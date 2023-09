Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM te venimos informando sobre las fuertes críticas que recibe la gestión de José Luis Zara en el municipio de Patagones, por cuestiones como la crisis del sistema de salud local o la falta de limpieza en los barrios. Sin embargo, también se ha cuestionado su administración por el manejo de las compras y la asignación de recursos; y ahora el Tribunal de Cuentas determinó la existencia de “serias irregularidades” en estas áreas.

El concejal de Unión por la Patria (UxP) Santiago Dalmau dialogó con nosotros, brindó detalles sobre los hallazgos del Tribunal y reclamó un rol más fuerte de los organismos de control.

Escuchá la entrevista:

–En las últimas horas se conoció que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires detectó serias irregularidades en la gestión de Zara en Carmen de Patagones. Un duro informe fue el que publicó el Tribunal de Cuentas, donde plantea dudas sobre la transparencia del ejercicio fiscal del año 2022. ¿Cuáles son algunas de estas irregularidades por las que está siendo denunciado el intendente?

No es algo nuevo, y como bien lo decís vos, en un informe de 107 páginas, se hace una extensa denumeración de faltas que distan mucho de una administración transparente y eficiente, y es algo que ya venimos señalando desde nuestra función de concejales en las distintas rendiciones de cuentas del Ejecutivo municipal. Lo que hace el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires es emitir un dictamen que luego va a tener que ser contestado por las autoridades municipales, por los funcionarios imputados por distintas faltas a las leyes y normas de administración de la Provincia, y luego vendrá ya el fallo del Tribunal, lo que implica ya la sanción, que puede ser una multa, llamado de atención o demás.

Ya el intendente Zara este año fue multado, junto con el contador y otros funcionarios, por el Tribunal de Cuentas, por el ejercicio 2021. Ahora, en el ejercicio 2022, vuelven a cometerse, la verdad, serias irregularidades. En este caso, para citar algunas, el incumplimiento del circuito de compras, donde se han detectado más de 46 procesos de compra de bienes y servicios para la Municipalidad sin observar el circuito de compras, desde que se solicita un bien por un funcionario hasta que ese bien se entrega a la Municipalidad.

Otro de los señalamientos tiene que ver con el desdoblamiento de contrataciones. Esto es con el posible fin de evitar llamar a un concurso de precios, y poder contratar directamente beneficiando a una firma: lo que se hace es desdoblar una contratación, hacerla con dos órdenes de pago, y así no superar el límite por el cual hay que llamar a concurso de precios, perjudicando también a proveedores que puedan estar interesados en presentar una oferta por ese bien o servicio, y perjudicando a la ciudadanía, porque no podemos tener esa competencia que permita también abonar a menor costo esos productos o servicios.

Hay falta también de claridad en la asignación de recursos. Esto es: cuando se compra un bien, no se puede comprobar el destino de esos bienes comprados. Y tampoco se fundamenta en lo que hace a contrataciones de servicios, esto es, a tercerizar servicios, no se fundamenta la contratación de una empresa para tareas que pudieran ser provistas por los propios empleados de la administración. Eso es algo que el Tribunal de Cuentas

observa, porque si, por ejemplo, tenés un área de Espacios Verdes, no podés gastar 15 millones de pesos en una empresa para el mantenimiento de plazas, teniendo una gran cantidad de empleados que pudieran hacer ese trabajo, y también, por qué no, ganar un dinero más, siendo que los empleados de Patagones son, dentro de la provincia de Buenos Aires, de los peor pagos, con conflicto permanente por esa situación de magros salarios.

–Sergio, estos puntos que usted señala describen claramente una administración discrecional de los recursos públicos.

Sí, claramente. Bien lo decís. Ya señalamos en muchas ocasiones la discrecionalidad que hay en el manejo de fondos públicos. Y también hay que hacer, por qué no, una crítica constructiva al funcionamiento de los entes de control. Porque, si bien existen los Concejos Deliberantes, que llevamos adelante esa tarea de control, pero con mucho esfuerzo, porque los Poderes Ejecutivos municipales son muy reticentes a brindar información, porque no contestan los pedidos de informes que hemos presentado. Tenemos un listado de pedidos de informes que aprobamos en el Concejo Deliberante y ninguno ha sido contestado. Porque no tenemos acceso al RAFAM (Reforma de la Administración de los Recursos Financieros y Reales en el Ámbito Municipal), incumpliendo la manda del Tribunal de Cuentas, que obliga a los Poderes Ejecutivos municipales a que nos den acceso para poder llevar adelante un buen control del gasto. Porque se esconden normas del Boletín Oficial municipal: hay decretos no publicados, que también lo ha señalado el Tribunal de Cuentas. Y porque definitivamente, a la hora de la sanción por el Tribunal de Cuentas, siempre es extemporánea y es un monto de dinero que no suele ser demasiado en lo que hace a la multa para el intendente y para el contador municipal, para el secretario de Hacienda, etc.

Tenemos que, seguramente, hacer esta crítica para que llegue a oídos del órgano de control, porque es más fácil, seguramente, o menos perjudicial para un intendente, seguir con todas estas maniobras que detallamos y pagar una multa de 150.000, 200.000 pesos, que hacer las cosas como debe hacer. Y no favorecemos para nada la transparencia que la comunidad hoy demanda en el uso de los fondos públicos.

–También hubo una especie de voto castigo a la gestión de Zara en las últimas elecciones, porque el pasado 13 de agosto el peronismo se consagró como la fuerza vencedora. ¿Qué expectativas tiene en este sentido de cara a octubre?

Sí, sí. La verdad que hubo un voto castigo, porque hemos obtenido el triunfo las listas que competimos dentro de UxP. Hemos obtenido 7100 votos contra los casi 5000 de la lista del intendente Zara, lo que posiciona de muy buena manera al candidato surgido de las PASO, al compañero Ricardo Marino, para poder acceder al gobierno.

Siempre lo dijimos: preferimos tener una lista de unidad, pero si hay PASO, acompañaremos y trabajaremos para el candidato que surja. Y esto es lo que está pasando hoy en Patagones: las diferentes listas que compulsaron en las PASO por UxP están trabajando mancomunadamente. Estamos totalmente integrados, tanto en la propuesta de cara a la comunidad, para poder resolver los múltiples inconvenientes que tiene la gestión de Zara, como así también de cara a la militancia, que ha trabajado en cada una de las listas. Así que nos vemos con altas chances.

Por supuesto, este es un primer paso, porque todo lo que te cuento implica que, de acceder al gobierno, vamos a tener que trabajar también de manera articulada en los distintos sectores para poder levantar, para poder mejorar una gestión que tiene múltiples problemas en Patagones, que ya después de ocho años tiene un gran desgaste. Y que también tiene temas como la salud, como la situación laboral de los trabajadores municipales, como la centralización de la administración, como la escasa tecnología aplicada a soluciones para el vecino que tiene la gestión municipal. Y nos va a tener a todos trabajando desde el día uno para poder hacer esa mejora que la comunidad demanda.

