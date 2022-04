El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió los avances de la obra de nuevos asfaltos en el barrio Villa Dorrego, en la ciudad de González Catán. La pavimentación forma parte del plan de infraestructura más grande en la historia del distrito, que incluye 5 mil nuevas cuadras de asfalto en las diecisiete ciudades del municipio. Allí, el jefe comunal expresó: “Seguimos avanzando con obras que traen progreso y le cambian la vida a las vecinas y vecinos”.

“La Matanza se sigue transformando gracias a la revolución en obra pública que estamos haciendo”, remarcó Fernando Espinoza y subrayó: “Invertir en obra pública es invertir en el futuro porque generamos empleo y llevamos progreso y desarrollo a todos los barrios”.

“Con las 56 nuevas cuadras de asfalto que llevamos pavimentadas desde el 2021, en este barrio Villa Dorrego, no solo progresa en infraestructura sino que también se crean nuevos puestos de trabajo”, sostuvo el jefe comunal y precisó: “Se crearon 150 puestos de trabajos en forma directa y 300 en forma indirecta”.

“El gobierno anterior generaba desocupación, cerraba industrias y se olvidó de La Matanza. Ni el ex presidente, ni la ex gobernadora hicieron una sola cuadra de asfalto en el municipio; incluso pararon todas las obras”, subrayó Espinoza y remarcó: “Hoy tenemos a nuestro presidente Alberto, a nuestra vicepresidenta Cristina, a nuestro gobernador Axel y a nuestra vicegobernadora Verónica que no se olvidan del pueblo de La Matanza y por eso estamos llevando adelante este megaplan de obra pública”.

Entre las obras que se están realizando en González Catán, se destaca la reconversión de luces led, la colocación de alarmas vecinales y el acondicionamiento de las escuelas y jardines municipales y públicos. Además, esa localidad cuenta con el nuevo Centro Universitario de la Innovación (CUDI), en el que ya estudian 10 mil jóvenes y es la primera Universidad pública y gratuita, en Argentina, especializada en carreras del futuro.

“Lo que nos hace fuertes a las clases trabajadoras, es la unidad”, sostuvo el Intendente y resaltó: “A través de la educación pública y gratuita cada chica y cada chico puede ir a la Universidad y cambiar su vida, la de su familia y la de su barrio para siempre”.

Por último, el jefe comunal anunció: “En un mes empezamos a realizar la obra de la estación de González Catán: vamos a hacer un túnel bajo nivel para agilizar el tránsito y no tener que perder tiempo esperando para cruzar, además de brindarles más seguridad”. Y agregó: “También se realizará un embellecimiento alrededor de la estación con un gran parque recreativo con mucho espacio verde, y se le dará curso a la licitación de la megaobra de la planta depuradora a través de una inversión millonaria para avanzar con las cloacas en el sur del distrito”.

Para concluir, Fernando Espinoza enfatizó: “Vamos a seguir trabajando fuertemente para continuar transformándole la vida a la gente y para dejarle un mejor país a las nuevas generaciones”