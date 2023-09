Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230927 José Rodríguez Ponte

–Intendente, en la jornada de anteayer, jefes comunales se han reunido en la ciudad de La Plata para denunciar que Axel Kicillof, en campaña, desfinancia a los municipios opositores y que más de seis millones de bonaerenses se ven perjudicados. ¿Notan esto desde las comunas opositoras: que las deudas que tienen para obras públicas y seguridad asfixian a las economías municipales?

Yo voy a hablar de mi municipio. Mi municipio es un municipio chico y como municipio chico, proporcionalmente, las deudas que tiene son pequeñas. Las deudas existen, pero no son relevantes. Yo no me siento desfinanciado porque he tratado de tener una administración razonablemente ordenada como para prever esta crisis económica financiera que estaba viviendo el país. Y por eso, antes de todo, cuando sentí que podía tener alguna afectación, yo declaré una emergencia económica. Entonces, haciendo las cuentas, dije: “No, momentito. Acá hay que parar algunos gastos que no son trascendentes y tratar de mantener el nivel de salario de los municipales, máxime con la afectación que tiene a partir del costo de vida. Después, continuar con las obras pendientes y seguir pagando todos los gastos fijos que tiene el municipio.”

Luego de ello, saqué un aumento del 15%, que lo van a cobrar ahora a fin de septiembre. Luego de ese aumento vinieron la obligación de pagar los bonos y la oferta del gobernador de ese préstamo. Yo no pago los bonos, porque el préstamo me significa que yo después lo tenga que devolver, en parte, en diciembre, cuando tengo que pagar el aguinazo. ¿Cómo compatibilizo esas dos cosas? Entonces, ¿qué hice? Como soy realista y me manejo con la realidad económica, saqué ahora, hace una semana, otro aumento del 10%.

Además, no soy partidario de los bonos no remunerativos. Yo creo que toda mejora salarial debe ir en blanco y al básico, porque en el básico no va a ser una solución para dos meses, sino que va a ser de ahí para adelante; y va a impactar en las jubilaciones, en las horas extras.

Y bueno, y manejándome con el costo del nivel de vida (sin perjuicio de que no sabemos todavía cuál es la afectación que va a tener el costo de vida de septiembre), yo, hoy por hoy, de enero al aumento que he dado le voy ganando por 10 puntos a la inflación. Entonces, tengo otra manera de ver las cosas, y no tratar de dar un paliativo que se termine en dos meses. Y además, seguramente, dada la fecha en que estamos, a partir de un nuevo presupuesto van a tener otro aumento.

Me parece que son diferentes maneras. Algunas pueden ser respetables, pero yo voy por otro camino. Un camino más sólido, lo considero.

–En cuanto al pago del bono, ¿considera que esta medida fue tomada de manera unilateral a nivel nacional?

Yo entiendo que sí. Y me parece que incluso lo sorprendió al mismo gobernador. Porque si no, él hubiera dado un ANR para que lo pudieran pagar todos los municipios, si su situación financiera lo permitía, y no un préstamo que hay que devolver inmediatamente. Porque convengamos en que yo estoy manejando un presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado y las tasas no han sufrido ningún incremento, porque no se actualizaron como se actualizó la vida. Entonces, yo trato de ser ordenado en las cuentas.

–Usted manifiesta que como intendente a cargo del municipio no se siente desfinanciado, pero ¿hay demoras en el envío de fondos para obras en Lavalle?

En realidad, de las obras que realiza Provincia y de las que realizo yo con algún préstamo de Provincia, no he sufrido ningún atraso. Ha habido un atraso en una obra de Nación, por decirte algo; incluso yo en esa obra de Nación hasta le he adelantado, sujeto a la llegada de fondos, que seguramente eso me volverá al municipio, eso que he adelantado para que la obra no se paralice. Y yo no quiero paralizar las obras. Por eso te digo: todo parte del manejo que cada uno hace en su territorio.

–Y en el caso de Lavalle, por lo que usted manifiesta, es un manejo ordenado de las cuentas, algo fundamental, hoy en día, con esta crisis económica...

Exacto. No dar el paso más de lo que te da la pata.