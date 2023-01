Desde este lugar, GRUPOLAPROVINCIA.COM te viene informando sobre los múltiples cuestionamientos que recibe el intendente Martín Yeza (PRO) por su gestión al frente del distrito de Pinamar. Entre ellos, los que se centran en escándalos como la agresión a un concejal opositor, la venta de una calle frente al mar a una empresa privada o el robo de tarjetas Alimentar por parte de personal de la Municipalidad.

Ahora, Yeza se ve envuelto en un nuevo escándalo. Para el concejal Gregorio Estanga, concejal del Frente de Todos (FdT), la administración del intendente es “la peor” en toda la historia del municipio. “Dice una cosa y hace otra. Habla de ser el mejor equipo y contrata a personas que están procesadas”, puntualizó.

Escuchá la entrevista:

20230116 Gregorio Estanga

–Un nuevo escándalo involucra al intendente Martín Yeza, en este caso porque contrató a Carlos Kambourian, un pediatra procesado por malversación de fondos del hospital Garrahan. ¿Qué análisis hacen, desde la oposición, de esta nueva jugada de Yeza?

Hay una contradicción bárbara entre lo que Yeza hace y dice. Por ejemplo, hace un tiempo, salieron a buscar la firma y el acompañamiento para el proyecto de ficha limpia en las listas de las elecciones. O sea, todo aquel procesado, con causa, en investigación, no podría participar electoralmente o tener cargos. Siempre muy Cambiemos, ¿no?, muy Yeza: todo lo hacemos y lo reglamentamos para los demás, pero nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Plantean un esquema de ficha limpia para todo el mundo, tienen un discurso muy extremista, estigmatizando, a mí incluso, que porque levanté y compartí una noticia de un medio se metió en mis redes a decirme payaso, una falta de respeto total. Ahora sale con un discurso muy cambiemita, diciendo que es todo un armado del kirchnerismo, de La Cámpora. Es más de lo mismo. Cambiemos: la peor gestión de la historia de nuestra comunidad, los peores discursos, y además, un cinismo y un nivel de mentira. No me meto en la cuestión profesional. Me meto en que la gestión de Yeza dice una cosa y hace otra. Habla de ser el mejor equipo y resulta que contrata personas que fueron candidatos de ellos, que están procesadas, cuestionadas por delitos como fraude a la administración pública, y nada más ni nada menos que en lugares como el Garrahan.

Gregorio Estanga.

La gestión Yeza dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Es la peor gestión de la historia de nuestra comunidad desde cualquier ángulo. El allanamiento por las tarjetas Alimentar, la mala distribución y administración del SAE, créditos en descubierto para pagar servicios que expresan una pésima gestión, haber utilizado todos los fondos de Provincia de mala manera. Hemos tenido que salir a denunciar el mal uso de esos recursos. Y además, es un intendente que no está, porque está de campaña, no se lo ve.

Tomando estas contrataciones y planteando desde la verborragia de su discurso lírico ser los iluminados, la gente linda, discriminando a los demás. Un verdadero desastre.

–¿Hoy Yeza piensa más en la campaña del 2023 que en la gestión local?

No está en la gestión local. Debe estar de coordinador de campaña de Ritondo. Los mismos que violentaron a la presidenta de la Cámara, los que no dieron quórum a la moratoria previsional que tenía que salir en esa misma sesión para que casi un millón de argentinos y argentinas se puedan jubilar con esa nueva moratoria.

–Pensando en la temporada de verano, que ha sido récord hasta el momento, ¿se agudizan los problemas de los vecinos de Pinamar a nivel local?

La verdad que es una muy buena temporada. Están todos trabajando. En el año hubo un aumento de la tasa de empleo, un aumento de la generación de puestos de trabajo, un aumento muy grande de inicio de obra en la costa, en Pinamar, en los lugares aledaños a Pinamar. Eso genera mucha mano de obra en invierno y además, al haber mucha mano de obra, vuelve a pagarse al obrero, al que trabaja en la obra, aumentar ese salario que en la época de Mauricio Macri se devaluó. Hoy, en lo local, el pinamarense residente está con mucho trabajo, y está aprovechando eso. Esto tiene que ver con la gestión provincial y nacional, no tiene que ver con la gestión local. Porque la gestión local deja mucho que desear. Lo único que ha hecho es invertir en bicisendas. Una locura. Y gracias a las transferencias de fondos provinciales y nacionales pudo sostener una línea social, pudo sostener una línea de inversión en infraestructura, que no salen de los fondos del municipio. No sabemos qué hace con la plata de la Municipalidad, que ha aumentado terriblemente las tasas. No se ve impactado en la gestión. Tenemos denuncias de abandonmo de persona en la salud pública. Es un desastre cómo está funcionando la salud pública en nuestra comunidad, antes de la temporada, para los residentes, y ahora, durante la temporada, hay un esfuerzo muy grande del recurso humano que está dentro del hospital, que está dentro de los CAPS, hay médicos, hay coordinadores, que le ponen todo, pero la estructura conductual de Martín Yeza y sus secretarios de verdad dejan mucho que desear en materia de salud pública, en materia de seguridad, en materia de acompañar a la comunidad en los reclamos que se le hacen.