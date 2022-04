Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Fabián Portillo.

Fabián Portillo

Me gustaría conocer su percepción de la gestión de Jorge Paredi en el Municipio.

Nosotros, hoy por hoy, en el Concejo Deliberante somos minoría. El oficialismo tiene la mayoría. Tiene una gestión muy liviana o frágil en el tema salud. Es algo que nos preocupa a muchísimos y es algo que venimos marcando desde antes de las elecciones: la falta de médicos, no solo de especialistas sino de médicos, en las salas de las distintas localidades que componen el partido de Mar Chiquita.

Muchas veces la gente va con una necesidad y tiene que recurrir de urgencia al hospital de la ciudad más cercana que es Mar del Plata. La gente se está quejando mucho sobre el tema. Nos pide que reclamemos a través del Concejo Deliberante. El bloque nuestro ha pedido informes que no han sido contestados aún.

Ha pedido que el secretario de Salud se haga presente en una sesión para debatir el tema. Ha venido únicamente una comisión con explicaciones que para nosotros o para cualquiera que tenga un poco de sentido común son insuficientes. Seguimos bregando por una salud dentro del partido de Mar Chiquita mucho más fortalecida y consolidada. Hoy no la tenemos.

Sin embargo, la gestión oficial hace alarde de la compra de nueva tecnología o de que próximamente inaugurará una sala maternal en la localidad de Santa Clara del Mar, pero la realidad es que no hay médicos profesionalizados para trabajar sobre esta tecnología o para poder usarla.

La sala maternal que la dan a publicidad como la gran apertura, solamente es agrandar un espacio de lo que ya está hecho. Una sala maternal necesita mucho más de lo que ellos piensan colocar ahí. Necesita anestesista, pediatra, neonatologo, un montón de cosas que hoy el partido de Mar Chiquita no tiene porque realmente no tenemos las especialidades que antes sí existían y donde existía la tranquilidad de todos los vecinos.

Concejal de Juntos de Mar Chiquita, Fabián Portillo.

Al concurrir a un centro asistencial de salud la respuesta era inmediata. Hoy no se tiene, producto muchas veces, dice el oficialismo, de la escasez de médicos, pero la realidad es que entiendo que no hay escasez de médicos, solamente lo que hay es una desprolijidad en cuanto a las partidas presupuestarias, un presupuesto que hemos acompañado con la salvedad de que observamos que en el área de Deportes la partida presupuestaria es muchísimo más grande en proporción que el año anterior que en Salud.

Después de la pandemia, el presupuesto debería focalizarse, como lo hacen todos los municipios de la zona y los otros 134 municipios de la provincia de Buenos Aires, en el área de Salud. Se necesita un Estado fortalecido y sólido, porque esta pandemia ha generado miserias que se dieron a conocer o que se vislumbraron en ese momento.

"Muchos de los profesionales renunciaron, se retiraron por falta de recursos o por falta de un salario digno"

Hoy un presupuesto municipal debe estar enfocado con una gran importancia sobre el área de Salud, contratando los mejores médicos, si hay que pagarle más, hay que pagarle más. No nos puede pasar otra vez lo que nos pasó en pandemia.

Ahora estamos peor porque muchos de los profesionales renunciaron, se retiraron por falta de recursos o por falta de un salario digno. En lo último que hubo sobre Salud hace más o menos 20 días, los médicos salieron a protestar, a pedir que los vecinos le firmen el apoyo a su reclamo. Les han sacado las vacaciones pagas, les sacaron la licencia por enfermedad. O sea que si un médico hoy que venía desarrollando sus tareas quiere irse de vacaciones 15 días o un mes, no se les paga.

¿Por qué la gestión de Paredi menosprecia a los profesionales de la salud?

Yo no tuve oportunidad de hablar con el intendente. Nosotros a través del bloque de concejales esto lo venimos marcando en forma permanente y constante, y la realidad es que no tenemos una respuesta clara, precisa y seria al respecto.

Viene el secretario de Salud y dice que no es una cuestión económica porque en Mar Chiquita están pagando lo mismo que en Mar del Plata. Y ya tenemos ahí la base de que es un problema pagar lo mismo que en Mar del Plata porque el profesional se queda en Mar del Plata en vez de hacer 60 km para desarrollar su tarea.

Tenemos que darle algún otro beneficio, seducir al profesional médico para que en vez de quedarse en Mar del Plata se quede en Mar Chiquita. Todos los profesionales médicos a que viven en la zona de la costa del partido de Mar Chiquita ni siquiera se quedan a trabajar ahí.

Han renunciado a sus puestos de trabajo, a sus salas, y se van a Mar del Plata porque les conviene más.

Más allá del tema salud, ¿cuáles son otros de los reclamos vecinales que escucha con frecuencia?

Los reclamos vecinales surgen patente y en forma habitual en el comienzo de la temporada con los guardavidas, donde la realidad es que durante toda la temporada vienen reclamando condiciones dignas de trabajo, la municipalización del sector, las cuestiones de los guardavidas privados.

Ni siquiera el gobierno se ha sentado a resolver esta situación. Esta semana ya tenemos una nueva reunión que nos han pedido ellos para empezar a trabajar el tema y llegar con la propuesta de solución que vamos a dar desde nuestro bloque. Después, ojalá nos hagan caso. Vamos a desarrollar un trabajo permanente durante todo el año para que lleguemos al mes de noviembre a tener un diagnóstico y una posible solución.

"Los guardavidas vienen reclamando condiciones dignas de trabajo. Los 12 años anteriores que estuvo el intendente Paredi pasó lo mismo y en estos 4 años están de vuelta con la misma situación"

No solamente se trata de tirar piedras o de enojarse con la gestión que actualmente realiza el oficialismo, tenemos que reclamar y dar la solución o por lo menos sugerirla. Si no la toman, serán los responsables de no haberla tomado, pero son problemas que se reiteran en forma permanente.

Lo de los guardavidas, los 12 años anteriores que estuvo el intendente Paredi le pasó lo mismo y en estos 4 años están de vuelta con la misma situación.

Nosotros nos comprometemos a juntarnos con ellos. No solo a escucharlos sino a tratar de llevar al Concejo Deliberante la posibilidad de una solución seria y razonable.

¿Cómo definiría en dos o en tres palabras la gestión de Jorge Paredi en Mar Chiquita?

Es una gestión de maquillaje. Es una gestión donde las prioridades están trastocadas. No tenemos las mismas prioridades. No podemos dejar de lado la salud y menos en estos tiempos y dedicarnos a hacer monumentos. No podemos sacarle el presupuesto al área de Salud y volcar el presupuesto a otras áreas que si bien son importantes, a la hora de medirlas junto con el área de Salud, por supuesto que dejan de ser tan importantes.

Es una gestión de maquillaje con prioridades que en realidad no son las de la gente. Las prioridades que tiene el gobierno local no son las prioridades que tiene el vecino de Mar Chiquita