí generaba inconvenientes para esos 37 emprendedores. Redoblamos el esfuerzo. Hoy son 215 emprendedores. Generamos un encuentro mensual, una feria que es cultural, a veces musical, a veces turística, porque tenemos la laguna y la realizamos ahí. Y ha generado esto: que tengamos una marca propia, que identifiquemos a nuestro pueblo como también lo va a hacer la Provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses tenemos “La Fuerza del País”, que ya es reconocida con el tema de coparticipación y es desventajosa, pero nosotros vamos a ayudar desde Navarro, la cuna del federalismo, donde asesinaron a Dorrego. El gobernador visitó el museo. Queremos reivindicar esa tarea, que es difícil porque hay muchos intereses en juego, pero mientras nos den la oportunidad siempre va a estar presente el derecho que se merece cualquier necesidad.