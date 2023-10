Parece insólito pero es real. El candidato a intendente de La Libertad Avanza en Escobar, Eduardo Gianfrancesco, denunció judicialmente e inició una querella contra una vecina por el simple hecho de que la señora compartió un meme en sus redes sociales.

Pero además de real, es grave, porque la elección de Gianfrancesco sobre a quién denunciar no parece nada casual: el meme fue compartido por centenares de personas, pero la única querellada por el candidato de Javier Milei es Albina Flores, una conocida trabajadora social del barrio San Miguel de Ingeniero Maschwitz, que tiene a su cargo un merendero donde decenas de chicos y chicas concurren todos los días en busca de alimentos.

MIRÁ TAMBIÉN Por primera vez dos comunidades bonaerenses son reconocidas como multiétnicas

“Hace 40 años que vivo en el barrio, todo el mundo me conoce, sabe quién soy, por eso no entiendo por qué este señor me inició una querella por injurias por el simple hecho de haber compartido un meme en mi Facebook. Yo estoy en desacuerdo con la libre portación de armas, la venta de órganos y un montón de cosas que proponen Milei y sus candidatos y tengo derecho a expresarme como tenemos todos. Soy una vecina como cualquier otra, que dedica gran parte de su tiempo a hacer trabajo social en el merendero porque no quiero que la gente sufra hambre como me tocó sufrir a mí. Por eso me duele y me parece injusto que este candidato me haya denunciado, porque estamos en democracia y tengo todo el derecho de publicar en las redes sociales mi pensamiento político. Y quiero decirle a Gianfrancesco que, aunque intente perseguirme judicialmente no me va a amedrentar. Al contrario, esto me da más fuerzas para seguir trabajando por la gente de mi barrio como siempre lo hice”, dijo Albina Flores.

La denuncia del candidato a intendente de Escobar por La Libertad Avanza fue radicada en el Juzgado Correccional Nº 1 de Zárate Campana.