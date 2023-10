Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231030 Ricardo Moccero

–Ricardo, en principio, felicitarlo por retener la intendencia una vez más. ¿A qué atribuye nuevamente el respaldo de la ciudadanía?

Lo que estamos trabajando en estos años. Descontamos dos años de pandemia y no llegamos a dos años como para poder cumplir con todos los pedidos y todos los reclamos que había de la gente. Nosotros teníamos, tenemos todavía proyectos en marcha que la gente confía y confió en que los vamos a seguir y los vamos a terminar. Por lo tanto, el apoyo fue mucho más importante en los tres pueblos alemanes que, por ejemplo, en Huanguelén, pero en la ciudad cabecera también ganamos por un margen del 10%, o sea que creo que la gente confió. Y además, hoy por hoy hubo algo que pegó mucho, que es que no podemos volver para atrás. Tuvimos un gobierno de cuatro años de Cambiemos, que fue una marcha atrás en el distrito, y nosotros, a pesar de la pandemia, en dos años lo pusimos otra vez de pie con obras, con gestiones, con muchos avances. Y la gente esto lo reconoció. No se mpuede poner otra vez al distrito cuatro años en retroceso.

–Y pensando justamente en lo que va a venir en los próximos cuatro años, ¿con qué ejes de trabajo se va a encontrar la ciudadanía, con qué obras? ¿Cuál será el marco de gestión?

Ahora empezamos con los secretarios a planificar los próximos dos años, para no avanzar en los cuatro, porque es un trabajo incansable lo que habría que hacer. Entonces trabajamos los próximos dos años. Es una proyección que tenemos.

Se ha hecho mucho pavimento y vamos a seguir haciendo, pero tenemos que erradicar los camiones de la planta urbana, así que estamos colaborando con una cooperativa como para poder tener una playa de camiones y sacar todos los camiones de la ciudad cabecera. Estamos ampliando el centro universitario para poder tener más carreras universitarias. Sabiendo la continuidad de (Axel) Kicillof, sabemos que con el programa Puentes podemos tener mayor cantidad de carreras y que los chicos puedan estudiar acá y no tengan que producir el desarraigo. Estamos trabajando también en lo que significan los accesos de rutas, que hay que proyectar porque se están rompiendo, entonces tenemos que hacer pedidos formales tanto a la Provincia como después será a la Nación. Estamos proyectando las CAPS, las unidades sanitarias, para que tengan mayor atención, porque el hospital ha crecido mucho y nos encontramos con un cuello de botella, por lo tanto tenemos que descentralizar y fortalecer las CAPS, así descomprimimos el hospital. Estamos trabajando también en distintos proyectos que van a hacer a lo que es hermosear la ciudad en todos los aspectos: vamos a ampliar zonas como para que haya mayor recreación y que faciliten también el turismo. Se está trabajando en varios aspectos. Tenemos que ir planificando todo con lujo de detalle para no tener problemas.

–Imagino que de acá al 19 de noviembre el trabajo será militar el voto a voto por Sergio Massa presidente.

Sí, sí, claro. Yo ayer estuve hablando con el jefe de asesores, con Carli Bianco, y le expliqué un poco cuál era la proyección para hacer. Yo creo que cada uno de los intendentes que más trayectoria tenemos, tenemos que hablar con los intendentes de la región. Yo en mi caso voy a hablar con los intendentes radicales y voy a pedirles el voto para Sergio, porque obviamente todos los proyectos de obra que tienen, no importa si es radical o si es de Unión por la Patria (UP) el distrito, todos han venido con plata de Nación en un 70%. Entonces, para poder continuar esto, necesitamos el apoyo de los intendentes de la región también. Y esa es una de las cosas en que me voy a poner a trabajar: voy a hacer reuniones con los intendentes y, si es necesario, con las fuerzas vivas de cada uno de los distritos vecinos, como para que sepan que a todo lo que se está haciendo, tanto de Provincia como de Nación, hay que darle continuidad con Sergio Massa presidente, no con un loco desquiciado que quiere romper todo y que lo único que le importa es ser el soldado o el esclavo de las multinacionales.

Ya lo vivimos esto, y lo que puede llegar a ser un (Javier) Milei es destruir, desmantelar todo el país, vender todo lo que se ha logrado en todos estos años, como Vaca Muerta y todo lo que significa los recursos, los ingresos que va a haber a nivel país de la mano del Sergio Massa, no de otro.

Entonces, me parece que hay que lograr conciencia. Nosotros arrancamos por nuestro distrito. Vamos a trabajar duramente para explicarle a la población que la única alternativa que tenemos es Massa presidente, por todo: por los proyectos de salud, los de educación, los de nuevas escuelas, los de pavimento, los de rutas. Está todo aceitado y todo encaminado; sería un desperdicio, por un voto mal puesto, que se pierda todo esto. Así que desde lo local arrancamos con esto y yo voy a trabajar a nivel regional para que en todos lados puedan optar por la misma opción de Sergio Massa presidente.

–El vecinalismo de la sexta sección, con Carlos Bevilacqua a la cabeza, ya manifestó su apoyo a Sergio Massa. ¿Le parece, entonces, que el radicalismo seccional puede llegar a apoyar a Massa en el ballotage?

Yo creo que sí. Porque, a ver, primero y principal, los diez gobernadores del radicalismo ya dijeron que se separan totalmente del delirio de Patricia Bullrich de apoyar a Milei. Hoy Patricia Bullrich, (Mauricio) Macri y Milei son lo mismo, y han llevado al país a la ruina. Entonces los radicales ya se han abierto de esto, y creo que la misma línea que van a tener a nivel nacional la van a tener a nivel provincial también, y obviamente regional. Por eso yo quiero saber cuál es la opinión de cada uno de los intendentes. Voy a hablar también con un vecinalista que acaba de recuperar el distrito de Saavedra, Matías Nebot, así que ya estoy en conversaciones con él. Y creo que todo el mundo tiene que saber que las principales obras que llegan a los distritos son de un gobierno de Sergio Massa; no van a venir de un loco que quiere romper todo. Así que es muy fácil de comprender. Y me parece que vamos a tener el apoyo contundente, también, de todos los municipios radicales.