Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230829 Esteban Reino

–Intendente, arrasó en las PASO el domingo 13 y va firme para ejercer un tercer mandato en la ciudad. ¿Por qué cree que la gente volvió a elegirlo en las urnas?

Estamos muy contentos de que la gente nos haya respaldado de la manera que lo hizo. Si sumamos con la interna que tuvimos, estamos alrededor de un 60% de los votos. Pero creo que la gente nos elige, primero, porque tenemos una relación de cercanía con los vecinos, que es indudable: afrontamos los problemas, cuando hay un inconveniente damos la cara, cuando hay que decir que no sabemos decir que no; y segundo, por las cosas que hemos hecho. Creo que la clave de esto es esa: es la cantidad de obras que hemos hecho y la cantidad de situaciones que han surgido y les hemos resuelto el problema.

–Pensando en los desafíos de acá a las elecciones generales ¿cuáles son aquellos puntos básicos o fundamentales para trabajar, intendente?

Bueno, nosotros tenemos que seguir con la obra más emblemática que tenemos. Estamos haciendo el hospital, la parte vieja, absolutamente nueva; estamos por inaugurar un centro diagnóstico de característica regional. Y después, también, empezar con la obra del autódromo Juan Manuel Fangio. Ya estamos recibiendo los hierros y ya hemos hecho las compras. Y después seguir con instalación de juegos, con asfalto que estamos haciendo en distintos sectores de la ciudad, cordón cuneta, terminar una obra muy importante de cloacas. Seguir en la gestión. La orden que nosotros siempre dimos es seguir en la gestión y los últimos días dedicarnos a la campaña, como debe ser, una semana, diez días; no más de eso.

MIRÁ TAMBIÉN Nanni inauguró la obra de la Escuela Media Nº1 de Los Cardales

–El mejor reflejo de la campaña es la gestión que a diario realizan en Balcarce, ¿no?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Yo creo que el éxito electoral se debe a eso. Nosotros tratamos de no entrar en un debate que sea estéril, que no construya algo para los vecinos, que no sea constructivo, así que seguimos siempre trabajando en cosas que sirvan para el vecino, que para eso nos han elegido.

–¿Cómo analiza a nivel nacional la fuerte repercusión que tuvo Javier Milei en las urnas?

Bueno, creo que nos sorprendió a todos, pero también es cierto que es un escenario de absoluta paridad. Juntos por el Cambio (JxC) terminó a 1,5 puntos, que es nada en la elección nacional. Y Unión por la Patria (UxP) también terminó cerca. Así que me parece que es un escenario de tres tercios, y ahora creo que JxC, ya sin las peleas internas, que evidentemente no estaba el horno para bollos, como se dice, la sociedad no quería eso, va a subir bastante y ya va a haber una candidatura más consolidada.

–¿Debilitaron estas tensiones internas, a la hora de sumar votos, la estructura de JxC?

Yo creo que sí. Creo que sí, que eso fue lo que ocurrió. Porque hay veces que la gente, en determinado momento social, pide que haya PASO, y en este momento entendía que no. Creo que es un error también, porque es normal que se dirima en las PASO si dos personas quieren ser. Pero bueno, viendo que no se pudieron poner de acuerdo, lo mejor es ir a unas PASO. La sociedad está tan crispada que no logró entender eso.