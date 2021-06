En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, se refirió al plan de vacunación, el armado de las listas en la Cuarta Sección, y respondió si se presenta como candidato a legislador al no poder renovar su gestión en 2023.

“Si la gente quiere que nosotros sigamos trabajando más tranquilos, con un Concejo Deliberante que acompañe, me tiene que votar”, afirmó.

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Pehuajó?

Estamos en una curva muy alta, en Fase 2, que adhiero y comparto con Provincia. Al estar en esta Fase no hay clases presenciales y tenemos siempre el grupo que quiere tener clases presenciales pero nosotros la defendemos pero no en un tema de salud. Estamos trabajando mucho para pasar a Fase 3 y haciendo lo que hay que hacer como intendente que es el equilibrio: cuidar la salud, tratar que el comercio no se muera, trabajar con la educación, seguir haciendo obras y no tener una sola persona en situación de calle como pasa en Capital Federal.

¿Y cómo se viene desarrollando la campaña de vacunación?

Muy bien. Para el fin de semana nos están llegando segundas dosis, que es lo que esta gente ahora se ha enganchado a mentir, y también primeras dosis. El vacunatorio permanece abierto. El equipo de Axel Kicillof se ha sacado un diez en vacunación.

¿Con “esta gente” se refiere a la oposición? ¿Por qué dice que mienten con la segunda dosis?

Porque lo hacen. El PRO miente, no hay un dirigente PRO que no sea mentiroso. El primero (Mauricio) Macri, que está disparado del país para no participar en una interna. Primero empezaron con que la vacuna rusa no servía, después que no legaban, después le mintieron a la gente diciendo que por qué no conseguíamos la de Pfizer, cuando conseguimos todas empezaron con que no nos llega la segunda dosis, después pusieron de ejemplo a Israel y ahora ese país se tuvo que volver a poner el barbijo como cualquiera por la cepa Delta. Todos los días van cambiando y mintiendo porque, en realidad, ellos trabajan en el deterioro del pueblo argentino.

Ellos ya lo deterioraron y si nosotros no hubiésemos tenido esta pandemia, la pandemia de ellos de cuatro años, la vergüenza de (María Eugenia) Vidal y de Macri, hubiese salido más a la luz de lo que está saliendo ahora con estafas, con escuchas. A mi no me la cuentan porque la pasé.

Ganaron como un sistema democrático, pero tuvieron un sistema dictatorial con la justicia a su favor y con todo lo que nos hicieron, empezando por Cristina Kirchner, a todos los militantes que pensábamos distinto a ellos.

Respecto a las legislativas, y teniendo en cuenta que de acuerdo a la ley vigente no puede renovar mandato en 2023, ¿Tiene intenciones de ocupar un lugar en la lista de candidatos a legisladores?

No. Yo dije que iba a cumplir como intendente, lo charlé con la vicepresidenta, y a quienes creen que tengo otra expectativa lo desmiento totalmente. No me estoy candidateando a nada. Voy a acompañar a todas las listas de la Cuarta Sección electoral y en Pehuajó no hay mucho que pensar para el armado porque tenemos un grupo de trabajo de 14 años y como en muchos lados, se plebiscita la gestión.

Si la gente quiere que nosotros sigamos trabajando más tranquilos, con un Concejo Deliberante que acompañe, me tiene que votar. Y a nivel provincial, si no nos votan y llegamos a tener minorías en la Legislatura lo único que va a hacer la oposición es poner piedras, no va a acompañar. Eso ya se sabe.

Además, la interna PRO no la define (Patricia) Bullrich, Macri o (Horacio Rodríguez) Larreta. La define (Héctor) Magnetto. Los sienta a comer un asado y les hace hacer los deberes. Magnetto es el jefe del PRO, no Macri.

Pero en el armado de listas de la Cuarta va a pedir un lugar para alguien que lo represente…

El espacio que representa a la sección y se trabaja con una articulación entre compañeros lo armamos con Cristina. No es alguien de Zurro, es alguien nacional, popular, provincial, afín a Cristina.

Más allá de la amplitud con el massismo que estamos compartiendo, nosotros tenemos un lineamiento. En la Cuarta hay muchísimos dirigentes con muchísimo futuro en los 19 distritos que componen la sección. Lo importante es el proyecto, los nombres se charlan y representan a un proyecto nacional y popular que durante doce años sacó al país del ostracismo.

¿Cree que el Frente de Todos va a pagar un costo político en las urnas por las medidas que han tomado el presidente, el gobernador, y los intendentes oficialistas ante la pandemia?

No, todo lo contrario. Si la gente reflexiona, las decisiones de Alberto (Fernández) y las de Axel (Kicillof) han sido las que corresponden en la provincia más complicada, con más cantidad de habitantes, la que comparan con CABA cuando tenemos 17 millones de habitantes, Capital 3, y la Provincia con una coparticipación de la época de Armendariz y con mil problemas.

Vamos a ganar y vamos a ganar bien. La gente lo único que tiene que hacer -esto es un pedido- es dejar de mirar Clarín, La Nación, de escuchar a los impresentables del PRO y ver el país real. ¿Qué hubiese sido con Macri de presidente en su pandemia y en esta? Hubiésemos tenido un país derrotado y no uno que, a pesar de la pandemia, está de pie