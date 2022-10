Hace sólo unos meses, Grupo La Provincia te informaba sobre las importantes falencias en la gestión de Carlos Ramil al frente del municipio de Escobar, donde sólo uno de cada ocho vecinos tiene agua corriente. “Hay un montón de necesidades que siguen sin ser atendidas”, nos decía en aquella ocasión la presidenta del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante, Yésica Avejera.

Una encuesta reciente parece darle la razón a la legisladora, ya que Ramil aparece entre los intendentes con peor imagen.

Para Avejera, que dialogó nuevamente con nosotros, ese mal concepto que los vecinos tienen del jefe comunal se relaciona con “las obras que no llegan a donde se necesitan”.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221027 Yésica Avejera

–Según una reciente encuesta de CB Consultora, Carlos Ramil es uno de los intendentes del conurbano con peor imagen entre los vecinos. ¿A qué cree que se debe esta valoración?

Creo que esto puede verse reflejado en lo que yo veo todos los días cuando camino el distrito. Tiene que ver con esas obras que no llegan adonde realmente se necesitan, que son los barrios. Uno puede ver el centro de las distintas localidades de Escobar, que uno puede verlas más lindas o más pujantes, pero cuando uno va a los barrios se encuentra con zonas donde no hay agua corriente, no hay cloacas, no hay asfalto, hay inseguridad...

Yo lo vivo y lo muestro en los proyectos que presento en el Concejo Deliberante y sólo basta con caminar y con escuchar a los vecinos. Yo creo que debe venir por ese lado. Nosotros tenemos más de 300 proyectos presentados que, sólo por ser de la oposición, no avanzan en el Concejo.

–En este sentido, usted ha señalado que el oficialismo destrata y no busca consensos con la oposición. ¿Es difícil el diálogo con el oficialismo local?

Es difícil a la hora de trabajar en las comisiones y a la hora de poner nuestros proyectos en la mesa. Digo, es muy difícil conseguir un consenso cuando llegamos a una comisión y la única palabra que encuentran del otro lado es “comisión” o “Ejecutivo”, sin la búsqueda de poder mejorarlo. Porque muchas veces las comisiones están para eso, para trabajar los proyectos en conjunto, y si tienen cosas que se pueden mejorar, arreglar, cambiar, nosotros estamos abiertos para eso. Porque el proyecto se presenta con la única finalidad de que sea aprobado y que esa mejora llegue adonde tiene que llegar y mejore la calidad de vida de los vecinos. En eso no hay una cuestión política, o no debería haberla, ¿no?

Yésica Avejera.

–Señalaba a la inseguridad como uno de los puntos débiles de esta gestión de gobierno. ¿Ha crecido notablemente el delito en los últimos meses? ¿Nota eso cuando recorre los barrios de la ciudad?

Sí. Los vecinos así lo demuestran. También había una encuesta que nos mostraba significativamente mejor. Sabemos que se agregaron cámaras y demás, pero volvemos siempre a lo mismo: quizás todo va a los cascos urbanos y no a los lugares donde la gente más lo necesita.

Yo estuve en Presidente Perón, un barrio súper alejado donde ya casi termina el partido de Escobar, y la gente tiene miedo, ya cuando oscurece no quiere salir de su casa. Me reuní con una mamá de otro barrio de Garín y la habían robado a ella, la habían robado a su hija cuando volvía del colegio. Esas cosas suceden y hoy no sé si tiene que ver con el contexto socioeconómico que estamos viviendo. Creo que nada hace que una cosa tenga que suceder, ¿no? Pero lamentablemente vivimos ese tipo de hechos y también pasa que a veces la gente tampoco hace las denuncias, entonces eso en las encuestas no se ve.

–El municipio hace años que está comandado por el peronismo, primero con Ariel Sujarchuk, ahora con Carlos Ramil. ¿Por qué es necesario, según su consideración, un cambio de color político en la conducción municipal?

Creo que va todo en la línea de lo que acabo de mencionar. Alguien, primeramente, que sea de Escobar: que conozca este lugar, que quiera a este lugar, que lo camine, que lo recorra, que conozca desde su idiosincrasia hasta sus rincones, que conozca a sus vecinos, que valore cuánto hemos crecido, por supuesto. Y que siga caminando este lugar sintiéndolo propio y trabajando para los demás, ¿viste?, no pensando en uno mismo.

Hace mucho tiempo que queremos que Escobar esté comandado por alguien que sea de acá y que trabaje en pos de los vecinos.