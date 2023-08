La lista de cuestionamientos a Fabián Cagliardi, el intendente del partido de Berisso, sigue creciendo. Desde aquí te contábamos sobre quienes dicen que el distrito está “en decadencia”, señalando el problema de la inseguridad y la “falta de respuestas” a los vecinos ante sus reclamos, por ejemplo, por los barrios sin agua en verano.

Pablo Swar, precandidato a intendente del municipio por Juntos por el Cambio (JxC), habló con nosotros, y puso el foco en la “poca relación humana” que el jefe comunal mantiene con los empleados municipales y, en general, con su “mirada empresarial” de la gestión, que lo lleva a buscar “privatizar y romper con derechos adquiridos por los trabajadores”, según señaló.

Escuchá la entrevista:

Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230804 Pablo Swar

–Recrudeció, lamentablemente, el conflicto con los trabajadores municipales de la ciudad. Fabián Cagliardi ha decidido descontarles los días que los trabajadores han parado por reclamos de indumentaria, algo fundamental en esta época del año, principalmente. ¿Cómo analiza esta decisión del Ejecutivo y el conflicto en general?

Esto viene sucediendo hace tiempo atrás: el desgaste con el compañero, la situación desmesurada de un Ejecutivo que no escucha, no atiende las necesidades del compañero, y que se desató con este tema de la ropa, pero en realidad es la poca relación humana que hay entre Ejecutivo y el compañero.

Venimos ya hace tiempo con una cuestión de tira y afloja‍, un desgaste que se viene provocando desde el Ejecutivo con el sindicato municipal, y bueno, se desató en esta cuestión: que le descontaron los días que estuvieron de paro. Había una conciliación obligatoria, se cumplía con la reglamentación que el Ministerio de Trabajo propone, y terminó descontándoles parte del sueldo en estos días que no se presentaron a trabajar. Entonces, hubo un descontento muy grande en muchos. Más allá de la situación social y económica que se vive, los compañeros cuentan con ese sueldo, con ese dinero, y se encontraban con que muchos no llegaron a pagar el alquiler. Situaciones que se trasladan a la familia, al entorno íntimo, donde pasan un mal momento, una angustia, que no solamente tiene que ver con la cuestión del dinero, sino con lo que se vive.

Hoy estuvieron presentes acá en el Concejo Deliberante, estuvieron charlando con algunos de los concejales de la oposición, a ver cómo se podía destrabar esta cuestión. Porque hacia adelante se ve un panorama gris, no se ve una solución, un acompañamiento. Me parece que lo que hay que tratar de ver es cómo se genera una mesa de diálogo para reordenar y resolver este tema.

–En general ¿lo ve al intendente Fabián Cagliardi alejado o reticente a escuchar a los vecinos, a recepcionar sus demandas?

Pablo Swar.

Bueno, ha pasado que no solamente el compañero municipal, sino los diferentes vecinos con los que hoy uno puede tener la posibilidad de compartir un mate, una charla, lo sienten distante, sienten que es la peor gestión, sienten que hay una mirada empresarial sobre la gestión que no tiene nada que ver con lo que necesita la ciudad. Y tal cual se refleja hoy en el trato con los compañeros municipales: hay una mirada de privatizar, de romper con los derechos adquiridos del trabajador para generar el bienestar de algunos pocos. Parece que es algo que se tiene que replantear el peronismo. Una persona que, más que estar a la altura de circunstancias y de de haber luchado por los derechos del trabajador, los ha pisado, o sea, ha hecho una cuestión desmedida del uso empresarial sobre su mirada de la ciudad. Han puesto cooperativistas trabajando con un sueldo denigrante. Bueno, es una mirada que tiene. Me parece que hoy se sacó esa venda de los ojos de poder tener la esperanza de que tome otro rumbo, y queda en evidencia lo que él piensa y lo que él pretende para la ciudad.

–¿Es así, los vecinos le dicen que éste es el peor gobierno de la historia de Berisso?

Sí, sí, sí. Mirá, yo tengo muchas charlas con vecinos, mucha intimidad en esta cuestión de cuáles son las falencias que hoy tienen los barrios, la mayoría de la periferia, que nunca pasó en la ciudad, y que es algo que me hace mucho ruido, porque ahí es donde de alguna manera está el voto peronista y es donde más alejado está de la realidad, hoy, con la decisión de votar al peronismo. Me parece que ahí es donde hay un quiebre entre lo que se dice y lo que se hace y lo que siente el vecino. Y creo que por donde caminás hoy plantean esto: éste fue el peor gobierno. Mirá que con un gobierno anterior que había quedado con falencias y con quejas del vecino, hay que decirlo, tuvimos mejor conversación con el intendente anterior que con éste. Y mucha gente plantea eso: que fue la peor gestión de los últimos veinte años.